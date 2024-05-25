1 чел.
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10%
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140€126 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге: незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге, где вы увидите город с новой стороны, насладитесь видами и вкусами
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любек: Путешествие в сердце Ганзы, от Ратуши до Голштинских ворот
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Любек: от величественных церквей до узких улочек и тайных двориков
Начало: Lubeck, Bahnhof 10
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Малый Иерусалим» в Гамбурге: история еврейского квартала
Погрузитесь в историю еврейского квартала Гамбурга, где жили и творили известные личности, оставившие след в истории
Начало: Allende-Platz 3, 20146 Hamburg
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения25 мая 2024Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге
- ААлександр21 мая 2024Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с
- ААлексей19 мая 2024Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом
- ВВиктория4 мая 2024Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.
- ККирилл28 апреля 2024Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Популярные места»
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