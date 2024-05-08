Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 7 экскурсий в категории «История и культура» в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование баварских замков
Групповая
10 часов
95 отзывов
Очарование баварских замков
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
120 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
36 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:15
47 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мюнхену
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Замки Баварии: Нойшванштайн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Замки Баварии: Нойшванштайн
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении профессионального гида
Расписание: Ежедневно в 08:00
688 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Расписание: Ежедневно в 10:00
143 за экскурсию
5 O’Clock в Мюнхене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 O’Clock в Мюнхене
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00
40 за человека
Персональная прогулка с гидом по Мюнхену
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Мюнхену
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
125 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lev
    8 мая 2024
    Очарование баварских замков
    Так получилось, что на экскурсию "Очарование баварских замков" кроме меня никто не записался, т. е. групповая экскурсия превратилась в индивидуальную.
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    Могу только пожалеть тех, кто по каким-то причинам на эту экскурсию и с этим гидом не поехали. Экскурсия была очень интересная, познавательная и красивая. Что касается гида Анны, то она была выше всех похвал. Мало знать материал, надо ведь ещё уметь его подать. Всё было отлично. Очень рекомендую этого гида, что превратит любую экскурсию в большое удовольствие

  • O
    Oleg
    1 апреля 2024
    Очарование баварских замков
    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в этот день, она не
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    отказалась от экскурсии, а добросовестно провела ее полностью. Знание истории, логика повествования и просто приятные беседы в дороге, всё отлично. Нойшванштайн с окрестностями великолепен в любую погоду, даже в снег. Стоит ли идти на экскурсию внутрь замка, решайте сами, ее проводят по аудиогиду и весьма скомкано, плюс, на момент написания отзыва, внутри идёт реставрация и многое недоступно. Спасибо за сервис и желаю пережить этот трудный для русскоязычного туризма в Германии период и удержать таких профессионалов как Анна.

    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в
  • Н
    Нина
    7 января 2024
    Очарование баварских замков
    Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной, было много интересной информации,
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    достаточно времени и на осмотр достопримечательностей и на покупку сувениров, было свободное время, чтобы сделать красивейшие фотографии великолепных мест. Были в замке Ношванштайн, внутри экскурсия проходит с русским аудиогидом, эту экскурсию проводят сотрудники замка, экскурсия небольшая, 35 минут. К сожалению не были внутри замка Хоэшванга, осмотрели только снаружи. В последней части экскурсии прогулялись по улочкам Фюссена. В целом экскурсией очень довольна, рекомендую экскурсии с Анной.

    Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Мюнхену
    Посетила экскурсию 11 октября 2023, гид - Майя. От экскурсии остались исключительно положительные впечатления! Маршрут включает пешеходную прогулку по центру города,
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    удачно продуман и хорошо подходит для начала знакомства с городом. Материал экскурсии включает не только исторические факты и цифры (которые, конечно, нужны и интересны), но и информацию о современной жизни живого города, которую может рассказать только сам житель города. Майя - не только хороший гид с отличным знанием истории Мюнхена и Германии, но и прекрасный эмоциональный рассказчик, с хорошим чувством юмора, готовностью ответить на интересующие гостей города вопросы. И это не удивительно - как оказалось, Майя - филолог, журналист, уже много лет живет в Мюнхене, хорошо знает и по-настоящему любит этот город. Отдельное спасибо Маей за "наводку" на "Ночь музеев" (которая проходила в предпоследний мой день в Мюнхене)! На экскурсии я была единственным туристом - что не могло не удивить - с одной стороны приятно и странно, что даже из-за одного туриста экскурсия проводится, не отменяется; с другой стороны - грустно, что нашелся только один русскоязычный турист. Спасибо Майе за отличную экскурсию и эмоции! Привет родному Нижнему передала)

  • T
    Tatyana
    7 марта 2020
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Мюнхену
    Благодарим за экскурсию Анну, за полученную информацию, и Показанные удивительные архитектурные моменты Мюнхена!
  • О
    Ольга
    31 января 2020
    Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
    Очень понравилась пешеходная экскурсия по Мюнхену с гидом Татьяной. Если самостоятельно смотреть достопримечательности, то многого не замечаешь. Татьяна - настоящий
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    профессионал, мастер своего дела, очень увлекательно рассказывала о городе, его истории и всяких интересных фактах, а также подробно отвечала на наши вопросы и показала места, где можно вкусно недорого поесть и купить сувениры. Экскурсия прошла на одном дыхании, мы узнали о традициях и обычаях этой замечательной страны. Мы с подругой хотим выразить благодарность Татьяне. Большое спасибо!

  • A
    Aleksei
    7 января 2020
    Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
    Замечательная экскурсия, спасибо Анне)
  • Е
    Елена
    7 января 2020
    Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
    Спасибо гиду Анне за прекрасную экскурсию.
  • М
    Мария
    1 января 2020
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Мюнхену
    Хочется сказать спасибо экскурсоводу Эвелине за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что весь день лил проливной дождь, ей удалось сгладить
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    досаду от этого своим живым, бодрым рассказом, приправленным отличным чувством юмора. Мы смогли посмотреть все достопримечательности, побывать в нескольких церквях и закончили экскурсию у ресторана ХофБрой.

  • Л
    Лариса
    18 июня 2019
    Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
    Отлично! Три часа гуляли по центру Мюнхена, познакомились с основными достопримечательностями. Экскурсовод Анна заинтересовала своим рассказом об истории и современной жизни города. Спасибо за отличную организацию и интересный маршрут!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «История и культура»

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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "История и культура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 688. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «История и культура», 158 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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