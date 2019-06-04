15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в атмосферу независимого портового города на прогулке по самым интересным местам

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вольный и ганзейский город Гамбург — один из самых красивых городов Германии, куда приезжают туристы со всего мира.

Я предлагаю вам погрузиться в атмосферу этого портового города, который в начале прошлого века стал «воротами в мир» для 5 миллионов эмигрантов.
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров

Что вас ожидает

На экскурсии вы узнаете, почему Гамбург называют городом трёх «М», кто такие «ганзеаты», какие традиции чтит и соблюдает Гамбург, почему его символом стал простой водонос, чьи скульптуры стоят на многих улицах, чем отличаются гамбуржцы от всех остальных немцев. Вы почувствуете дух свободы и независимости этого ганзейского города.

Мы посетим городскую Ратушу, историческую улицу «Deichstrasse», лежащий на каналах город складов, футуристический район Hafenсity, главную церковь Гамбурга «Михель», средневековый оазис «вдовьи квартиры», спустимся в старый туннель под Эльбой — техническую сенсацию 20 века, пройдёмся по променаду знаменитого гамбургского порта и ещё очень много интересного ожидает вас в городе, жители которого являются самыми счастливыми в Германии.

До встречи на Эльбе!

Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу в выборе отелей, ресторанов, музеев и т. д. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 июня 2019
Ирина профессионально и интересно провела экскурсию. В нашей группе был профессиональный гид, которому очень понравилась экскурсия. Спасибо
5 апреля 2019
Добрый день!
Побывали на экскурсии 04.04.2019 года. Понравилась рассказы о необычных фактах, о которых не прочитаешь сразу в открытых источниках. продуманный маршрут. Ирина очень приятная женщина.
Воспользуемся и другими экскурсиями по возвращению в Гамбург.
10 января 2019
Великолепный маршрут, интересный рассказ сдобренный симпатичными историческими анекдотами. Экскурсия включает посещение нескольких закрытых теплых помещений, что дает возможность передохнуть и согреться. Рекомендую всем. Ирине большое спасибо!
9 января 2019
Ирина - отличный экскурсовод и очень приятный человек! Мы полюбили "город-лофт"- Гамбург! Рекомедуем! Обязательно вернемся!
28 декабря 2018
Интеллигентная подача, множество интересных фактов, правильно построенный маршрут превратили для нас серый зимний Гамбург в город со своим потрясающим характером и атмосферой. После экскурсии закрепили положительное впечатление в рекомендованном ресторанчике и уже совсем остались довольные! Спасибо вам, Ирина!
22 ноября 2018
Ирина мастер своего дела! Спасибо!
Светлана
11 октября 2018
29 октября побывали на экскурсии по Гамбургу. Слушали Ирину затаив дыхание. Очень интересно. Много познавательных фактов из истории. Побывали в самых разных уголках города. Узнали о жизни современного Гамбурга. Ирина быстро выходила на связь до экскурсии. Расстались друзьями, готовыми встретиться снова. Рекомендую как интереснейшего гида.
21 июля 2018
Ирина очень грамотный, внимательный гид с хорошим знанием истории города. С ее помощью мы много интересного узнали о городе. Большое ей спасибо за прекрасно проведенную экскурсию и доброжелательное отношение. Рекомендуем все обращаться к Ирине.
8 июня 2018
Очень интересная и позновательная экскурсия доя знакомства с городом и его жителями. Ирина очень интересный гид. Нам с удовольствием захотелось посетить все экскурсии, которые она проводит, жаль у нас было всего два дня. Но мы надеемся ещё приехать и прогуляться по окресностям Гамбурга. Спасибо Ирина, вы очень интересный гид
27 июня 2017
12 июня у нас была обзорная экскурсия по г. Гамбург. Большое спасибо экскурсоводу Ирине, которая показала нам город с очень интересных и разных сторон. Экскурсия была индивидуальная, поэтому было время и вопросы задать и получить на них развернутые ответы. В Москве нам говорили, что в Гамбурге нечего смотреть, это не так. Можно и самим побродить по городу, но с экскурсией получаешь целостное представление о городе и жизни в нем.

Елена, Москва.
Ещё 5 отзывов

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