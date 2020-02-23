19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать город через простые человеческие истории, «оживить» его прошлое и рассмотреть в деталях

Evgeny
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Evgeny – ваш гид
Конечно, я покажу важнейшие точки на карте Ганновера и проведу вас по самым красивым местам.

Но стержнем повествования станут человеческие истории.

Благодаря им прошлое приобретёт осязаемость, а рассказы о стране, городе и зданиях превратятся в единую «киноленту».

Вы увидите Ганновер глазами нищих и бюргеров, ведьм, банкиров и хористов.

Расшифруете символы, понятные жителям Средневековья, и на фоне сохранившейся старинной архитектуры «проживёте» события разных времён.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Am Hohen Ufer или Главный вокзал
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У этой экскурсии19 отзывов
4.79
Ганновер снаружи и с изнанки
Ганновер снаружи и с изнанки

Что вас ожидает

Действующие лица
Чтобы было легче погрузиться в исторические реалии других эпох, каждую достопримечательность я свяжу с городской легендой или историей. О ком они будут? О нищих и ремесленниках, герцогах и банкирах, о женщинах-ведьмах и их мучителях, о чуме, простых горожанах, их быте, борьбе с властью и друг другом. Главная моя задача — вызвать эмпатию: слёзы, смех, брезгливость, радость, удовольствие. Всё это вы испытаете на прогулке по Ганноверу — слушая рассказы о мальчиках-хористах, позарившихся на яйца перепёлки, запоздавшем путнике, который спас город, наместнике герцога и других персонажах.

Судьба города в его чертах
У древней башни крепостной стены вы узнаете, как появился Ганновер. А у церкви Маркткирхе на Рыночной площади поймёте, что 2 странных символа на ней означают для средневекового человека. Я расскажу, как на жизни города сказались чума и события Второй мировой войны. Отведу к сгоревшей дотла церкви, где установлен колокол в память о трагедии Хиросимы, и башне Листер, где располагалось Гестапо. Поговорим о средневековом быте: как в Ганновере устраивали карантин и следили за въездом в город. И о том, как изменилась столица Нижней Саксонии за последние десятилетия, благодаря курсу на удобную городскую среду для жизни и бизнеса.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешая.

