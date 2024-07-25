Нет в мире реки, которой бы посвящали столько стихов и песен, сколько Рейну. В этом путешествии по серпантинам и ярким улицам вы увидите средневековые замки и старинные города. Узнаете, как

развивался Рейн - от ледников до крупной реки, и раскроете секреты его вод и берегов. Легенды и сказки, связанные с этой великой рекой, оживут перед вами. В комфортном режиме вы выберете темп экскурсии и места для посещения: Семигорье, скала Дракона, пряничный Линц, древний Кобленц, замок Марксбург, речная петля Рейна и многое другое. Увидите следы древних жителей и узнаете о рыцарях, гномах и нимфах, охраняющих берега реки

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Наш день пройдёт в комфортном для вас режиме — вы выберете темп экскурсии и места, которые хотите посетить. По вашему желанию мы посетим несколько локаций, среди которых:

Семигорье, скала Дракона и пёстрый город на Рейне — пряничный Линц

Древний город Кобленц и коса Немецкий угол в месте слияния двух великих рек

Средневековый замок Марксбург и серпантин, ведущий сразу к трём замкам

Уникальная речная петля Рейна

Канатная дорога над виноградниками и ошеломительный вид города Рюдесхайм-на-Рейне

Мы покажем следы пребывания древних жителей, которые бережно хранит рейнская земля. Расскажем о рыцарях, гномах, русалках и нимфах, охраняющих берега реки. И объясним, почему из-под каждого неотёсанного рейнского камня выглядывают десятки столетий.

Организационные детали