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Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна

5
1 отзыв
Evgeny
Evgeny – Гид из Кёльна
Пешеходный пивной тур, который покажет вам Кёльн с нового ракурса.

Вы прогуляетесь 👣 по центру города и узнаете интересные исторические факты о пивоварении, оказавшем значительное влияние на город 🏙️ и его жителей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €120 за экскурсию

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Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна

Что вы увидите

  • Кёльнский собор
  • Фонтан Хейнцельменшен
  • Пивоварня Фрю
  • Площадь Старого рынка
  • Ратуша
  • Фонтан Ян фон Верт
  • Пивоварня Гаффель
  • Келлендрессер
  • Пивная "У папы Джо"
  • Скульптура Тюнус и Шэль
  • Рыбный рынок
  • Церковь Большой Мартин
  • Музей Пива
  • Пивоварня Пфэффген
  • Сенная площадь
  • Мельничная пивоварня
Ничто так не согревает душу, как холодное пиво! В ходе экскурсии 🧭 мы покажем вам город 🏙️ и достопримечательности 🏛️, расскажем легенды и историю 📖 через его пивные и пивоварни. Мы побываем во всех самых известных, самых аутентичных и культовых заведениях! Попробуем популярные сорта кёльша, такие как Früh, Gaffel, Pfaffen, Müllen, Sion!
Расскажем вам о том с чего всё начиналось в средние века, и с чего нужно начать и что обязательно добавить, что бы получился истинный вкус истинного кёльша! Вы узнаете все тонкости, особенности и традиции подачи и употребления любимейшего напитка и конечно же мы не забудем рассказать о кёльнской кухне 🥧, блюда которой созданы не для диеты, а для наслаждения жизнью и как будто специально под пиво, например название одного из них говорит само за себя: “Небо и Земля”))
А после обильных дегустаций, если понадобится, ваше здоровье поправит “Доктор”, приём которого проходит по вечерам под джазовую музыку в кнайпе известного старожила Кёльна. И как говорится – истина в вине, а поиски ее в пиве!
Кстати: первая порция Кёльша – приветственный подарок от нашего гида 😃
Внимание!
  • К участию в экскурсии допускаются только лица, достигшие 18 лет.
  • Порядок посещения пивоварен и место окончания экскурсии могут меняться в зависимости от сезона и дня недели.
Что входит
  • услуги гида
  • первая порция кёльша
Что не входит
  • дегустация
  • начиная со второй порции пива
Начало
🚩 Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln
Место завершения
🏁 Heumarkt
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Evgeny
Evgeny
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