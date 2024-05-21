Экскурсии от метро в Гамбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Гамбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кирпичная музыка Гамбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
10 июля в 08:30
11 июля в 08:30
150 за всё до 2 чел.
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
🚢 На пароме
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге: незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге, где вы увидите город с новой стороны, насладитесь видами и вкусами
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
150 за всё до 10 чел.
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города
Начало: В районе метро St. Pauli
Завтра в 18:00
3 июля в 18:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с
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    чем в Гамбурге нужно познакомиться ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А это знакомство вам никто не обеспечит лучше, чем Ирина. Она - исключительно позитивный, доброжелательный, творческий, энергичный человек, а главное - она действительно влюблена в Гамбург и вы после её экскурсии тоже не сможете в этот город не влюбиться!

  • К
    Кирилл
    28 апреля 2024
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.
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    Гамбург не простой город для прогулки без гида, это не старая Италия, которая и так красивая без комментариев. Весь интерес в мелочах и нюансах, Ирина очень хорошо их подсветила. Спасибо большое за экскурсию

    Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения
  • С
    Семен
    20 сентября 2023
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Мы взыскательные туристы, много видели и слышали всяких гидов. Часто встречаем экскурсоводов, которые работают честно, но скучно. С Ириной Хесс очень
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    повезло. Рассказ яркий, эмоциональный, с элементами неожиданности, с вопросами и небинарными вариантами ответов. Благодаря ей, Гамбург открылся нам с новой стороны, Выражаем ей благодарность за такую увлекательную экскурсию.

  • L
    Lea
    7 октября 2022
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Экскурсия очень понравилась. Отлично спланирована. Масса интересной информации об истории строительства складских и офисных помещений в районах, прилегающих к порту
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    Гамбурга. Информация эта передана очень живо, компактно, с любовью и интересом к объекту рассмотрения. Грамотная образная речь, огромное личное обаяние и интеллигентность Ирины производят очень сильное и приятное впечатление. Экскурсия способна возбудить подлинный интерес к такой, казалось бы, прозаической теме, как промышленная и конторская архитектура. Может быть рекомендована для самого широкого круга людей, желающих увидеть необычное в обыденном и просто насладиться общением с интересным творческим человеком.

  • С
    Сергей
    13 сентября 2022
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Провели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в Гамбурге. Жаль, что не смогли забронировать с Ириной больше прогулок, на наши даты все было забронировано…
    Провели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в ГамбургеПровели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в ГамбургеПровели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в Гамбурге

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кирпичная музыка Гамбурга
  2. Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
  3. Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июле 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Гамбурге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От метро», 6 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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