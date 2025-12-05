Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Гамбурга

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Гамбурге на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по эпохам Гамбурга
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Свидание с Гамбургом каждый день
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Начало: На площадке Flaggenplatz
«Старейшую церковь Гамбурга — Святого Пётра»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€40 за человека
«Малый Иерусалим» в Гамбурге
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейская история Гамбурга: от прошлого к настоящему
Познакомьтесь с богатой историей еврейской общины Гамбурга. Узнайте о знаменитых личностях и их вкладе в развитие города
Начало: Недалеко от станции метро Dammtor
«Где находились синагоги, разрушенные во время Второй мировой войны»
Завтра в 12:00
11 дек в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге - экскурсия по еврейскому кварталу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге
Узнайте о жизни и вкладе сефардов и ашкеназов в Гамбурге. Истории Генриха Герца, Феликса Мендельсона и других выдающихся личностей
Начало: Allende-Platz 3, 20146 Hamburg
Расписание: В любой день и в любое время
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 декабря 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Экскурсия была информативна и интересна, посетили все знаковые места, сложилось впечатление о городе. В процессе экскурсии Ирина рассказывала интересно и увлекательно
    Экскурсия была информативна и интересна, посетили все знаковые места, сложилось впечатление о городе. В процессе экскурсии
  • Л
    Людмила
    9 октября 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Рекомендую всем, город открывается с новой стороны, узнаешь о таких событиях и моментах, которые самостоятельно сложно узнать
  • А
    Анна
    26 сентября 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Благодаря экскурсоводу Елене, мы узнали Гамбург как интересный и достойный внимания город, с красивой архитектурой и массой достопримечательностей. Елена с большим энтузиазмом рассказывала про город, что у нас появилось желание приехать ещё раз.
    Благодарим за прекрасно проведённое время!
  • M
    Maria
    31 августа 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Была на экскурсии с экскурсоводом Сергеем, осталась очень довольной. Очень вежливый, деликатный, интеллигентный экскурсовод. Сама экскурсия оказалась интересной, не банальной и запоминающейся. Рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    17 августа 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Спасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. После удивительных рассказов с многочисленными
    читать дальше

    тонкостями этот город нам стал еще интересней, и нам бы очень хотелось опять туда вернутся. Очень рекомендуем Елену и ее экскурсии. С уважением Ю&Ю.

    Спасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. ПослеСпасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. ПослеСпасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. После
  • А
    Алла
    12 августа 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Отличная экскурсия с гидом Ириной, будем всем рекомендовать именно её. Интересный рассказ, пешая прогулка прошла незаметно, сопровождалась фотоматериалом. Ирина- большой эрудит и профессионал своего дела. Нам, 70летним пенсионеркам, очень понравилась экскурсия. Всем дальнейших успехов и процветания.
  • Я
    Яна
    9 августа 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Рекомендую! очень интресно и познавательно!
  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина большая молодец. Маршрут и подача информации превзошли все ожидания. Кроме, того что мы видели в реальном времени, было много
    читать дальше

    фотоматерила и исторических фактов. Обаяние Ирины и её чувство юмора усили впечатления от экскурсии. Нам очень понравилось и обязательно будем рекомендовать Ирину друзьям и знакомым.

  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными
    читать дальше

    подробностями и историями жителей города. Плюс личное обояние экскурсовода позволило погрузиться в атмосферу города. Очень захотелось вернуться туда ещё! Плюс Олена сориентировала, какие рестораны стоит посетить и что ещё можно посмотреть.
    Ещё один большой плюс организаторам: я была единственным человеком на экскурсии. Было очень приятно, что экскурсию не стали отменять, а провели для одной меня.

  • Е
    Екатерина
    2 июля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Какая интересная экскурсия! Мы не могли остановиться и после окончания экскурсии самостоятельно продолжили изучение этого замечательного города. А причина -
    читать дальше

    экскурсовод Ирина. Так увлечь, так показать город, что мы полюбили его. Сама экскурсия построена великолепно, не просто рассказ, а игра, мы были вовлечены в историю, мы были в "теме" - отвечали на вопросы (по крайней мере пытались) и радовались! Ирина подробно отвечала на возникающие вопросы. Гамбург уникален и прекрасен! Ирина спасибо огромное!

