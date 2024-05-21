1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
10 июля в 08:30
11 июля в 08:30
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге: незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге, где вы увидите город с новой стороны, насладитесь видами и вкусами
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города
Начало: В районе метро St. Pauli
Завтра в 18:00
3 июля в 18:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 мая 2024Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с
- ККирилл28 апреля 2024Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.
- ССемен20 сентября 2023Мы взыскательные туристы, много видели и слышали всяких гидов. Часто встречаем экскурсоводов, которые работают честно, но скучно. С Ириной Хесс очень
- LLea7 октября 2022Экскурсия очень понравилась. Отлично спланирована. Масса интересной информации об истории строительства складских и офисных помещений в районах, прилегающих к порту
- ССергей13 сентября 2022Провели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в Гамбурге. Жаль, что не смогли забронировать с Ириной больше прогулок, на наши даты все было забронировано…
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «От метро»
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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июле 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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