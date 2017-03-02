2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гамбург, известный своим портовым городом, предлагает уникальную возможность увидеть его красоту с воды.Эта индивидуальная экскурсия на кораблике откроет перед вами великолепие старинных складов Speicherstadt, современный район Hafencity с его архитектурным

чудом - филармонией на Эльбе, и портовую гавань с историческими кораблями-музеями и самой старой верфью города «Блом и Фосс». Ваш путь пройдет мимо круизных терминалов, русской подводной лодки-музей U-434 и знаменитого здания Dockland. Прогулка также включает в себя проход через современные контейнерные терминалы, где вы сможете увидеть корабли со всего мира. Этот маршрут не только позволит вам увидеть Гамбург под новым углом, но и узнать много интересного о его истории и современности. Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга - это возможность прикоснуться к живой истории и насладиться красотами города с воды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Гамбурге - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться теплыми солнечными днями на воде. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой прогулки возможны, но холод и ветер могут уменьшить удовольствие от поездки.

Сейчас август — это идеальное время.