Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Начало: На площадке Flaggenplatz
«Старейшую церковь Гамбурга — Святого Пётра»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейская история Гамбурга: от прошлого к настоящему
Познакомьтесь с богатой историей еврейской общины Гамбурга. Узнайте о знаменитых личностях и их вкладе в развитие города
Начало: Недалеко от станции метро Dammtor
«Где находились синагоги, разрушенные во время Второй мировой войны»
Завтра в 12:00
11 дек в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге
Узнайте о жизни и вкладе сефардов и ашкеназов в Гамбурге. Истории Генриха Герца, Феликса Мендельсона и других выдающихся личностей
Начало: Allende-Platz 3, 20146 Hamburg
Расписание: В любой день и в любое время
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 декабря 2025Экскурсия была информативна и интересна, посетили все знаковые места, сложилось впечатление о городе. В процессе экскурсии Ирина рассказывала интересно и увлекательно
- ЛЛюдмила9 октября 2025Рекомендую всем, город открывается с новой стороны, узнаешь о таких событиях и моментах, которые самостоятельно сложно узнать
- ААнна26 сентября 2025Благодаря экскурсоводу Елене, мы узнали Гамбург как интересный и достойный внимания город, с красивой архитектурой и массой достопримечательностей. Елена с большим энтузиазмом рассказывала про город, что у нас появилось желание приехать ещё раз.
Благодарим за прекрасно проведённое время!
- MMaria31 августа 2025Была на экскурсии с экскурсоводом Сергеем, осталась очень довольной. Очень вежливый, деликатный, интеллигентный экскурсовод. Сама экскурсия оказалась интересной, не банальной и запоминающейся. Рекомендую!
- ЮЮрий17 августа 2025Спасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. После удивительных рассказов с многочисленными
- ААлла12 августа 2025Отличная экскурсия с гидом Ириной, будем всем рекомендовать именно её. Интересный рассказ, пешая прогулка прошла незаметно, сопровождалась фотоматериалом. Ирина- большой эрудит и профессионал своего дела. Нам, 70летним пенсионеркам, очень понравилась экскурсия. Всем дальнейших успехов и процветания.
- ЯЯна9 августа 2025Рекомендую! очень интресно и познавательно!
- ООльга5 августа 2025Ирина большая молодец. Маршрут и подача информации превзошли все ожидания. Кроме, того что мы видели в реальном времени, было много
- ССветлана18 июля 2025Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными
- ЕЕкатерина2 июля 2025Какая интересная экскурсия! Мы не могли остановиться и после окончания экскурсии самостоятельно продолжили изучение этого замечательного города. А причина -
- ННеля18 мая 2025Ирина - экскурсовод, каких редко встретишь. Супер компетентна, отличный профессионал, влюблённый в своё дело. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕлена16 апреля 2025Нам с сыном невероятно повезло с Ириной! Она экскурсовод от Бога, которая с невероятным наслаждением и легкостью погрузила нас в историю великолепного Гамбурга. Я стала фанатом этого города 😁
- ММарина29 марта 2025Мы живем в Гамбурге, но благодаря этой экскурсии открыли для себя совершенно новый город! Ирина провела нас по местам, о
- ЕЕкатерина23 февраля 2025Очень понравилась экскурсия с Ириной. Динамично, ярко, интересно! Видно, что Ирина любит Гамбург, много знает, увлеченно рассказывает и показывает город
- ЕЕвгений6 января 2025Отличная экскурсия для путешественника, первый раз оказавшегося в Гамбурге. Ирина - отличная рассказчица, великолепно разбирающаяся в предмете и любящая свой
- ДДмитрий4 января 2025Невероятная прогулка по Гамбургу с уместным погружением в историю и конечно изучение местных красот!
Ирина умеет привлечь внимание захватывающим рассказом
Ко всему прочему в конце был приятный сюрприз)
Очень захотелось привезти друзей в город и сходить на эту экскурсию!
- ссергей3 октября 2024Ирина очень позитивный человек, хорошо знающий вопрос. Экскурсия отличная. Рекомендуем.
- ИИлья30 сентября 2024Спасибо большое за интересную и замечательную экскурсию!) Очень благодарим, дочка в восторге!) Спасибо!
- ЕЕлена29 августа 2024Ирина подарила нам свое прекрасное настроение и после прогулки с нею город заиграл для нас яркими красками и интересными деталями.
- TTatiana18 августа 2024Замечательный, профессиональный, очень комфортный гид. Ни скучали ни минуты. Отличная экскурсия для знакомства с городом
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Гамбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в декабре 2025
Сейчас в Гамбурге в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 180. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Гамбурге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 47 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль