Юлия Б. проводит ещё 2 экскурсии

Сегодня Гамбург - это современный, динамично развивающийся мегаполис. Здесь мостов и рек больше чем в Венеции, Лондоне и Амстердаме вместе взятых. Здесь огромный порт, куда ежегодно заходит 13000 судов, где более 150 скверов и парков 🌳, где более 50 музеев различной тематики, где природные достопримечательности 🏛️ гармонично пересекаются с искусственными... В Гамбурге много интересного и Вы непременно должны познакомиться с этим колоритным городом в рамках нашей пешеходной экскурсии 🧭 Гамбург - это город 🏙️ контрастов. Исторически Гамбург делится на Старый и Новый город, границей между которыми пролег канал Альстерфлит. Над каналом пролегает мост Трост-Брюкке — отсюда открывается отличный вид на главные достопримечательности центра: Ратушу, старейшую в Германии биржу и остатки разбомбленной в годы Второй мировой войны средневековой церкви Святого Николая, ныне это антивоенный мемориал.

Мы обязательно посетим Ратушу, главный символ любого немецкого города, с ее 112-метровой башней, построенную в 1887 году в стиле неоренессанса, пройдем по променаду Юнгфернштиг – месту «выгула» юных дев, увидим живописнейшее рукотворное озеро Альстер, которое носит неофициальное название "побережье миллионеров", выйдем на берег Эльбы, откуда открывается вид на бескрайний порт, Михель – так ласково называют гамбуржцы главный собор города с самыми большими соборными часами Германии, старые, чудом уцелевшие домики – образцы северо-немецкой архитектуры позднего средневековья. Мы прокатимся на кораблике по рекам Эльбе и Альстеру.

Вечером предлагаем Вам полюбоваться на красиво 🤩 подсвеченный порт и квартал ночных развлечений Рипербан, известный не только «красными фонарями», но и тем, что полвека назад после концерта на здешней дискотеке пять ливерпульских парней «проснулись знаменитыми» - получила предложение записать свой первый альбом никому тогда ещё неизвестная группа Битлз.

Без сомнений, Вы получите огромное удовольствие от пешеходной экскурсии по Гамбургу!