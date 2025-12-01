Мои заказы

Личное свидание с Гамбургом

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Вас ждёт насыщенная прогулка по историческому центру Гамбурга — городу с богатым прошлым, уникальной архитектурой и живописными набережными.

Этот маршрут охватывает ключевые достопримечательности, позволяя почувствовать дух старого и нового города.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Набережную Jungfernstieg.
  • Живописную реку Альстер.
  • Старейшую церковь Гамбурга — Святого Пётра.
  • Великолепную Ратушу.
  • Здание Биржи.

А также:

  • Пройдёте по мосту Тростбрюкке.
  • Рассмотрите руины готической церкви Святого Николая.
  • Заглянете на старинную улицу Дайхштрассе с домами 18 века.
  • Прогуляетесь по знаменитому району складов Speicherstadt.
  • Полюбуетесь архитектурным шедевром — Филармонией на Эльбе.
  • Посетите Hafen.
City
  • И завершите маршрут в деловом квартале с легендарным домом Чили

    • Организационные детали

    • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи).
    • С маршрутом прогулки вы можете познакомиться в фотогалерее.
    • Экскурсия проводится без наушников.

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площадке Flaggenplatz
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Международная команда гидов
    Международная команда гидов — ваша команда гидов в Гамбурге
    Провели экскурсии для 88168 туристов
    Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

    Входит в следующие категории Гамбурга

    Все экскурсии в Гамбурге