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Любек — столица Ганзы на берегу Балтики

Юлия Б.
Юлия Б. – Гид из Гамбурга
Вас ждет прогулка 👣 по Любеку, на которой мы погрузимся в историю 📖 средневекового города и изучим его необычную архитектуру.

Вы увидите: Ратушу, Любекский собор, церкви Святых Якоба и Марии, госпиталь Святого Духа, Голштинские ворота и другие достопримечательности 🏛️.

Я расскажу об известных любекцах, городских традициях и главных праздниках.

При желании можно будет посетить музеи 🖼 и небольшие церкви.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €160 за экскурсию

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Любек — столица Ганзы на берегу Балтики
Любек — столица Ганзы на берегу Балтики

Что вы увидите

  • Ратуша
  • Собор Любекского епископства
  • Церковь Святого Якова
  • Госпиталь Святого Духа
  • Церковь Святой Марии
  • Голштинские ворота
Любек основан в 1143 году. Уже через несколько десятилетий после своего основания, Любек имел крепостные стены, улицы и кварталы домов, пристани, церкви, городское самоуправление, городские законы и вскоре стал центром ганзейского (торгового) союза и вольным городом.
Любек традиционно строился не из дерева, а из обожжённого кирпича, поэтому в нём многое сохранилось в первозданном виде.
Начнем экскурсию ⛳ на Городской площади, посмотрим Ратушу, собор Любекского епископства, церковь ⛪ святого Якова. Большинство зданий построено в стиле кирпичной готики, что придает городу особое очарование, вкупе с массой цветочных клумб и зеленой растительности. Посмотрим также госпиталь Святого духа, церковь Святой Марии, церковь святого Якова. По желанию можно посетить музеи 🖼 разнообразной тематики и небольшие церкви. Вообще улочки Любека настолько живописны и самобытны, можно гулять 👣 по городу просто любуясь архитектурой и слушая занимательные истории 📖 гида.
Вы увидите самое старое здание города, построенное ещё в 1283 году, и знаменитые на весь мир Голштинские ворота XV века – их изображение украшало купюру в 50 немецких марок, и церковь св. Марии (XIV век) - с самым большим в мире церковным органом. А что делает чёрт возле храма? Узнаем городскую легенду об этом и сфотографируемся, держась за рожки чёртика! Своеобразен архитектурный ансамбль ратуши, поражает богатством внутреннее убранство помещений. Уникален госпиталь Святого Духа (XIII век) – первая в мире нецерковная больница-приют для бедных, непременно стоит прогуляться и по кварталам, где жил простой люд. Таких уютных средневековых двориков и уникальных гангов (проходов), где мало кто сможет пройти не пригнувшись, вы не увидите больше нигде!
Знаете ли вы, что даже Наполеон высоко оценил любекское Бордо? Как умудрился этот северный город 🏙️, в котором не растёт виноград, иметь собственное вино? А знаменитый любекский марципан? Посетить магазин-музей и отведать это лакомство, узнав заодно его историю – такое никто не пропустит. Еще много интересных сюрпризов готовит для Вас Любек. Поезжайте в Любек! Это советовал ещё Тургенев Пушкину...
Что входит
  • Индивидуальная экскурсия с гидом на русском языке
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Lubeck, Bahnhof 10,
Любек — столица Ганзы на берегу Балтики
Любек — столица Ганзы на берегу Балтики

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия Б.
Юлия Б.
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