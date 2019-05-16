Исторический центр Бамберга, полностью включённый в наследие ЮНЕСКО, поражает своей архитектурой, сохранившейся с 1000-летней давности.Прогулка по его улочкам с фахверковыми строениями и величественным собором откроет перед вами сказочный мир.В программе

экскурсии - главные достопримечательности города, живописные каналы и гармония хроник прошлого и настоящего. Узнайте истории о знаменитых жителях Бамберга, таких как Гофман, Леви Штраусс и Вилли Мессершмитт. Насладитесь видами бамбергской Венеции и попробуйте традиционные блюда в исторической пивоварне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Впечатляющее количество достопримечательностей

В центре внимания окажутся места, которые нельзя пропустить в Бамберге: Кафедральный собор с его легендой о соборных жабах, Новая и Старая епископские резиденции, курьезная Старая городская Ратуша, нависающая над водой. Вы узнаете и увидите, как история нашла отражение даже в городском ландшафте. Услышите истории о страстных садоводах, о конфликтах между епископами, монахами и горожанами, которые повлияли на структуру города. И насладитесь видами бамбергской Венеции — наследием рыбацкой деревни — с лодочками и причалами.

Истории за фасадами

Вы затеряетесь в переулках, чьи старинные дома порадуют глаз необычными крышами, ставенками и восхитительными дверными ручками. За каждой дверью прячется история владельцев и обитателей Бамберга. Вы узнаете и об именитых жителях города, чьи таланты прославили их далеко за пределами Баварии и всей Германии. Здесь творил писатель-сказочник Гофман, придумавший «Щелкунчика», изобретатель джинсов Леви Штраусс начинал свою историю успеха, а будущий авиаконструктор Вилли Мессершмитт запускал летающие модели.

Слово гастрономии

Мы расскажем об особенностях кухни франконского региона и о традиционных блюдах Бамберга, а также посоветуем историческую пивоварню, где с 15 века варят «копчёное» пиво по неизменному рецепту. Туда можно заглянуть на обед и попробовать франконскую лопатку или фаршированный мясом лук «по-бамбергски».

Организационные детали