  • Н
    Неля
    18 мая 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.
    Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуемИрина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуемИрина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуемИрина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуемИрина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем
  • Е
    Елена
    16 апреля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Нам с сыном невероятно повезло с Ириной! Она экскурсовод от Бога, которая с невероятным наслаждением и легкостью погрузила нас в историю великолепного Гамбурга. Я стала фанатом этого города 😁
  • М
    Марина
    29 марта 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Мы живем в Гамбурге, но благодаря этой экскурсии открыли для себя совершенно новый город! Ирина провела нас по местам, о
    читать дальше

    которых мы даже не подозревали, хотя живем здесь не первый год. Рассказ был захватывающим, с интересными фактами, легендами и историческими деталями, которые сделали прогулку по-настоящему увлекательной. Наши друзья из Испании тоже остались в восторге, отметив, что подача материала была живой, а маршрут — идеально подобранным. Большое спасибо за незабываемые впечатления! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Гамбург.

  • Е
    Екатерина
    23 февраля 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Очень понравилась экскурсия с Ириной. Динамично, ярко, интересно! Видно, что Ирина любит Гамбург, много знает, увлеченно рассказывает и показывает город
    читать дальше

    гостям. Мы были на прогулке с 10 летним сыном, для которого экскурсии в принципе не очень интересны, но он сказал, что ему понравилось. Первое знакомство с Гамбургом прошло успешно.

  • Е
    Евгений
    6 января 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Отличная экскурсия для путешественника, первый раз оказавшегося в Гамбурге. Ирина - отличная рассказчица, великолепно разбирающаяся в предмете и любящая свой
    читать дальше

    город. Кроме того, ваш экскурсовод ещё и пофессиональный фотограф, поэтому не просто проведёт вас по маршруту, а привлечёт ваше внимание к неочевидным, но любопытным деталям, и на прощание вручит вам запоминающийся сувенир.

  • Д
    Дмитрий
    4 января 2025
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!

    Ирина умеет привлечь внимание захватывающим рассказом

    Ко всему прочему в конце был приятный сюрприз)

    Очень захотелось привезти друзей в город и сходить на эту экскурсию!
    Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!
  • с
    сергей
    3 октября 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина очень позитивный человек, хорошо знающий вопрос. Экскурсия отличная. Рекомендуем.
  • И
    Илья
    30 сентября 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Спасибо большое за интересную и замечательную экскурсию!) Очень благодарим, дочка в восторге!) Спасибо!
  • Е
    Елена
    29 августа 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Ирина подарила нам свое прекрасное настроение и после прогулки с нею город заиграл для нас яркими красками и интересными деталями.
    читать дальше

    Ознакомительный маршрут отлично продуман, интерактивен и занимателен.
    Среди наших персональных гидов относим Ирину в категорию ТОП и даем ей наши самые наилучшие рекомендации!

    Ирина подарила нам свое прекрасное настроение и после прогулки с нею город заиграл для нас яркимиИрина подарила нам свое прекрасное настроение и после прогулки с нею город заиграл для нас яркимиИрина подарила нам свое прекрасное настроение и после прогулки с нею город заиграл для нас яркими
  • T
    Tatiana
    18 августа 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Замечательный, профессиональный, очень комфортный гид. Ни скучали ни минуты. Отличная экскурсия для знакомства с городом

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка по эпохам Гамбурга
  2. Свидание с Гамбургом каждый день
  3. «Малый Иерусалим» в Гамбурге
  4. «Малый Иерусалим» в Гамбурге - экскурсия по еврейскому кварталу
Какие места ещё посмотреть в Гамбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в декабре 2025
Сейчас в Гамбурге в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 180. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Гамбурге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 47 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль