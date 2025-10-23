В Владимир читать дальше Честно, 2 часа мало, мы б ещё послушали с удовольствием. Получили рекомендации, что ещё самим можно посетить. И даже после Мария присылала информацию по нашим не полностью раскрытым дополнительным вопросам. Иными словами, мы нашли поддержку по некоторым бытовым вопросам по переписке ещё до экскурсии, саму экскурсию и плюсом ответы после. Нам всем понравилось. Большое спасибо Мы с семьёй прошлись с Марией по старому Кёльну, по площадям, берегу Рейна. Особенно понравились живые рассказы о богатых годах города, связанных с Рейном. Конечно же услышали историю Кёльнского собора.

А Алена Очень интересно Мария провела экскурсию. Время пролетело не заметно) ощущение, что я прогулялись в приятной компании по городу и узнала много нового) легко и не принуждено)

Рекомендую!

Е Елена Большое спасибо Марии за интересный и познавательный рассказ о Кёльне! Мария - интересный рассказчик, очень приятный собеседник и позитивный человек. Прогулка по городу оставила самые теплые воспоминания. Рекомендуем!!!

Н Никита Огромное спасибо гиду Марии за увлекательную экскурсию по Кёльну! Благодаря ей мы увидели город с новой стороны, узнали интересные факты о Кёльнском соборе, карнавале и местных мифах. Мария рассказывала живо, с юмором и любовью к городу. Ответила на все наши вопросы и дала рекомендации по ресторанам. Очень рекомендуем!

А Александр Нам откровенно повезло с экскурсоводом Марией😀. Познавательная и очень интересная экскурсия. Комфортная подача материала. Позитивно. Спасибо огромное.

Д Дарья Я осталась очень довольна экскурсией. Много фактов, на все дополнительные вопросы получила расширенные ответы. Рекомендую