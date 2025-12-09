Индивидуальная
до 6 чел.
Рождество в Лейпциге
Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города
Начало: На Аугустусплатц
12 дек в 16:30
13 дек в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города
Начало: На Аугустусплатц
12 дек в 16:00
13 дек в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кофейник, ноты и чернила - женские истории Лейпцига
Посмотреть на город глазами его удивительных жительниц
Начало: Недалеко от церкви Святого Фомы
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
