Во время экскурсии по вечернему Мюнхену мы познакомимся не только с уютными уголками и живописными двориками старого Мюнхена, но и увидим место встреч влюблённых Мюнхена, внимательно рассмотрим фонтанчики Виктуальемаркта, обратим внимание на самые любимые жителями баварские ресторанчики, славящийся особенно вкусными блюдами баварской кухни. Мы увидим стильную, модную сторону современного Мюнхена, в котором постоянно проходят выставки и вернисажи современного искусство.

А после экскурсии мы поможем забронировать столик в пивном ресторане Мюнхена.