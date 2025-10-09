читать дальше

и современной клубной культуры для нас малоинтересен и от этого прогулка стала короткой и обоюдно скучной. Вина, конечно, наша… что мы в спешке при бронировании невнимательно ознакомились с планом, а также в виду ограниченности времени в поездке выбрали дневной интервала для ознакомления с этим районом, который необходимо наверное видеть в вечернее время.