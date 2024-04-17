Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с Лейпцигом
Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка
26 июля в 16:00
27 июля в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рождество в Лейпциге
Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города
Начало: На Аугустусплатц
Завтра в 12:00
26 июля в 16:30
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города
Начало: На Аугустусплатц
26 июля в 16:00
27 июля в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 апреля 2024Эльвира провела экскурсию для моей мамы. Мама осталась очень довольна! Посмотрели все важные места Лейпцига, и даже те, куда мы сами еще не заходили. Экскурсия прошла отлично, нескучно и очень познавательно!
- ННина25 сентября 2022Прекрасно погуляли по Лейпцигу с Эльвирой. Она показала нам все музыкальные места и рассказала много интересного про город. Мы с мужем остались довольны! 🙂
- AAnton21 декабря 2021Эльвира провела очень интересную экскурсию. По словам моего сына, это лучшая экскурсия за последние несколько лет, где он побывал). Гуляя
- ТТатьяна3 октября 2021Спасибо огромное Эльвире за знакомство с городом!!! Экскурсия была адаптирована под ребенка, все было очень интересно и познавательно!!! Мы с дочкой остались очень довольны!!! Надеемся на новые встречи с Эльвирой.
- ААлексей11 декабря 2019Эльвира хороший экскурсовод. К экскурсиям подходит со всей душой. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Лейпцигу в категории «Пешеходные»
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