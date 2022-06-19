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безумное количество исторических дат и проч. Таким всегда хочется сказать - это я в учебнике истории или в Википедии прочту. С Евгением же все живо, по существу, увлекательно и содержательно. Интересный и продуманный маршрут экскурсии. При этом Евгений прям по ходу экскурсии подстроил маршрут под некоторые мои интересы, за что отдельное спасибо! Отдельная благодарность и за то, что Евгений помог еще и за рамками своей экскурсии советами про рестораны Ганновера, а также помог разобраться с непростой системой продажи билетов "Дойче Бан" и купить билет в Вернигероде, куда я планировал отправиться самостоятельно на следующий день.