Ирина Л. проводит ещё 4 экскурсии

Гамбургом можно наслаждаться со многих сторон.

Одна из наиболее интересных — вид города и его портовых сооружений с воды.

Я предлагаю Вам прогулку 👣 на кораблике по Эльбе и прилегающим к ней каналам.

Мы отправимся в путь от причала около города складов «Speicherstadt» и насладимся видом старинных паркгаузов с воды. В другой перспективе откроется нашему взору и футуристический район Hafencity, обогнув «стройку века» и новый символ Гамбурга — филармонию на Эльбе, направимся в портовую гавань.

Увидим исторические корабли-музеи, причалы и портовый променад, самую старую верфь города «Блом и Фосс», исторический сухой док «Эльба 17», круизный центр Альтона, русскую подводную лодку-музей U-434 и бросающееся в глаза здание в форме параллелепипеда Dockland. Далее путь проходит через контейнерные терминалы, оборудованные по последнему слову техники, где на разгрузке или погрузке стоят корабли со всего мира.