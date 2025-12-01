Вас ждёт насыщенная прогулка по историческому центру Гамбурга — городу с богатым прошлым, уникальной архитектурой и живописными набережными.
Этот маршрут охватывает ключевые достопримечательности, позволяя почувствовать дух старого и нового города.
Этот маршрут охватывает ключевые достопримечательности, позволяя почувствовать дух старого и нового города.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Набережную Jungfernstieg.
- Живописную реку Альстер.
- Старейшую церковь Гамбурга — Святого Пётра.
- Великолепную Ратушу.
- Здание Биржи.
А также:
- Пройдёте по мосту Тростбрюкке.
- Рассмотрите руины готической церкви Святого Николая.
- Заглянете на старинную улицу Дайхштрассе с домами 18 века.
- Прогуляетесь по знаменитому району складов Speicherstadt.
- Полюбуетесь архитектурным шедевром — Филармонией на Эльбе.
- Посетите Hafen.
City
И завершите маршрут в деловом квартале с легендарным домом Чили
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи).
- С маршрутом прогулки вы можете познакомиться в фотогалерее.
- Экскурсия проводится без наушников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площадке Flaggenplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Гамбурге
Провели экскурсии для 88168 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Входит в следующие категории Гамбурга
Похожие экскурсии из Гамбурга
Индивидуальная
до 10 чел.
Гамбург: исследование города мостов, моряков, миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
Завтра в 10:30
1 дек в 08:30
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Откройте для себя архитектурные шедевры Гамбурга, включая Чилихаус и Шпринкенхоф. Прогуляйтесь по историческим и современным районам города
Начало: У метро U-1 Meßberg
Завтра в 15:30
29 ноя в 11:30
€155 за всё до 5 чел.