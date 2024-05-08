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удачно продуман и хорошо подходит для начала знакомства с городом. Материал экскурсии включает не только исторические факты и цифры (которые, конечно, нужны и интересны), но и информацию о современной жизни живого города, которую может рассказать только сам житель города. Майя - не только хороший гид с отличным знанием истории Мюнхена и Германии, но и прекрасный эмоциональный рассказчик, с хорошим чувством юмора, готовностью ответить на интересующие гостей города вопросы. И это не удивительно - как оказалось, Майя - филолог, журналист, уже много лет живет в Мюнхене, хорошо знает и по-настоящему любит этот город. Отдельное спасибо Маей за "наводку" на "Ночь музеев" (которая проходила в предпоследний мой день в Мюнхене)! На экскурсии я была единственным туристом - что не могло не удивить - с одной стороны приятно и странно, что даже из-за одного туриста экскурсия проводится, не отменяется; с другой стороны - грустно, что нашелся только один русскоязычный турист. Спасибо Майе за отличную экскурсию и эмоции! Привет родному Нижнему передала)