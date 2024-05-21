1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге: незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге, где вы увидите город с новой стороны, насладитесь видами и вкусами
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Часовая прогулка на кораблике по каналам и Эльбе в Гамбурге
Откройте для себя Гамбург с новой стороны, отправившись в путешествие по водам Эльбы и её каналов. Виды, которые останутся в памяти навсегда
Начало: Причал в порту
«Я предлагаю Вам прогулку на кораблике по Эльбе и прилегающим к ней каналам»
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 мая 2024Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с
- ККирилл28 апреля 2024Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.
- ООксана16 августа 2021Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!
- OOxana2 марта 2017Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в
- ГГалина5 января 2017У Ирины прекрасная информационная подготовка - теперь мы гораздо лучше понимаем устройство современного порта. a must-see в Гамбурге.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июне 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 150. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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