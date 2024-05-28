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исторические знания. Их можно прочитать. А вот услышать об том или ином строении, почему это было построено и кучу разных интересных фактов вокруг, связанных с историей и психологией гамбужцев - получили очень много! Чувствуется, что Дима сам очень интересуется всем этим и хочет передать это. Для нас время пролетело так, что мы просто не заметили. Каждая секунда нашей экскурсии была наполнена чем-от интересным. И кофе был очень вовремя!