15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
Вольный и ганзейский город Гамбург - один из самых красивых городов Германии, привлекающий туристов со всего мира своей уникальной атмосферой и богатой историей.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться читать дальшеуменьшить
в жизнь города, который в начале прошлого века стал "воротами в мир" для миллионов эмигрантов.
Вы узнаете, почему Гамбург называют городом трёх "М", кто такие "ганзеаты" и почему символом города стал простой водонос.
Вашему взору предстанут городская Ратуша, историческая улица "Deichstrasse", район складов на каналах, футуристический HafenCity, главная церковь "Михель", средневековые "вдовьи квартиры", старый туннель под Эльбой и променад знаменитого порта.
Эта экскурсия не просто познакомит вас с историческими достопримечательностями, но и позволит почувствовать дух свободы и независимости, делающий жителей Гамбурга одними из самых счастливых в Германии
На экскурсии вы узнаете, почему Гамбург называют городом трёх «М», кто такие «ганзеаты», какие традиции чтит и соблюдает Гамбург, почему его символом стал простой водонос, чьи скульптуры стоят на многих улицах, чем отличаются гамбуржцы от всех остальных немцев. Вы почувствуете дух свободы и независимости этого ганзейского города.
Мы посетим городскую Ратушу, историческую улицу «Deichstrasse», лежащий на каналах город складов, футуристический район Hafenсity, главную церковь Гамбурга «Михель», средневековый оазис «вдовьи квартиры», спустимся в старый туннель под Эльбой — техническую сенсацию 20 века, пройдёмся по променаду знаменитого гамбургского порта и ещё очень много интересного ожидает вас в городе, жители которого являются самыми счастливыми в Германии.
До встречи на Эльбе!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 678 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные читать дальшеуменьшить
и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Maia
Ирина - замечательный экскурсовод, грамотный, знающий, приятна в общении, рассказывает всё по делу, без воды, при этом с любопытными подробностями, которые заинтересовали даже нашего восьмилетнего ребёнка. Маршрут был построен под читать дальшеуменьшить
наши запросы, Ирина отвечала на все вопросы, проявила терпение к нашему неспешному темпу, затянувшему экскурсию, быстро реагировала на электронные сообщения. Обязательно порекомендуем Ирину друзьям и сами воспользуемся её услугами в следующих поездках по городам Ганзы.
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O
Oxana
Экскурсией с Ириной по Гамбургу мы остались очень довольны! И организация, и маршрут, и темп, и подборка информации были просто замечательны. Несмотря на то, что я проработала а Гамбурге 3 года и читать дальшеуменьшить
думала, что знаю город, я узнала много нового и интересного. А для моей подруги город стал настоящим открытием. Ирина очень хорошо реагировала на нащи вопросы и всегда давала интересные ответы. Мы очень благодарны Ирине за эту пешеходную прогулку, несмотря на не очень хорошую погоду.
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Е
Елена
12 июня у нас была обзорная экскурсия по г. Гамбург. Большое спасибо экскурсоводу Ирине, которая показала нам город с очень интересных и разных сторон. Экскурсия была индивидуальная, поэтому было время читать дальшеуменьшить
и вопросы задать и получить на них развернутые ответы. В Москве нам говорили, что в Гамбурге нечего смотреть, это не так. Можно и самим побродить по городу, но с экскурсией получаешь целостное представление о городе и жизни в нем.
Елена, Москва.
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Анна
У нас было полдня в Гамбурге, куда мы попали впервые. Можно было бы просто погулять по городу, получить чисто внешние впечатления и… ничего не понять. Мы рады, что выбрали нашим читать дальшеуменьшить
гидом Ирину. Даже не подозревали, что на два часа можно столько всего увидеть и столько всего узнать о Гамбурге, его истории, архитектуре, и о жителях и их характере и привычках. От души рекомендуем.
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Maria
Нашу экскурсию по Гамбургу проводила Ирина, грамотный и внимательный гид. Рассказала много интересного и познакомила с городом, где мы были первый раз. Несмотря на плохую дождливую погоду, получили удовольствие и решили, что нужно еще раз вернуться, в том числе попасть в новую Эльбскую филармонию. Рекомендую Ирину и точно обратимся к ней в следующий раз. Спасибо
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Алина
Ирина - замечательный гид и очень приятный человек! Были на экскурсии семьей, младшему 12 лет, интересно было всем! Очень информативно, получили представление и об истории, и о современности, а также полезные сведения о том, где покушать и что еще посмотреть. Никто не устал, маршрут отлично спланирован. Всем рекомендуем! Ирине всего наилучшего!
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