Ничто так не согревает душу, как холодное пиво! В ходе экскурсии 🧭 мы покажем вам город 🏙️ и достопримечательности 🏛️, расскажем легенды и историю 📖 через его пивные и пивоварни. Мы побываем во всех самых известных, самых аутентичных и культовых заведениях! Попробуем популярные сорта кёльша, такие как Früh, Gaffel, Pfaffen, Müllen, Sion!

Расскажем вам о том с чего всё начиналось в средние века, и с чего нужно начать и что обязательно добавить, что бы получился истинный вкус истинного кёльша! Вы узнаете все тонкости, особенности и традиции подачи и употребления любимейшего напитка и конечно же мы не забудем рассказать о кёльнской кухне 🥧, блюда которой созданы не для диеты, а для наслаждения жизнью и как будто специально под пиво, например название одного из них говорит само за себя: “Небо и Земля”))

А после обильных дегустаций, если понадобится, ваше здоровье поправит “Доктор”, приём которого проходит по вечерам под джазовую музыку в кнайпе известного старожила Кёльна. И как говорится – истина в вине, а поиски ее в пиве!

Кстати: первая порция Кёльша – приветственный подарок от нашего гида 😃

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