Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Гамбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Кирпичная музыка Гамбурга Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити Начало: Около станции метро Meßberg €150 за всё до 2 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы» Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули €180 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 42 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по эпохам Гамбурга Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности Начало: Перед ратушей Гамбурга €150 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Гамбурга

