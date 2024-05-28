1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Начало: Перед ратушей Гамбурга
10 июня в 08:30
11 июня в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
«Вас ждет веселый, легкий и полный обзорный маршрут, который завершится в самой колоритной и тусовочной части Гамбурга — знаменитом районе «красных фонарей» Репербан»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
«Я покажу вам местную «улицу миллионеров» и древнюю кирху святого Николая, в которой есть новый лифт, — вы подниметесь на обзорную площадку и насладитесь панорамой города с высоты птичьего полета»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140€126 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
«Вы познакомитесь с историей этого района и узнаете, как развлекались моряки в 19 веке»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гамбург за 2,5 часа: достопримечательности и неформальные локации
Прогулка по Гамбургу: старый город, готические кирхи, филармония, набережная Эльбы и улица красных фонарей за 2,5 часа
Начало: Mönckebergstrasse 1 (адрес договорной)
«Узнать Гамбург за пару часов Наша обзорная прогулка по Гамбургу идеально подойдет для всех, кто хочет увидеть город в первый раз и получить представление о его характере и жизни»
Расписание: в любой день, если гид свободен
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Начало: По договоренности
«Познакомьтесь с Гамбургом лично, а наш гид составит вам приятную компанию в этом знакомстве»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по живописным уголкам Гамбурга
За три часа на комфортабельном FIAT 500L вы увидите все, что делает Гамбург уникальным, от озер до исторических площадей
Начало: Ваш отель
«На трехчасовой автомобильной экскурсии по Гамбургу вы познакомитесь со всеми его главными достопримечательности»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Гамбургу: от Ратуши до порта
Приглашаем на увлекательную прогулку по Гамбургу, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждут великолепные виды и атмосфера старинного города
Начало: По договоренности
«Также вас будет ждать знакомство с главным собором Гамбурга, прогулка по его атмосферным старинным улочкам и, конечно же, встреча с вечерним городом»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлтай28 мая 2024Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к
- ЕЕвгения25 мая 2024Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге
- ЮЮлия22 мая 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки
- ААлексей19 мая 2024Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом
- ВВиктория4 мая 2024Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.
- ААндрей8 апреля 2024Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!
- ДДина5 апреля 2024Я не любитель экскурсий, но мне очень понравилось: много интересной информации, продуманный маршрут, ну и главное - увлеченность Ирины своим делом: даже под дождем она поддерживала бодрый настрой всей нашей компании до самого конца прогулки!
- ООльга1 апреля 2024Дима просто очень классный гид, если вы ждете человеческой и очень душевной экскурсии. И если вас не так важны энциклопедические
- ААнна10 марта 2024Прекрасно подготовленная прогулка в хорошем темпе в сопровождении энергичного, интеллигентного и опытного гида. Широкий кругозор Ирины, грамотная речь, иллюстративные материалы в хорошем полиграфическом исполнении позволяют рекомендовать экскурсию придирчивым и требовательным экскурсантам.
- ВВалерия2 февраля 2024Хотелось бы поблагодарить Екатерину за по настоящему интересные и познавательные экскурсии! Манера речи, внимание к деталям, и прекрасное взаимодействие со
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Обзорные»
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