Юлия Б. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу

5
2 отзыва
Юлия Б.
Юлия Б. – Гид из Гамбурга
Гамбург – крупный мегаполис на севере Германии.

С изобилием мостов и рек, количество которых больше, чем в Венеции, Лондоне и Амстердаме вместе взятых.

В огромный порт Гамбурга ежегодно заходит 13000 судов.

Здесь больше 150 скверов и парков 🌳, 50 музеев различной тематики, где природные достопримечательности 🏛️ гармонично пересекаются с искусственными.

Познакомьтесь с Гамбургом лично, а наш гид составит вам приятную компанию в этом знакомстве.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €160 за экскурсию

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Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Сегодня Гамбург - это современный, динамично развивающийся мегаполис. Здесь мостов и рек больше чем в Венеции, Лондоне и Амстердаме вместе взятых. Здесь огромный порт, куда ежегодно заходит 13000 судов, где более 150 скверов и парков 🌳, где более 50 музеев различной тематики, где природные достопримечательности 🏛️ гармонично пересекаются с искусственными... В Гамбурге много интересного и Вы непременно должны познакомиться с этим колоритным городом в рамках нашей пешеходной экскурсии 🧭 Гамбург - это город 🏙️ контрастов. Исторически Гамбург делится на Старый и Новый город, границей между которыми пролег канал Альстерфлит. Над каналом пролегает мост Трост-Брюкке — отсюда открывается отличный вид на главные достопримечательности центра: Ратушу, старейшую в Германии биржу и остатки разбомбленной в годы Второй мировой войны средневековой церкви Святого Николая, ныне это антивоенный мемориал.
Мы обязательно посетим Ратушу, главный символ любого немецкого города, с ее 112-метровой башней, построенную в 1887 году в стиле неоренессанса, пройдем по променаду Юнгфернштиг – месту «выгула» юных дев, увидим живописнейшее рукотворное озеро Альстер, которое носит неофициальное название "побережье миллионеров", выйдем на берег Эльбы, откуда открывается вид на бескрайний порт, Михель – так ласково называют гамбуржцы главный собор города с самыми большими соборными часами Германии, старые, чудом уцелевшие домики – образцы северо-немецкой архитектуры позднего средневековья. Мы прокатимся на кораблике по рекам Эльбе и Альстеру.
Вечером предлагаем Вам полюбоваться на красиво 🤩 подсвеченный порт и квартал ночных развлечений Рипербан, известный не только «красными фонарями», но и тем, что полвека назад после концерта на здешней дискотеке пять ливерпульских парней «проснулись знаменитыми» - получила предложение записать свой первый альбом никому тогда ещё неизвестная группа Битлз.
Без сомнений, Вы получите огромное удовольствие от пешеходной экскурсии по Гамбургу!
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия Б.
Юлия Б.
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