Ганновер снаружи и с изнанки
Ганновер снаружи и с изнанки
Ганновер снаружи и с изнанки
Ганновер снаружи и с изнанки
Ганновер снаружи и с изнанки
Ганновер снаружи и с изнанки
Ганновер снаружи и с изнанки
Ганновер снаружи и с изнанки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Am Hohen Ufer или Главный вокзал.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Здравствуйте, я Евгений! По образованию историк, по профессии — журналист. Самое главное, чему меня учили — попытаться понять человека. Настоящая история любого города — история простых людей: важно понять, что чувствовали люди древности, что ненавидели и с чем боролись. Герцоги и купцы, банкиры и башмачники, мельники и императоры, мужчины, женщины и дети — все, кто строил историю, станут героями наших бесед. Здесь колыбель великих королей и прибежище великих ученых. Здесь родились величайшие лжецы и славные герои. И мы попробуем хотя бы на минуту почувствовать то, что было на душе у этих людей. Я раскрою все стороны средневекового общества. Мы увидим потрясающие города: Ганновер, Гослар, Целле, Вернигероде, а также Хильдесхайм, Мариенбург, Брауншвейг, Вольфенбюттель и многие другие прекрасные места.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Спасибо Евгению за очень интересную экскурсию, готовность помочь по всем вопросам.
18 февраля 2020
Превосходная экскурсия, очень насыщенная историческими событиями, местами; многогранна по информативности. Евгений, первый гид, который был, ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО, подготовлен к экскурсии. Максимально профессионально. Исторический материал - проекция на сегодняшние дни - фото материал - грамотная речь - ответы на вопросы. Рекомендую настоятельно, будет интересно.
22 января 2020
Очень рада, что выбрала для знакомства с Ганновером экскурсовода Евгения!
12 января 2020
Экскурсия прошла замечательно. Евгений рассказывал много интересного. Мало того, помог с приобретением билетов на поезд, рассказал куда можно сходить в городе, как добраться до аэропорта и много других полезных для туриста сведений. Мне, как человеку, не владеющему немецким такая помощь была просто бесценна. Историческая информация совмещалась с шуточными и мистическими историями, старинными преданиями, что делало экскурсию очень насыщенной. Я очень рада, что таким образом провела свой первый вечер в Германии. И в дальнейшем в поездках всегда буду заказывать услуги русскоязычных гидов. Надеюсь, что все они будут такими же отзывчивыми и обаятельными, как и гид в г. Ганновер, Евгений. Еще раз ему огромное спасибо и вашей фирме тоже, вы делаете очень нужное полезное дело!
2 января 2020
Спасибо Евгению за экскурсию по Ганноверу. Было очень интересно, познавательно, доступно. Евгений понял что мы и хотим и организовал экскурсию под наши пожелания. Время прошло быстро и нтересно. Рекомендуем Евгения для интересных индивидуальных экскурсий. Спасибо огромное.
26 сентября 2019
Евгений - знающий, толковый, внимательный и доброжелательный гид. Он чувствует туристов и понимает, что им нужно. Знание предмета , занимательных историй, которые остаются в памяти,
хорошо подготовленные и спланированные маршруты, обязательность и интеллигентность позволяют рекомендовать его как достойного гида по Нижней Саксонии. Я осталась довольна. Рекомендую
21 сентября 2019
Спасибо за интересную не утомительную экскурсию в Ганновере. Очень понравилась. Будем рекомендовать друзьям.
26 августа 2019
Экскурсия по Ганноверу очень понравилась, мы получили намного больше, чем ожидали. За те несколько часов, которые мы провели в обществе Евгения, никто из нас не заскучал, мы просто не заметили, как пролетело время. Евгений умеет заинтересовать своим рассказом и старшее, и младшее поколение. Благодаря такому замечательному гиду, о Ганновере у нас останутся очень теплые воспоминания. Планируя экскурсию, Евгений учтет все ваши пожелания, поможет, если нужно, и словом , и делом. Когда у нас на следующий день после экскурсии возникли непредвиденные проблемы, то Евгений очень помог в их решении. Экскурсия прекрасная, всем советую!
26 августа 2019
Экскурсия по Ганноверу была крайне интересна. Евгений знает всю историю города и преподносит эту информацию легко и с юмором. Наши гости из Москвы, да и мы пожившие в Германии более 20 лет, узнали очень много интересного не только о Ганновере но и о его округе. Нам очень очень понравилось и мы советуем каждому эту интересную экскурсию. Большое спасибо, Евгений!
21 августа 2019
Экскурсия в Ганновере превзошла все наши ожидания , экскурсовод Евгений знает о городе все и даже больше. Он очень увлеченный человек , увлеченный историей Ганновера, всей земли Нижняя Саксония и готов рассказывать об этом часами. И день общения с Евгением для нас прошел очень познавательно. Не верьте тому, кто говорит, что Ганновер вдали от туристических маршрутов и там нечего делать. Город нам показался очень даже приятным и интересным городом , в который можно вернуться ещё.
Ещё 9 отзывов

Evgeny проводит ещё 1 экскурсию

Из Ганновера — в стариннный ЦеллеИз Ганновера — в стариннный ЦеллеИз Ганновера — в стариннный Целле
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Очаровательные постройки, мощёные улочки и их необычные истории
Пёстрые фахверковые домики, черепичные крыши, тысячи велосипедов и дивные сады — всё это умещается в крохотном уютном Целле недалеко от солидного Ганновера. Вы рассмотрите исторический центр за нескончаемым потоком умиления, а я расскажу легенды и любопытные факты о городке.

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