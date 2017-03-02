2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гамбург, известный своим портовым городом, предлагает уникальную возможность увидеть его красоту с воды.
Эта индивидуальная экскурсия на кораблике откроет перед вами великолепие старинных складов Speicherstadt, современный район Hafencity с его архитектурным
Эта индивидуальная экскурсия на кораблике откроет перед вами великолепие старинных складов Speicherstadt, современный район Hafencity с его архитектурным
5 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Уникальная перспектива на Гамбург с воды
- 🏙️ Виды на старинные и современные районы города
- ⚓ Посещение исторических кораблей-музеев
- 🔧 Осмотр контейнерных терминалов
- 🎶 Впечатляющий вид на филармонию на Эльбе
Лучшее время для посещения
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июн
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сен
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Лучшее время для водной прогулки в Гамбурге - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться теплыми солнечными днями на воде. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой прогулки возможны, но холод и ветер могут уменьшить удовольствие от поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Landungsbrücken
- Speicherstadt
- Hafencity
- Филармония на Эльбе
- Исторические корабли-музеи
- Верфь Блом и Фосс
- Сухой док Эльба 17
- Круизные терминалы
- Подводная лодка-музей U-434
- Здание Dockland
Описание экскурсии
Программа
- Мы отправимся в путь от причала “Landungsbrücken” или от района складов “Speicherstadt” и насладимся видом старинных паркгаузов с воды.
- В другой перспективе откроется нашему взору и футуристический район Hafencity, обогнув «стройку века» и новый символ Гамбурга — филармонию на Эльбе, направимся в портовую гавань.
- Увидим исторические корабли-музеи, причалы и портовый променад, самую старую верфь города «Блом и Фосс», исторический сухой док «Эльба 17», круизные терминалы, русскую подводную лодку-музей U-434 и бросающееся в глаза здание в форме параллелепипеда Dockland.
- Далее путь проходит через контейнерные терминалы, оборудованные по последнему слову техники, где на разгрузке или погрузке стоят корабли со всего мира.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 678 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в этой экскурсии Ирина учла наши потребности и ответила на все наши вопросы. 1 час пролетел так быстро, что мы даже не заметили. И несмотря на моросящий дождь, серое небо и ветер, нам очень понравилось.
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Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города.
Очень рекомендуем!
Очень рекомендуем!
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A
Ирина - прекрасный гид. Очень интересно рассказывает, знает не только историю Гамбурга, но и жизнь города "изнутри". Всем рекомендую экскурсию
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У Ирины прекрасная информационная подготовка - теперь мы гораздо лучше понимаем устройство современного порта. a must-see в Гамбурге.
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Входит в следующие категории Гамбурга
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