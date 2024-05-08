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Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
€120 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:15
€47 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Замки Баварии: Нойшванштайн
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении профессионального гида
Расписание: Ежедневно в 08:00
€688 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€143 за экскурсию
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Мюнхену
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
€125 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- LLev8 мая 2024Так получилось, что на экскурсию "Очарование баварских замков" кроме меня никто не записался, т. е. групповая экскурсия превратилась в индивидуальную.
- OOleg1 апреля 2024Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в этот день, она не
- ННина7 января 2024Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной, было много интересной информации,
- ТТатьяна20 октября 2023Посетила экскурсию 11 октября 2023, гид - Майя. От экскурсии остались исключительно положительные впечатления! Маршрут включает пешеходную прогулку по центру города,
- TTatyana7 марта 2020Благодарим за экскурсию Анну, за полученную информацию, и Показанные удивительные архитектурные моменты Мюнхена!
- ООльга31 января 2020Очень понравилась пешеходная экскурсия по Мюнхену с гидом Татьяной. Если самостоятельно смотреть достопримечательности, то многого не замечаешь. Татьяна - настоящий
- AAleksei7 января 2020Замечательная экскурсия, спасибо Анне)
- ЕЕлена7 января 2020Спасибо гиду Анне за прекрасную экскурсию.
- ММария1 января 2020Хочется сказать спасибо экскурсоводу Эвелине за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что весь день лил проливной дождь, ей удалось сгладить
- ЛЛариса18 июня 2019Отлично! Три часа гуляли по центру Мюнхена, познакомились с основными достопримечательностями. Экскурсовод Анна заинтересовала своим рассказом об истории и современной жизни города. Спасибо за отличную организацию и интересный маршрут!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "История и культура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 688. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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