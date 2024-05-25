Е Евгения Добро пожаловать в Гамбург читать дальше от видов в целом! Поддерживала живое общение и дала советы по дальнейшему посещению города! Спасибо за рекомендацию ресторана, мы были в восторге 👍🏻😊 Наша группа девчонок (40 😃) остались очень довольны! Ждём фотографии😊 Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге

А Алексей Добро пожаловать в Гамбург Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом

В Виктория Добро пожаловать в Гамбург Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.

И Ираида Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы» Экскурсия, очень понравилась всей нашей разновозрастной группе. От экскурсовода Ирины узнали много интересного о квартале развлечений Гамбурга. Рекомендуем другим путешественникам.

И Ирина Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы» Очень понравилась экскурсия с Ларисой по Reeperbahn. Интересно, познавательно и очень весело. Спасибо большое

О Оксана Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!

Д Дарья Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы» Бронировала данную экскурсию для своих коллег. Они очень положительно отзывались, им понравилось. Буду в Гамбурге обязательно повторю для себя) Спасибо!

O Oxana Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам читать дальше этой экскурсии Ирина учла наши потребности и ответила на все наши вопросы. 1 час пролетел так быстро, что мы даже не заметили. И несмотря на моросящий дождь, серое небо и ветер, нам очень понравилось. Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в