Мои заказы

Бамберг - город самых счастливых немцев

Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Исторический центр Бамберга, полностью включённый в наследие ЮНЕСКО, поражает своей архитектурой, сохранившейся с 1000-летней давности.

Прогулка по его улочкам с фахверковыми строениями и величественным собором откроет перед вами сказочный мир.

В программе
читать дальшеуменьшить

экскурсии - главные достопримечательности города, живописные каналы и гармония хроник прошлого и настоящего. Узнайте истории о знаменитых жителях Бамберга, таких как Гофман, Леви Штраусс и Вилли Мессершмитт. Насладитесь видами бамбергской Венеции и попробуйте традиционные блюда в исторической пивоварне

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Наследие ЮНЕСКО
  • 🏰 Средневековая архитектура
  • 📜 Истории знаменитых жителей
  • 🍺 Традиционная кухня и пиво
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улочкам
Бамберг - город самых счастливых немцев
Бамберг - город самых счастливых немцев
Бамберг - город самых счастливых немцев

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Новая епископская резиденция
  • Старая епископская резиденция
  • Старая городская Ратуша
  • Бамбергская Венеция

Описание экскурсии

Впечатляющее количество достопримечательностей

В центре внимания окажутся места, которые нельзя пропустить в Бамберге: Кафедральный собор с его легендой о соборных жабах, Новая и Старая епископские резиденции, курьезная Старая городская Ратуша, нависающая над водой. Вы узнаете и увидите, как история нашла отражение даже в городском ландшафте. Услышите истории о страстных садоводах, о конфликтах между епископами, монахами и горожанами, которые повлияли на структуру города. И насладитесь видами бамбергской Венеции — наследием рыбацкой деревни — с лодочками и причалами.

Истории за фасадами

Вы затеряетесь в переулках, чьи старинные дома порадуют глаз необычными крышами, ставенками и восхитительными дверными ручками. За каждой дверью прячется история владельцев и обитателей Бамберга. Вы узнаете и об именитых жителях города, чьи таланты прославили их далеко за пределами Баварии и всей Германии. Здесь творил писатель-сказочник Гофман, придумавший «Щелкунчика», изобретатель джинсов Леви Штраусс начинал свою историю успеха, а будущий авиаконструктор Вилли Мессершмитт запускал летающие модели.

Слово гастрономии

Мы расскажем об особенностях кухни франконского региона и о традиционных блюдах Бамберга, а также посоветуем историческую пивоварню, где с 15 века варят «копчёное» пиво по неизменному рецепту. Туда можно заглянуть на обед и попробовать франконскую лопатку или фаршированный мясом лук «по-бамбергски».

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в Бамберге. Из Мюнхена сюда можно добраться на поезде за 1 час 45 минут (я подскажу, как это сделать).
  • По запросу организую экскурсию из Мюнхена на автомобиле или миниавтобусе.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Обед по желанию и не входит в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Grüner Markt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
читать дальшеуменьшить

коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
L
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Нина. Раньше про этот замечательный город ничего не знали. Очень хотелось в этот приезд в Германию посмотреть не только Мюнхен, но и провинциальные городки. Нашли экскурсию на сайте. Доехали до Бамберга на скоростном поезде. Впечатления от города остались самые восторженные. Всем советуем
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мюнхена

Похожие экскурсии на «Бамберг - город самых счастливых немцев»

Мюнхен - любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Осталось впечатление, будто в Мюнхене у нас есть к кому вернуться
Начало: На площади Мариенплатц
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €145 за всё до 7 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
На машине
3.5 часа
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Завтра в 08:00
11 авг в 08:30
от €195€205 за всё до 4 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
11 авг в 14:30
12 авг в 08:30
от €280 за всё до 5 чел.
Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
11 авг в 11:00
13 авг в 08:30
от €225 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мюнхене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мюнхене
от €170 за экскурсию