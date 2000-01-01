Групповая пешеходная экскурсия ⛳ знакомство с городом начнётся с одного из самых старейших готических соборов, мы узнаем о его истории 📖 и легендах, услышите о том, что уже много веков влечёт в этот город 🏙️ христиан со всего света. Мы сможем буквально прикоснуться к двух тысячелетней истории города римского периода. Мы увидим множество скульптур, фонтанов и музеев. Узнаем о героях города, об их судьбах и о том, как их помнят и чтут сегодня. Узнаем, какое пиво самое правильное и какие у него должны быть стандарты. Увидим Большого Мартина и наконец, узнаем, какое с детства знакомое нам слово, так же известно как «Кёльнская вода».

Наш гид расскажет Вам историю основания и развития города, его легенды, мифы и современные традиции. Вы узнаете малоизвестные факты о жизни Кёльна и сможете увидеть его глазами местных жителей. Кроме этого, гид посоветует Вам, куда Вы могли-бы ещё сходить, что посмотреть, что попробовать и где купить.

Наша экскурсия проходит по авторскому маршруту. Мы создаём все свои экскурсии 🧭 уникальными - показывая и рассказывая не только самые популярные достопримечательности 🏛️ и истории, но выискиваем в первоисточниках малоизвестные подробности и особенности городов и стран, мы любим водить своих гостей по тем местам, которые известны нам из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам.

Дети до 12 лет бесплатно.