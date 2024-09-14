читать дальше о многом)) время пролетело незаметно а самые лучшие впечатления и знания о городе остались с нами навсегда! Очень рекомендую прогулку с Александром как вклад в отличное интересное путешествие которое так же сделает вас осведомленнее во многих вопросах касательно Германии!

Были на экскурсии с Александром по Мюнхену, было очень интересно, с нами был ребенок 10 лет который тоже с большим интересном слушал Александра и остался под большим впечатлением (что говорит