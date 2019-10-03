Мои заказы

4 страны за один день: Германия, Австрия, Швейцария (Цюрих) и Лихтенштейн

4 страны за один день
5
2 отзыва
4 страны за один день: Германия, Австрия, Швейцария (Цюрих) и Лихтенштейн
4 страны за один день: Германия, Австрия, Швейцария (Цюрих) и Лихтенштейн
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя24
ноя
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Цюрих – несомненно один из красивейших городов во всей Европе. Старая часть города сохранила свои самобытные кварталы с узкими извилистыми улицами, красивыми домами в готическом стиле и особую атмосферу старины. Сюда, как и в столицу России, приезжают наиболее активные люди, стремящиеся добиться успеха в бизнесе или карьере. Княжество Лихтенштейн – миниатюрная страна Европы с живописной природой, карликовой столицей Вадуц и прославленной долиной реки Рейн.

Ежедневно, время выезда около 8:00- 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Русскоговорящий гид
  • Транспортные услуги
  • Предварительное бронирование билетов
Что не входит в цену
  • Входные билеты в замки и дворцы
Место начала и завершения?
Холл Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда около 8:00- 9:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Трухан
3 окт 2019
"Искренняя благодарность Лене и Деяну за великолепные экскурсии — общение!
Тематика, организация их экскурсий в полной мере позволяет увидеть и познать очарование, красоту этих мест, историю и современность. Подкупает полная вовлеченность,
читать дальше

сопричастность гида в поездку от стадии составления программы (выбор тематики экскурсии, города, объекта, гостинцы в соответствии с нашими запросами и возможностями) до абсолютно любых моментов, возникающих в поездке и при проживании в городе (это даже больше похоже на родственную опеку!). Великолепно владеют знанием истории и современности Мюнхена, Баварии и граничащих стран. Доходчиво и доступно делятся этими знаниями и тонко чувствуют момент пресыщения информацией. Разработали нестандартные, оригинальные варианты экскурсий. С готовностью реализуют экскурсию под предложенный вами маршрут. Важно — это могут быть не самые туристические, «захоженные» места и неожиданные встречи: в городке Этталь мы были представлены хозяйке сувенирного магазина, откуда ушли с самыми теплыми впечатлениями о гостеприимности этих людей, множеством подарков и огромным желание вернуться в эти места снова. При всем этом эти услуги точно будут не по самым заоблачным ценам. Что нужно еще для удачной поездки!?
Считаем Лену и Деяна гидами-профессионалами, идеальными для знакомства с Мюнхеном и Баварией в целом, с сопредельными странами."

B
Bozik
18 июл 2019
Огромную благодарность хотим выразить Елене и Деяну за великолепный отпуск, который они нам организовали в течение десяти дней по всей Баварии, Зальцбургу и Цюриху. Мы путешествовали всей семьей, с детьми
читать дальше

подростками, которые также очень впечатлились этой поездкой. Елена и Деян очень талантливые и профессиональные гиды, а главное внимательные, чуткие и очень душевные люди. Эта поездка запомнится нам надолго. Спасибо вам большое.

Входит в следующие категории Мюнхена

Похожие экскурсии из Мюнхена

Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
Завтра в 08:00
11 ноя в 10:00
€225 за всё до 10 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мюнхене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мюнхене