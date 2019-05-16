Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Исторический центр Бамберга, полностью включённый в наследие ЮНЕСКО, поражает своей архитектурой, сохранившейся с 1000-летней давности.
Прогулка по его улочкам с фахверковыми строениями и величественным собором откроет перед вами сказочный мир.
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экскурсии - главные достопримечательности города, живописные каналы и гармония хроник прошлого и настоящего. Узнайте истории о знаменитых жителях Бамберга, таких как Гофман, Леви Штраусс и Вилли Мессершмитт. Насладитесь видами бамбергской Венеции и попробуйте традиционные блюда в исторической пивоварне
В центре внимания окажутся места, которые нельзя пропустить в Бамберге: Кафедральный собор с его легендой о соборных жабах, Новая и Старая епископские резиденции, курьезная Старая городская Ратуша, нависающая над водой. Вы узнаете и увидите, как история нашла отражение даже в городском ландшафте. Услышите истории о страстных садоводах, о конфликтах между епископами, монахами и горожанами, которые повлияли на структуру города. И насладитесь видами бамбергской Венеции — наследием рыбацкой деревни — с лодочками и причалами.
Истории за фасадами
Вы затеряетесь в переулках, чьи старинные дома порадуют глаз необычными крышами, ставенками и восхитительными дверными ручками. За каждой дверью прячется история владельцев и обитателей Бамберга. Вы узнаете и об именитых жителях города, чьи таланты прославили их далеко за пределами Баварии и всей Германии. Здесь творил писатель-сказочник Гофман, придумавший «Щелкунчика», изобретатель джинсов Леви Штраусс начинал свою историю успеха, а будущий авиаконструктор Вилли Мессершмитт запускал летающие модели.
Слово гастрономии
Мы расскажем об особенностях кухни франконского региона и о традиционных блюдах Бамберга, а также посоветуем историческую пивоварню, где с 15 века варят «копчёное» пиво по неизменному рецепту. Туда можно заглянуть на обед и попробовать франконскую лопатку или фаршированный мясом лук «по-бамбергски».
Организационные детали
Экскурсия начинается уже в Бамберге. Из Мюнхена сюда можно добраться на поезде за 1 час 45 минут (я подскажу, как это сделать).
По запросу организую экскурсию из Мюнхена на автомобиле или миниавтобусе.
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Обед по желанию и не входит в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Grüner Markt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ludmila
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Нина. Раньше про этот замечательный город ничего не знали. Очень хотелось в этот приезд в Германию посмотреть не только Мюнхен, но и провинциальные городки. Нашли экскурсию на сайте. Доехали до Бамберга на скоростном поезде. Впечатления от города остались самые восторженные. Всем советуем
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