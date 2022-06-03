5 O’Clock в Мюнхене

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
5 O’Clock в Мюнхене
5 O’Clock в Мюнхене
5 O’Clock в Мюнхене
5 O’Clock в Мюнхене

Что вас ожидает 🤩

  • Новая Ратуша
  • Комплекс Пять Дворов
  • Майское дерево
  • Хофбройхауз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Во время экскурсии по вечернему Мюнхену мы познакомимся не только с уютными уголками и живописными двориками старого Мюнхена, но и увидим место встреч влюблённых Мюнхена, внимательно рассмотрим фонтанчики Виктуальемаркта, обратим внимание на самые любимые жителями баварские ресторанчики, славящийся особенно вкусными блюдами баварской кухни. Мы увидим стильную, модную сторону современного Мюнхена, в котором постоянно проходят выставки и вернисажи современного искусство.

А после экскурсии мы поможем забронировать столик в пивном ресторане Мюнхена.

Программа

  • Движение фигурок в часовом механизме в Башне Новой Ратуши.
  • Ресторанчик, в котором появились на свет знаменитые на весь мир белые мюнхенские колбаски.
  • Любимый жительницами Мюнхена рынок города, который славится и особенными традициями.
  • Майское дерево - не объёмистый атрибут каждой баварской деревни.
  • Фонтан посвящённый любимому комику Мюнхена.
  • Место встреч влюблённых Мюнхена.
  • Пивные рестораны, в котором любят проводить своё время завсегдатаи и любители пива.
  • Народный и любимый всеми Ресторан Хофбройхауз.
  • Комплекс Пять Дворов, славящийся своими живописными внутренними двориками.
  • Самый знаменитый отель Мюнхена, в актовом зале которого проходят ежегодные совещания по безопасности в Европе.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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