Путешествие вдоль великой реки Рейн

Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины
Нет в мире реки, которой бы посвящали столько стихов и песен, сколько Рейну. В этом путешествии по серпантинам и ярким улицам вы увидите средневековые замки и старинные города. Узнаете, как
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развивался Рейн - от ледников до крупной реки, и раскроете секреты его вод и берегов. Легенды и сказки, связанные с этой великой рекой, оживут перед вами.

В комфортном режиме вы выберете темп экскурсии и места для посещения: Семигорье, скала Дракона, пряничный Линц, древний Кобленц, замок Марксбург, речная петля Рейна и многое другое. Увидите следы древних жителей и узнаете о рыцарях, гномах и нимфах, охраняющих берега реки

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Средневековые замки
  2. 🏙️ Древние города
  3. 🌉 Уникальные природные объекты
  4. 🚗 Комфортный автомобиль
  5. 📜 Увлекательные легенды
Путешествие вдоль великой реки Рейн
Путешествие вдоль великой реки Рейн
Путешествие вдоль великой реки Рейн
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Семигорье
  • Скала Дракона
  • Пряничный Линц
  • Древний Кобленц
  • Коса Немецкий угол
  • Замок Марксбург
  • Речная петля Рейна
  • Канатная дорога
  • Рюдесхайм-на-Рейне

Описание экскурсии

Наш день пройдёт в комфортном для вас режиме — вы выберете темп экскурсии и места, которые хотите посетить. По вашему желанию мы посетим несколько локаций, среди которых:

  • Семигорье, скала Дракона и пёстрый город на Рейне — пряничный Линц
  • Древний город Кобленц и коса Немецкий угол в месте слияния двух великих рек
  • Средневековый замок Марксбург и серпантин, ведущий сразу к трём замкам
  • Уникальная речная петля Рейна
  • Канатная дорога над виноградниками и ошеломительный вид города Рюдесхайм-на-Рейне

Мы покажем следы пребывания древних жителей, которые бережно хранит рейнская земля. Расскажем о рыцарях, гномах, русалках и нимфах, охраняющих берега реки. И объясним, почему из-под каждого неотёсанного рейнского камня выглядывают десятки столетий.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение замка — €16 за чел., канатная дорога — €10 за чел., обед — по желанию
  • Мы можем встретить вас в Кёльне и в радиусе 100 км от него с доплатой за дополнительный трансфер
  • Поездка проходит на автомобиле Mazda 6
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
25 июл 2024
Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)
Но захотелось увидеть еще больше и мы заказали экскурсию у Татьяны.
Поездка получилась замечательная, Татьяна-интересный и много знающий рассказчик. За
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один день увидели массу впечатляющих локаций-замки, маленькие городки на Рейне, виноградники и попробовали прекрасное рейнское вино, которым Татьяна нас угостила на смотровой площадке с видом сразу на три замка.
Всем рекомендую эту экскурсию, получите массу позитивных эмоций.
P.S. Поездка-не утомительная, т. к. много остановок.

Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)

Входит в следующие категории Кёльна

ИндивидуальныеМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа весь деньПрирода и пейзажиДворцы, замки и особняки

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