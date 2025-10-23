Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по старому Кёльну, где оживают история и легенды древнего города! Я открою вам неожиданные уголки: мы будем блуждать по улочкам и площадям в поисках голов-барельефов и прекрасных дам, запечатлённых в камне на века.
Обращая внимания на такие детали, слушая легенды и вполне достоверные факты, вы глубже узнаете город.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииУвлекательная авторская прогулка по самым интересным улочкам исторического и современного Кёльна. Приглашаю вас на время погрузиться в историю города и узнать о событиях, которые меняли его облик на протяжении 2000 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городскую ратушу и её башню с фигурами персонажей разных эпох
- Старый рынок и фонтан-памятник. Также это место передачи ключей от города в день начала карнавала
- Героев местного фольклора Тюннес и Шель и кукольный театр, из которого они вышли - старейший кукольный театр Германии
- Композицию с обиженными гномиками и любопытной женщиной, легенда о которых переведена и на русский язык как детская книжка «Волшебные помощники»
- Фонтан «Женщины» - памятник жительницам Кёльна в его 2000-летней истории
- Парфюмерный музей «Фарина» - я расскажу историю одеколона
- Гюрцених - вы узнаете, что общего имеют танцевальные балы, Манифест Коммунистической партии и саммит «Большой восьмёрки»
- Барельефы каменных голов, которые мы будем отыскивать на фасадах
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старый рынок, Кёльн (Alter Markt, Köln)
Завершение: Кёльнский собор (Kölner Dom, Köln)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
23 окт 2025
Мы с семьёй прошлись с Марией по старому Кёльну, по площадям, берегу Рейна. Особенно понравились живые рассказы о богатых годах города, связанных с Рейном. Конечно же услышали историю Кёльнского собора.
А
Алена
16 авг 2025
Очень интересно Мария провела экскурсию. Время пролетело не заметно) ощущение, что я прогулялись в приятной компании по городу и узнала много нового) легко и не принуждено)
Рекомендую!
Е
Елена
8 июл 2025
Большое спасибо Марии за интересный и познавательный рассказ о Кёльне! Мария - интересный рассказчик, очень приятный собеседник и позитивный человек. Прогулка по городу оставила самые теплые воспоминания. Рекомендуем!!!
Н
Никита
1 июл 2025
Огромное спасибо гиду Марии за увлекательную экскурсию по Кёльну! Благодаря ей мы увидели город с новой стороны, узнали интересные факты о Кёльнском соборе, карнавале и местных мифах. Мария рассказывала живо, с юмором и любовью к городу. Ответила на все наши вопросы и дала рекомендации по ресторанам. Очень рекомендуем!
А
Александр
22 июн 2025
Нам откровенно повезло с экскурсоводом Марией😀. Познавательная и очень интересная экскурсия. Комфортная подача материала. Позитивно. Спасибо огромное.
Д
Дарья
24 мая 2025
Я осталась очень довольна экскурсией. Много фактов, на все дополнительные вопросы получила расширенные ответы. Рекомендую
А
Алла
13 апр 2025
Добрый день! Вчера мы провели 3-х часовую с гидом Марией экскурсию по улочкам старого Кёльна и Кёльнскому собору.
Было интересно, познакомились с историей города, с легендой и историческими фактами постройки собора. Прогулялись по красивым старым улочкам города с интересными зданиями.
Экскурсия была насыщенной, интересной, получили хорошее впечатления, узнали много интересных историй, легенд.
Входит в следующие категории Кёльна
