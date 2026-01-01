Индивидуальная
до 10 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
Завтра в 08:30
20 янв в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
21 янв в 18:00
22 янв в 18:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
Завтра в 08:30
20 янв в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
