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Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну

4.9
20 отзывов
Evgeny
Evgeny – Гид из Кёльна
Кёльн был основан более 2000 лет назад.

Во время Второй мировой войны город 🏙️ был практически уничтожен.

К счастью, Кёльнский собор, главная достопримечательность 🏛️ города, сохранился до наших дней.

Мы пройдемся по ухоженным улицам города, насладимся старинной архитектурой и узнаем о героях города.

Маршрут составлен специально так, чтобы вы смогли увидеть Пивоварню Фрю, Карнавальный фонтан ⛲, Рыбный рынок и многое другое…
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну

Что вы увидите

  • Кёльнский собор
  • Романо-германский музей
  • Мост Гогенцоллера
  • Кёльнская Филармония
  • Фонтан Хейнцельменшен
  • Пивоварня Фрю
  • Площадь Старого рынка
  • Ратуша
  • Фонтан Ян фон Верт
  • Скульптура Тюнус и Шэль
  • Рыбный рынок
  • Церковь Большой Мартин
  • Карнавальный фонтан
  • Музей Парфюма Фарина
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ знакомство с городом начнётся с одного из самых старейших готических соборов, мы узнаем о его истории 📖 и легендах, услышите о том, что уже много веков влечёт в этот город 🏙️ христиан со всего света. Мы сможем буквально прикоснуться к двух тысячелетней истории города римского периода. Мы увидим множество скульптур, фонтанов и музеев. Узнаем о героях города, об их судьбах и о том, как их помнят и чтут сегодня. Узнаем, какое пиво самое правильное и какие у него должны быть стандарты. Увидим Большого Мартина и наконец, узнаем, какое с детства знакомое нам слово, так же известно как «Кёльнская вода».
Наш гид расскажет Вам историю основания и развития города, его легенды, мифы и современные традиции. Вы узнаете малоизвестные факты о жизни Кёльна и сможете увидеть его глазами местных жителей. Кроме этого, гид посоветует Вам, куда Вы могли-бы ещё сходить, что посмотреть, что попробовать и где купить.
Наша экскурсия проходит по авторскому маршруту. Мы создаём все свои экскурсии 🧭 уникальными - показывая и рассказывая не только самые популярные достопримечательности 🏛️ и истории, но выискиваем в первоисточниках малоизвестные подробности и особенности городов и стран, мы любим водить своих гостей по тем местам, которые известны нам из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам.
Дети до 12 лет бесплатно.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Кельнский Собор (Dom)
Место завершения
🏁 Музей Парфюма Фарина
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Evgeny
Evgeny
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20 отзывов оставили туристы

Evgeny проводит ещё 4 экскурсии

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