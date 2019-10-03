читать дальше

сопричастность гида в поездку от стадии составления программы (выбор тематики экскурсии, города, объекта, гостинцы в соответствии с нашими запросами и возможностями) до абсолютно любых моментов, возникающих в поездке и при проживании в городе (это даже больше похоже на родственную опеку!). Великолепно владеют знанием истории и современности Мюнхена, Баварии и граничащих стран. Доходчиво и доступно делятся этими знаниями и тонко чувствуют момент пресыщения информацией. Разработали нестандартные, оригинальные варианты экскурсий. С готовностью реализуют экскурсию под предложенный вами маршрут. Важно — это могут быть не самые туристические, «захоженные» места и неожиданные встречи: в городке Этталь мы были представлены хозяйке сувенирного магазина, откуда ушли с самыми теплыми впечатлениями о гостеприимности этих людей, множеством подарков и огромным желание вернуться в эти места снова. При всем этом эти услуги точно будут не по самым заоблачным ценам. Что нужно еще для удачной поездки!?

Считаем Лену и Деяна гидами-профессионалами, идеальными для знакомства с Мюнхеном и Баварией в целом, с сопредельными странами."