1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
«Вы погуляете в портовой части города, увидите самый большой в мире складской район, знаменитый неформальными музеями, и побываете на еще одной чудесной видовой точке, откуда Гамбург просматривается на мили вперед»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140€126 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
«На Реепербане вы увидите не только секс-шопы и бордели, стриптиз-клубы и секс-кино, но и множество баров, ресторанов, музыкальных клубов, театров и музеев»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€174 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения25 мая 2024Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге
- ААлексей19 мая 2024Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом
- ВВиктория4 мая 2024Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.
- ИИраида17 апреля 2023Экскурсия, очень понравилась всей нашей разновозрастной группе. От экскурсовода Ирины узнали много интересного о квартале развлечений Гамбурга. Рекомендуем другим путешественникам.
- ИИрина26 июня 2022Очень понравилась экскурсия с Ларисой по Reeperbahn. Интересно, познавательно и очень весело. Спасибо большое
- ООксана16 августа 2021Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!
- ДДарья13 ноября 2017Бронировала данную экскурсию для своих коллег. Они очень положительно отзывались, им понравилось. Буду в Гамбурге обязательно повторю для себя) Спасибо!
- OOxana2 марта 2017Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в
- ГГалина5 января 2017У Ирины прекрасная информационная подготовка - теперь мы гораздо лучше понимаем устройство современного порта. a must-see в Гамбурге.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Музеи»
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