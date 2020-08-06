15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вольный и ганзейский город Гамбург - один из самых красивых городов Германии, привлекающий туристов со всего мира своей уникальной атмосферой и богатой историей.Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться

в жизнь города, который в начале прошлого века стал "воротами в мир" для миллионов эмигрантов. Вы узнаете, почему Гамбург называют городом трёх "М", кто такие "ганзеаты" и почему символом города стал простой водонос. Вашему взору предстанут городская Ратуша, историческая улица "Deichstrasse", район складов на каналах, футуристический HafenCity, главная церковь "Михель", средневековые "вдовьи квартиры", старый туннель под Эльбой и променад знаменитого порта. Эта экскурсия не просто познакомит вас с историческими достопримечательностями, но и позволит почувствовать дух свободы и независимости, делающий жителей Гамбурга одними из самых счастливых в Германии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На экскурсии вы узнаете, почему Гамбург называют городом трёх «М», кто такие «ганзеаты», какие традиции чтит и соблюдает Гамбург, почему его символом стал простой водонос, чьи скульптуры стоят на многих улицах, чем отличаются гамбуржцы от всех остальных немцев. Вы почувствуете дух свободы и независимости этого ганзейского города.

Мы посетим городскую Ратушу, историческую улицу «Deichstrasse», лежащий на каналах город складов, футуристический район Hafenсity, главную церковь Гамбурга «Михель», средневековый оазис «вдовьи квартиры», спустимся в старый туннель под Эльбой — техническую сенсацию 20 века, пройдёмся по променаду знаменитого гамбургского порта и ещё очень много интересного ожидает вас в городе, жители которого являются самыми счастливыми в Германии.

До встречи на Эльбе!