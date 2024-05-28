Обзорные и познавательные экскурсии Гамбурга

Найдено 8 экскурсий в категории «Обзорные» в Гамбурге на русском языке, цены от €126, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по эпохам Гамбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Начало: Перед ратушей Гамбурга
10 июня в 08:30
11 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Гамбург за один день
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
43 отзыва
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
«Вас ждет веселый, легкий и полный обзорный маршрут, который завершится в самой колоритной и тусовочной части Гамбурга — знаменитом районе «красных фонарей» Репербан»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
«Я покажу вам местную «улицу миллионеров» и древнюю кирху святого Николая, в которой есть новый лифт, — вы подниметесь на обзорную площадку и насладитесь панорамой города с высоты птичьего полета»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140126 за всё до 5 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
«Вы познакомитесь с историей этого района и узнаете, как развлекались моряки в 19 веке»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
174 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Гамбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Гамбург за 2,5 часа: достопримечательности и неформальные локации
Прогулка по Гамбургу: старый город, готические кирхи, филармония, набережная Эльбы и улица красных фонарей за 2,5 часа
Начало: Mönckebergstrasse 1 (адрес договорной)
«Узнать Гамбург за пару часов Наша обзорная прогулка по Гамбургу идеально подойдет для всех, кто хочет увидеть город в первый раз и получить представление о его характере и жизни»
Расписание: в любой день, если гид свободен
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Начало: По договоренности
«Познакомьтесь с Гамбургом лично, а наш гид составит вам приятную компанию в этом знакомстве»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Автомобильное путешествие по живописным уголкам Гамбурга
За три часа на комфортабельном FIAT 500L вы увидите все, что делает Гамбург уникальным, от озер до исторических площадей
Начало: Ваш отель
«На трехчасовой автомобильной экскурсии по Гамбургу вы познакомитесь со всеми его главными достопримечательности»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Гамбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Гамбургу: от Ратуши до порта
Приглашаем на увлекательную прогулку по Гамбургу, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждут великолепные виды и атмосфера старинного города
Начало: По договоренности
«Также вас будет ждать знакомство с главным собором Гамбурга, прогулка по его атмосферным старинным улочкам и, конечно же, встреча с вечерним городом»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алтай
    28 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к
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    ним приехали в гости. Материал не перегружен исторической информацией, а выглядит, скорее всего, как рассказ горожанина о своём городе. 4,5 часа пролетели незаметно, по ходу экскурсии, могли вносить изменения в маршрут (места, где уже были решили обойти).

  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге
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    от видов в целом! Поддерживала живое общение и дала советы по дальнейшему посещению города! Спасибо за рекомендацию ресторана, мы были в восторге 👍🏻😊 Наша группа девчонок (40 😃) остались очень довольны! Ждём фотографии😊

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом
  • В
    Виктория
    4 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.
  • А
    Андрей
    8 апреля 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!
  • Д
    Дина
    5 апреля 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Я не любитель экскурсий, но мне очень понравилось: много интересной информации, продуманный маршрут, ну и главное - увлеченность Ирины своим делом: даже под дождем она поддерживала бодрый настрой всей нашей компании до самого конца прогулки!
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Дима просто очень классный гид, если вы ждете человеческой и очень душевной экскурсии. И если вас не так важны энциклопедические
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    исторические знания. Их можно прочитать. А вот услышать об том или ином строении, почему это было построено и кучу разных интересных фактов вокруг, связанных с историей и психологией гамбужцев - получили очень много! Чувствуется, что Дима сам очень интересуется всем этим и хочет передать это. Для нас время пролетело так, что мы просто не заметили. Каждая секунда нашей экскурсии была наполнена чем-от интересным. И кофе был очень вовремя!

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Прекрасно подготовленная прогулка в хорошем темпе в сопровождении энергичного, интеллигентного и опытного гида. Широкий кругозор Ирины, грамотная речь, иллюстративные материалы в хорошем полиграфическом исполнении позволяют рекомендовать экскурсию придирчивым и требовательным экскурсантам.
  • В
    Валерия
    2 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Гамбургу
    Хотелось бы поблагодарить Екатерину за по настоящему интересные и познавательные экскурсии! Манера речи, внимание к деталям, и прекрасное взаимодействие со
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    слушателями все просто великолепно!) ну и конечно же, нельзя обойти стороной дружескую и приятную атмосферу) На экскурсиях Екатерины получила великолепное сочетания отдыха и познаний!

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июне 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 126 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Гамбурга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Гамбурге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке
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