Путешествие начнём с рассказа и возможно посещения Кёнигсвинтер и Драконьего замка! Место с впечатляющими видами, интересное и детям и взрослым, где возможно посетить и романтичный замок 🏰 и пещеру Нибелунгов и заглянуть в гости к дракону и его современным потомкам! А продолжим путь до места, где соединяясь в мощный поток, две великие реки образуют острый, похожий на полуостров угол суши, издавна именуемый Немецким, и давший название городу как «Укрепление возле слияния рек» или проще - Кобленц. Город 🏙️ с «большой» историей 📖 совсем невелик по территории и основные достопримечательности 🏛️ расположены даже не в старом центре, а там же, где и происходит непрерывное слияние и по сей день. Погуляем посмотрим, конечно же послушаем меня и отправимся дальше искать возможности прикоснуться к прекрасному и впечатляющему.

А ждут нас совершенно разные, но по-своему удивительные, места.

Во –первых Замок Марксбург, не имеющий ни какого отношения к владельцу «призрака коммунизма», который, как уверяют знатоки, всё ещё бродит по Европе)), но зато и сегодня демонстрирующий мощь и неприступность, ведь ни обитатели Марксбурга, ни сам замок ни разу за 800 лет не пострадали от врагов.

После его посещения, если решитесь, нас ждёт ещё один уникальный в своём роде замок. Штольценфельс удивителен, он поражает воображение. Когда-то он был торжественно объявлен резиденцией короля. Еще более знаменит замок стал после его посещения английской королевой Викторией в 1845 году, которая прибыла специально взглянуть на рейнскую жемчужину. Как тогда, так и в наши времена в Штольценфельсе можно забраться в готическую жилую башню, посетить рыцарский зал, а также помещения у замковых ворот. Можно посмотреть коллекцию старинных доспехов, рыцарского вооружения и старинных кубков.

Эти места настолько чарующе живописные должны остаться в «чертогах памяти», всех кто посещает Германию. Закончить наше путешествие предлагаю дегустацией лучших немецких вин в столице Рейнских вин Рюдесхайм.