Любек основан в 1143 году. Уже через несколько десятилетий после своего основания, Любек имел крепостные стены, улицы и кварталы домов, пристани, церкви, городское самоуправление, городские законы и вскоре стал центром ганзейского (торгового) союза и вольным городом.

Любек традиционно строился не из дерева, а из обожжённого кирпича, поэтому в нём многое сохранилось в первозданном виде.

Начнем экскурсию ⛳ на Городской площади, посмотрим Ратушу, собор Любекского епископства, церковь ⛪ святого Якова. Большинство зданий построено в стиле кирпичной готики, что придает городу особое очарование, вкупе с массой цветочных клумб и зеленой растительности. Посмотрим также госпиталь Святого духа, церковь Святой Марии, церковь святого Якова. По желанию можно посетить музеи 🖼 разнообразной тематики и небольшие церкви. Вообще улочки Любека настолько живописны и самобытны, можно гулять 👣 по городу просто любуясь архитектурой и слушая занимательные истории 📖 гида.

Вы увидите самое старое здание города, построенное ещё в 1283 году, и знаменитые на весь мир Голштинские ворота XV века – их изображение украшало купюру в 50 немецких марок, и церковь св. Марии (XIV век) - с самым большим в мире церковным органом. А что делает чёрт возле храма? Узнаем городскую легенду об этом и сфотографируемся, держась за рожки чёртика! Своеобразен архитектурный ансамбль ратуши, поражает богатством внутреннее убранство помещений. Уникален госпиталь Святого Духа (XIII век) – первая в мире нецерковная больница-приют для бедных, непременно стоит прогуляться и по кварталам, где жил простой люд. Таких уютных средневековых двориков и уникальных гангов (проходов), где мало кто сможет пройти не пригнувшись, вы не увидите больше нигде!

Знаете ли вы, что даже Наполеон высоко оценил любекское Бордо? Как умудрился этот северный город 🏙️, в котором не растёт виноград, иметь собственное вино? А знаменитый любекский марципан? Посетить магазин-музей и отведать это лакомство, узнав заодно его историю – такое никто не пропустит. Еще много интересных сюрпризов готовит для Вас Любек. Поезжайте в Любек! Это советовал ещё Тургенев Пушкину...