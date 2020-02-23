19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Действующие лица

Чтобы было легче погрузиться в исторические реалии других эпох, каждую достопримечательность я свяжу с городской легендой или историей. О ком они будут? О нищих и ремесленниках, герцогах и банкирах, о женщинах-ведьмах и их мучителях, о чуме, простых горожанах, их быте, борьбе с властью и друг другом. Главная моя задача — вызвать эмпатию: слёзы, смех, брезгливость, радость, удовольствие. Всё это вы испытаете на прогулке по Ганноверу — слушая рассказы о мальчиках-хористах, позарившихся на яйца перепёлки, запоздавшем путнике, который спас город, наместнике герцога и других персонажах.

Судьба города в его чертах

У древней башни крепостной стены вы узнаете, как появился Ганновер. А у церкви Маркткирхе на Рыночной площади поймёте, что 2 странных символа на ней означают для средневекового человека. Я расскажу, как на жизни города сказались чума и события Второй мировой войны. Отведу к сгоревшей дотла церкви, где установлен колокол в память о трагедии Хиросимы, и башне Листер, где располагалось Гестапо. Поговорим о средневековом быте: как в Ганновере устраивали карантин и следили за въездом в город. И о том, как изменилась столица Нижней Саксонии за последние десятилетия, благодаря курсу на удобную городскую среду для жизни и бизнеса.