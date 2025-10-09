Индивидуальная
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
«Мужчины смогут пройтись по Herbertstrasse — улице, на которую женщинам и подросткам до 18 лет заходить не разрешается»
Завтра в 18:00
15 дек в 18:00
€180 за всё до 10 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Начало: На площадке Flaggenplatz
«Заглянете на старинную улицу Дайхштрассе с домами 18 века»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€40 за человека
Личное свидание с Гамбургом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: На площадке Flaggenplatz
«Заглянете на старинную улицу Дайхштрассе с домами 18 века»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
- ЛЛюдмила9 октября 2025Рекомендую всем, город открывается с новой стороны, узнаешь о таких событиях и моментах, которые самостоятельно сложно узнать
- ААнна26 сентября 2025Благодаря экскурсоводу Елене, мы узнали Гамбург как интересный и достойный внимания город, с красивой архитектурой и массой достопримечательностей. Елена с большим энтузиазмом рассказывала про город, что у нас появилось желание приехать ещё раз.
Благодарим за прекрасно проведённое время!
- MMaria31 августа 2025Была на экскурсии с экскурсоводом Сергеем, осталась очень довольной. Очень вежливый, деликатный, интеллигентный экскурсовод. Сама экскурсия оказалась интересной, не банальной и запоминающейся. Рекомендую!
- ЮЮрий17 августа 2025Спасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. После удивительных рассказов с многочисленными
- ССветлана18 июля 2025Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными
- ЕЕлена4 сентября 2024К сожалению для нас экскурсия была мало познавательна 🙏🏻 Мы ожидали большего погружения в историю битлов/ Гамбурга. Формат сексуальных утех
- ИИраида17 апреля 2023Экскурсия, очень понравилась всей нашей разновозрастной группе. От экскурсовода Ирины узнали много интересного о квартале развлечений Гамбурга. Рекомендуем другим путешественникам.
- ИИрина26 июня 2022Очень понравилась экскурсия с Ларисой по Reeperbahn. Интересно, познавательно и очень весело.
Спасибо большое
- ДДарья13 ноября 2017Бронировала данную экскурсию для своих коллег. Они очень положительно отзывались, им понравилось. Буду в Гамбурге обязательно повторю для себя) Спасибо!
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Гамбурга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод