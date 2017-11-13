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Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули

Ирина
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Ирина – ваш гид
Находясь в Гамбурге, нельзя оставить без внимания его «греховную милю» в районе Санкт Паули, а именно известную на весь мир улицу Реепербан — главную улицу квартала красных фонарей.

Туристы со всего земного шара приезжают сюда, чтобы от души развлечься.

Во время двухчасовой экскурсии по Реепербану и прилегающим к нему узким улочкам вас ожидает много сюрпризов и интересной информации.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»

Программа

  • Вы познакомитесь с историей этого района и узнаете, как развлекались моряки в 19 веке. Мужчины смогут пройтись по Herbertstrasse — улице, на которую женщинам и подросткам до 18 лет заходить не разрешается.
  • На Реепербане вы увидите не только секс-шопы и бордели, стриптиз-клубы и секс-кино, но и множество баров, ресторанов, музыкальных клубов, театров и музеев. Узнаете, кто такие «короли Санкт Паули», как функционирует секс-бизнес и на что надо обращать внимание, заходя в бары и стриптиз-клубы, чтобы не уйти оттуда “без штанов”.
  • Побываете в одном из самых старых баров города, где в 2012 г. снимали эпизоды голливудского фильма «Самый опасный человек».
  • Увидите боксёрский ринг, где тренировались все знаменитые боксёры мира: от Мухамеда Али до братьев Кличко.
  • А c улицы “Grosse Freiheit” в 60-е годы прошлого столетия началось триумфальное шествие по миру легендарной группы “Битлз”. Ни в одном из других городов мира “битлы” не выступали так много, как в Гамбурге — более 300 концертов. Вы посетите единственную в мире площадь “Битлз”, увидите клубы, где они выступали, трактир, где любили выпить пива после концертов, полицейский участок, где “битлам” пришлось побывать, бывший кинотеатр, где члены группы ночевали в спартанских условиях, и узнаете много пикантных подробностей из жизни группы в Гамбурге.
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу в выборе отелей, ресторанов, музеев и т. д. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 ноября 2017
Бронировала данную экскурсию для своих коллег. Они очень положительно отзывались, им понравилось. Буду в Гамбурге обязательно повторю для себя) Спасибо!

Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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