Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Гамбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Гамбурге на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
«Мужчины смогут пройтись по Herbertstrasse — улице, на которую женщинам и подросткам до 18 лет заходить не разрешается»
Завтра в 18:00
15 дек в 18:00
€180 за всё до 10 чел.
Свидание с Гамбургом каждый день
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Начало: На площадке Flaggenplatz
«Заглянете на старинную улицу Дайхштрассе с домами 18 века»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€40 за человека
Личное свидание с Гамбургом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гамбургом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: На площадке Flaggenplatz
«Заглянете на старинную улицу Дайхштрассе с домами 18 века»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.

  • Л
    Людмила
    9 октября 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Рекомендую всем, город открывается с новой стороны, узнаешь о таких событиях и моментах, которые самостоятельно сложно узнать
  • А
    Анна
    26 сентября 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Благодаря экскурсоводу Елене, мы узнали Гамбург как интересный и достойный внимания город, с красивой архитектурой и массой достопримечательностей. Елена с большим энтузиазмом рассказывала про город, что у нас появилось желание приехать ещё раз.
    Благодарим за прекрасно проведённое время!
  • M
    Maria
    31 августа 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Была на экскурсии с экскурсоводом Сергеем, осталась очень довольной. Очень вежливый, деликатный, интеллигентный экскурсовод. Сама экскурсия оказалась интересной, не банальной и запоминающейся. Рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    17 августа 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Спасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. После удивительных рассказов с многочисленными
    тонкостями этот город нам стал еще интересней, и нам бы очень хотелось опять туда вернутся. Очень рекомендуем Елену и ее экскурсии. С уважением Ю&Ю.

  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными
    подробностями и историями жителей города. Плюс личное обояние экскурсовода позволило погрузиться в атмосферу города. Очень захотелось вернуться туда ещё! Плюс Олена сориентировала, какие рестораны стоит посетить и что ещё можно посмотреть.
    Ещё один большой плюс организаторам: я была единственным человеком на экскурсии. Было очень приятно, что экскурсию не стали отменять, а провели для одной меня.

  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
    К сожалению для нас экскурсия была мало познавательна 🙏🏻 Мы ожидали большего погружения в историю битлов/ Гамбурга. Формат сексуальных утех
    и современной клубной культуры для нас малоинтересен и от этого прогулка стала короткой и обоюдно скучной. Вина, конечно, наша… что мы в спешке при бронировании невнимательно ознакомились с планом, а также в виду ограниченности времени в поездке выбрали дневной интервала для ознакомления с этим районом, который необходимо наверное видеть в вечернее время.

  • И
    Ираида
    17 апреля 2023
    Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
    Экскурсия, очень понравилась всей нашей разновозрастной группе. От экскурсовода Ирины узнали много интересного о квартале развлечений Гамбурга. Рекомендуем другим путешественникам.
  • И
    Ирина
    26 июня 2022
    Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
    Очень понравилась экскурсия с Ларисой по Reeperbahn. Интересно, познавательно и очень весело.
    Спасибо большое
  • Д
    Дарья
    13 ноября 2017
    Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
    Бронировала данную экскурсию для своих коллег. Они очень положительно отзывались, им понравилось. Буду в Гамбурге обязательно повторю для себя) Спасибо!

