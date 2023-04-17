Находясь в Гамбурге, нельзя оставить без внимания его «греховную милю» в районе Санкт Паули, а именно известную на весь мир улицу Реепербан — главную улицу квартала красных фонарей. Туристы со всего земного шара приезжают сюда, чтобы от души развлечься.
Во время двухчасовой экскурсии по Реепербану и прилегающим к нему узким улочкам вас ожидает много сюрпризов и интересной информации.
Во время двухчасовой экскурсии по Реепербану и прилегающим к нему узким улочкам вас ожидает много сюрпризов и интересной информации.
Описание экскурсии
Программа
- Вы познакомитесь с историей этого района и узнаете, как развлекались моряки в 19 веке. Мужчины смогут пройтись по Herbertstrasse — улице, на которую женщинам и подросткам до 18 лет заходить не разрешается.
- На Реепербане вы увидите не только секс-шопы и бордели, стриптиз-клубы и секс-кино, но и множество баров, ресторанов, музыкальных клубов, театров и музеев. Узнаете, кто такие «короли Санкт Паули», как функционирует секс-бизнес и на что надо обращать внимание, заходя в бары и стриптиз-клубы, чтобы не уйти оттуда “без штанов”.
- Побываете в одном из самых старых баров города, где в 2012 г. снимали эпизоды голливудского фильма «Самый опасный человек».
- Увидите боксёрский ринг, где тренировались все знаменитые боксёры мира: от Мухамеда Али до братьев Кличко.
- А c улицы “Grosse Freiheit” в 60-е годы прошлого столетия началось триумфальное шествие по миру легендарной группы “Битлз”. Ни в одном из других городов мира “битлы” не выступали так много, как в Гамбурге — более 300 концертов. Вы посетите единственную в мире площадь “Битлз”, увидите клубы, где они выступали, трактир, где любили выпить пива после концертов, полицейский участок, где “битлам” пришлось побывать, бывший кинотеатр, где члены группы ночевали в спартанских условиях, и узнаете много пикантных подробностей из жизни группы в Гамбурге.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 678 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия, очень понравилась всей нашей разновозрастной группе. От экскурсовода Ирины узнали много интересного о квартале развлечений Гамбурга. Рекомендуем другим путешественникам.
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Д
Бронировала данную экскурсию для своих коллег. Они очень положительно отзывались, им понравилось. Буду в Гамбурге обязательно повторю для себя) Спасибо!
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К сожалению для нас экскурсия была мало познавательна 🙏🏻 Мы ожидали большего погружения в историю битлов/ Гамбурга. Формат сексуальных утех и современной клубной культуры для нас малоинтересен и от этого
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Очень понравилась экскурсия с Ларисой по Reeperbahn. Интересно, познавательно и очень весело.
Спасибо большое
Спасибо большое
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