Ирина Л. проводит ещё 4 экскурсии

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Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам

Ирина Л.
Ирина Л. – Гид из Гамбурга
В каждом городе есть его неизведанная сторона, недоступная беглым взглядам туристов.

Гамбург не стал исключением и чтобы узнать его, отправляйтесь на часовую прогулку 👣 на кораблике по Эльбе и прилегающим каналам.

Вы увидите, что скрывается за туристическими локациями и как развивается современный промышленный центр.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €88 за экскурсию

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Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Гамбургом можно наслаждаться со многих сторон.
Одна из наиболее интересных — вид города и его портовых сооружений с воды.
Я предлагаю Вам прогулку 👣 на кораблике по Эльбе и прилегающим к ней каналам.
Мы отправимся в путь от причала около города складов «Speicherstadt» и насладимся видом старинных паркгаузов с воды. В другой перспективе откроется нашему взору и футуристический район Hafencity, обогнув «стройку века» и новый символ Гамбурга — филармонию на Эльбе, направимся в портовую гавань.
Увидим исторические корабли-музеи, причалы и портовый променад, самую старую верфь города «Блом и Фосс», исторический сухой док «Эльба 17», круизный центр Альтона, русскую подводную лодку-музей U-434 и бросающееся в глаза здание в форме параллелепипеда Dockland. Далее путь проходит через контейнерные терминалы, оборудованные по последнему слову техники, где на разгрузке или погрузке стоят корабли со всего мира.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на кораблик или чартер кораблика: от 12
  • 00 € на человека
Начало и место завершения
🚩 Причал в порту
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Л.
Ирина Л.
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