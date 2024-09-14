Без спешки и в дружеской атмосфере вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями Мюнхена.
Путешествие по Мариенплац, Хофбройхаус и Фрауенкирхе станет незабываемым благодаря интересным рассказам о легендах, традициях и истории города.
Вы узнаете,
Путешествие по Мариенплац, Хофбройхаус и Фрауенкирхе станет незабываемым благодаря интересным рассказам о легендах, традициях и истории города.
Вы узнаете,
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мариенплац — сердце Мюнхена, его центральная площадь с двумя ратушами, фонтаном «Рыбка» и множеством уютных кафешек и ресторанчиков.
- Хофбройхаус — самая известная в мире пивная! Помнит и Ленина, и Моцарта, и Гитлера, и ещё множество людей, оставивших свой след в мировой истории.
- Фрауенкирхе — главной городской собор со стометровыми колокольнями, построенный, согласно городской легенде, при помощи дьявола.
Вы узнаете:
- какой закон определяет чистоту пива уже более 500 лет.
- какие пивные традиции существуют в Баварии.
- почему дьявол согласился финансировать строительство главной церкви Мюнхена и остался недоволен результатом.
- почему на углу городской ратуши сидит дракон.
- что нужно сделать, чтобы постоянно возвращаться в Мюнхен.
- зачем мюнхенцы и гости города трут мордочки на щитах четырёх львов Резиденции.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Мюнхена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Мюнхене
Влюблён в Мюнхен и Баварию не первый год. Мне интересно всё, что связано с этой землёй! Расскажу то, о чём молчат путеводители. Со мной знакомство с городом станет живым приключением, ведь, помимо исторической информации, я как местный житель владею любопытными фактами и деталями, которые делают экскурсии более яркими и запоминающимися.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Snezana
14 сен 2024
Посетили Мюнхен в августе 2024 года. Мы много путешествуем и уже неоднократно заказывали гидов, но Александра точно могу порекомендовать. Экскурсия была очень интересная, мы узнали много информации об истории Мюнхена
Анастасия
14 сен 2024
Были на экскурсии с Александром по Мюнхену, было очень интересно, с нами был ребенок 10 лет который тоже с большим интересном слушал Александра и остался под большим впечатлением (что говорит
А
Алексей
24 авг 2024
Очень интересная экскурсия. На одном дыхании. Легенды, факты и просто общение. Это был без преувеличения потрясающий опыт.
Н
Надежда
16 авг 2024
Самый харизматичный гид из моих трех экскурсий на этом сервисе)) В восторге я и дочь от юмора, скорости и обширности знаний в истории города. Настоящий профессионал, который впервые забрел на этот сервис, поэтому отзывов до нашей экскурсии не было. Но мы не ошиблись, Александр - бриллиант!!!
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