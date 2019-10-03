Описание экскурсииЦюрих – несомненно один из красивейших городов во всей Европе. Старая часть города сохранила свои самобытные кварталы с узкими извилистыми улицами, красивыми домами в готическом стиле и особую атмосферу старины. Сюда, как и в столицу России, приезжают наиболее активные люди, стремящиеся добиться успеха в бизнесе или карьере. Княжество Лихтенштейн – миниатюрная страна Европы с живописной природой, карликовой столицей Вадуц и прославленной долиной реки Рейн.
Ежедневно, время выезда около 8:00- 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Транспортные услуги
- Предварительное бронирование билетов
Что не входит в цену
- Входные билеты в замки и дворцы
Место начала и завершения?
Холл Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда около 8:00- 9:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Трухан
3 окт 2019
"Искренняя благодарность Лене и Деяну за великолепные экскурсии — общение!
Тематика, организация их экскурсий в полной мере позволяет увидеть и познать очарование, красоту этих мест, историю и современность. Подкупает полная вовлеченность,
Тематика, организация их экскурсий в полной мере позволяет увидеть и познать очарование, красоту этих мест, историю и современность. Подкупает полная вовлеченность,
B
Bozik
18 июл 2019
Огромную благодарность хотим выразить Елене и Деяну за великолепный отпуск, который они нам организовали в течение десяти дней по всей Баварии, Зальцбургу и Цюриху. Мы путешествовали всей семьей, с детьми
Входит в следующие категории Мюнхена
Похожие экскурсии из Мюнхена
Индивидуальная
до 10 чел.
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
Завтра в 08:00
11 ноя в 10:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€170 за всё до 5 чел.