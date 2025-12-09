Найдено 4 экскурсии в категории « Необычные » в Лейпциге на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 2 часа 20 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Первое свидание с Лейпцигом Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка €180 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Рождество в Лейпциге Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города Начало: На Аугустусплатц €170 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Кофейник, ноты и чернила - женские истории Лейпцига Посмотреть на город глазами его удивительных жительниц Начало: Недалеко от церкви Святого Фомы €180 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Музыкальная шкатулка Лейпцига Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города Начало: На Аугустусплатц €170 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Лейпцига

Ответы на вопросы от путешественников по Лейпцигу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лейпциге Первое свидание с Лейпцигом Рождество в Лейпциге Кофейник, ноты и чернила - женские истории Лейпцига Музыкальная шкатулка Лейпцига В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4 Сколько стоит экскурсия по Лейпцигу в декабре 2025 Сейчас в Лейпциге в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 170 до 180. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

Экскурсии на русском языке в Лейпциге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 22 ⭐ отзыва, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль