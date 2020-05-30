1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «11 историй Кёльна» - узнайте город за 2000 лет
Прогулка по Кёльну с рассказами о его 2000-летней истории. Узнайте о готическом Соборе, Кёльнском Карнавале и других уникальных местах
Начало: Главный жд вокзал (Köln Hbf)
Расписание: По предварительной записи в любое свободное время и день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Узнайте о женщинах, изменивших историю Кёльна, на увлекательной пешеходной экскурсии по историческому центру города
Начало: Кёльнский собор
Расписание: по вторникам и четвергам
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна - индивидуальная экскурсия
Пешеходный тур по пивным и пивоварням Кёльна. Дегустация кёльша, исторические факты и легенды. Погружение в культуру и традиции города
Начало: Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра30 мая 2020Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Татьяне за такую интересную концепцию.
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Популярные места»
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