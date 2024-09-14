С Мюнхеном на ты

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест
Без спешки и в дружеской атмосфере вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями Мюнхена.

Путешествие по Мариенплац, Хофбройхаус и Фрауенкирхе станет незабываемым благодаря интересным рассказам о легендах, традициях и истории города.

Вы узнаете,
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почему дьявол согласился финансировать строительство главной церкви Мюнхена, и какие пивные традиции существуют в Баварии. Не обойдётся и без разговоров о пиве и Октоберфесте. Эта экскурсия - отличный способ глубже понять Мюнхен и его культуру

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📍 Посещение главных достопримечательностей
  • 🍺 Интересные факты о пивных традициях
  • 🕰 Увлекательные легенды и истории
  • 👥 Дружеская атмосфера
  • 🎉 Разговоры о пиве и Октоберфесте
    • С Мюнхеном на ты
    С Мюнхеном на ты
    С Мюнхеном на ты
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Мариенплац
  • Хофбройхаус
  • Фрауенкирхе

    • Описание экскурсии

    • Мариенплац — сердце Мюнхена, его центральная площадь с двумя ратушами, фонтаном «Рыбка» и множеством уютных кафешек и ресторанчиков.
    • Хофбройхаус — самая известная в мире пивная! Помнит и Ленина, и Моцарта, и Гитлера, и ещё множество людей, оставивших свой след в мировой истории.
    • Фрауенкирхе — главной городской собор со стометровыми колокольнями, построенный, согласно городской легенде, при помощи дьявола.

    Вы узнаете:

    • какой закон определяет чистоту пива уже более 500 лет.
    • какие пивные традиции существуют в Баварии.
    • почему дьявол согласился финансировать строительство главной церкви Мюнхена и остался недоволен результатом.
    • почему на углу городской ратуши сидит дракон.
    • что нужно сделать, чтобы постоянно возвращаться в Мюнхен.
    • зачем мюнхенцы и гости города трут мордочки на щитах четырёх львов Резиденции.

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В центре Мюнхена
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    S
    14 сен 2024
    Посетили Мюнхен в августе 2024 года. Мы много путешествуем и уже неоднократно заказывали гидов, но Александра точно могу порекомендовать. Экскурсия была очень интересная, мы узнали много информации об истории Мюнхена
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    и о том,что можно здесь посетить в оставшиеся дни. На основе полученной информации мы откорректировали свои планы активностей в Мюнхене. Александру большое спасибо и удачи. Коммуникация с гидом тоже была очень хорошая, на все наши вопросы мы получили ответы.

    Анастасия
    14 сен 2024
    Были на экскурсии с Александром по Мюнхену, было очень интересно, с нами был ребенок 10 лет который тоже с большим интересном слушал Александра и остался под большим впечатлением (что говорит
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    о многом)) время пролетело незаметно а самые лучшие впечатления и знания о городе остались с нами навсегда! Очень рекомендую прогулку с Александром как вклад в отличное интересное путешествие которое так же сделает вас осведомленнее во многих вопросах касательно Германии!

    Были на экскурсии с Александром по Мюнхену, было очень интересно, с нами был ребенок 10 летБыли на экскурсии с Александром по Мюнхену, было очень интересно, с нами был ребенок 10 лет
    А
    24 авг 2024
    Очень интересная экскурсия. На одном дыхании. Легенды, факты и просто общение. Это был без преувеличения потрясающий опыт.
    Н
    16 авг 2024
    Самый харизматичный гид из моих трех экскурсий на этом сервисе)) В восторге я и дочь от юмора, скорости и обширности знаний в истории города. Настоящий профессионал, который впервые забрел на этот сервис, поэтому отзывов до нашей экскурсии не было. Но мы не ошиблись, Александр - бриллиант!!!

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