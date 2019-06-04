15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На экскурсии вы узнаете, почему Гамбург называют городом трёх «М», кто такие «ганзеаты», какие традиции чтит и соблюдает Гамбург, почему его символом стал простой водонос, чьи скульптуры стоят на многих улицах, чем отличаются гамбуржцы от всех остальных немцев. Вы почувствуете дух свободы и независимости этого ганзейского города.

Мы посетим городскую Ратушу, историческую улицу «Deichstrasse», лежащий на каналах город складов, футуристический район Hafenсity, главную церковь Гамбурга «Михель», средневековый оазис «вдовьи квартиры», спустимся в старый туннель под Эльбой — техническую сенсацию 20 века, пройдёмся по променаду знаменитого гамбургского порта и ещё очень много интересного ожидает вас в городе, жители которого являются самыми счастливыми в Германии.

До встречи на Эльбе!