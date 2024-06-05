Семейные развлекательные экскурсии Мюнхена

Найдено 54 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
85 отзывов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Первый день в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
129 за всё до 2 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Роскошные замки Баварии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
203 отзыва
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
129 за человека
Ежедневная прогулка по Мюнхену
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
167 отзывов
Групповая прогулка по Мюнхену: от Marienplatz до Старого Петера
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена в компании опытного гида, открывая лучшие места и истории города
Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ...
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Немецкий технический музей в Мюнхене
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Немецкий технический музей Мюнхена
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
15 июня в 13:30
16 июня в 09:30
267 за всё до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Мюнхен глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
104 за всё до 4 чел.
Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
160 за всё до 5 чел.
Мюнхен для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мюнхен для детей: интерактивное путешествие по городу секретов
Приглашаем на захватывающее приключение по Мюнхену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
79 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Мюнхену
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
220 за всё до 5 чел.
Трансфер в Мюнхене
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 июня в 19:30
11 июня в 08:30
134 за всё до 3 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
170 за всё до 5 чел.
«Синий Всадник» и Василий Кандинский
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
В мире Кандинского: экспрессионизм и «Синий Всадник» в Мюнхене
Погрузитесь в эпоху модернизма на экскурсии, посвященной Кандинскому и его влиянию на искусство
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от 145 за всё до 10 чел.
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей
Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства
Начало: В районе Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 100 за всё до 10 чел.
В гостях у баварских герцогов и королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Экспресс-тур по Мюнхену
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Экспресс-тур по Мюнхену: погружение в историю и культуру
Приглашаем на экскурсию по Мюнхену, где за несколько часов вы узнаете его секреты и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
60 за всё до 5 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
334 за всё до 7 чел.
Шедевры Старой пинакотеки
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Шедевры Старой пинакотеки: Рафаэль, Тициан, Рубенс и другие
Погрузитесь в мир европейской живописи от Средневековья до 18 века. Узнайте тайны картин Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров
Начало: В холле Старой пинакотеки
Завтра в 13:00
21 июня в 10:00
134 за всё до 6 чел.
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
🚋 На трамвае
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие на трамвае: исторические кварталы и знаменитости Мюнхена
Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей
Начало: На Карлсплатц
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
140 за всё до 10 чел.
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
Об истории рыцарства, прекрасных дамах и нравах Средневековья
Начало: На Принцрегентштрассе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
163 за всё до 5 чел.
Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями
Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 7 чел.
Рождественская сказка в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
118 за всё до 4 чел.
Баварский Версаль и Женский остров
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
247 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Мюнхене
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
120 за всё до 3 чел.
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Погрузитесь в романтику XIX века на индивидуальной экскурсии по следам Людвига II и императрицы Сиси в Мюнхене
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
260 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 7 чел.
Сказочные замки Баварии
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250 за всё до 7 чел.
Очарование баварских замков
Групповая
10 часов
95 отзывов
Очарование баварских замков
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
120 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
36 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:15
47 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мюнхену
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Замки Баварии: Нойшванштайн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Замки Баварии: Нойшванштайн
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении профессионального гида
Расписание: Ежедневно в 08:00
688 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Расписание: Ежедневно в 10:00
143 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lyudmila
    5 июня 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
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    поинтересовалась впечатлением и предложила ответить на все вопросы, которые возникнут. И у нас они возникли) на следующий день, когда мы уезжали отменили много поездов в связи с затоплением близлежащих районов и мы с сыном немного запутались в маршрутах. Написала я Нелли, так как нет знакомых в Мюнхене и она любезно помогла нам сориентироваться в поисках альтернативных маршрутов. Рекомендую Нелли, как интересного, веселого, комфортного экскурсовода.

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Роскошные замки Баварии
    Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
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    участников не было. За это отдельное большое спасибо! Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить. Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал. День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Баварский Версаль и Женский остров
    Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
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    Версаль и Женского острова. Экскурсию проводила замечательный гид Наталья(к сожалению, не знаем её фамилии). Интересный и эмоциональный рассказчик, эрудированный специалист, владеющий большой исторической и художественной информацией, Наталья сделала наше знакомство с одними из лучших достопримечательностей Баварии увлекательным и памятным. Замечательным впечатлениям не помешала даже плохая погода. Мы благодарим Наталью за прекрасное мероприятие. С уважением, Аркадий и Ирина.

  • K
    Konstantin
    29 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
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    историю и вносили в нее свой вклад. Прогуливаясь с Татьяной, мы позволили разыграться фантазии, увидеть сюжеты разных временных эпох. Монахов, которые основали этот город, королей вершащих судьбы людей, кочкарей, которые делали бочки, усатых пивоваров, гордившихся своим товаром, кокетливых модниц с бантиками на талии, состоятельных мужчин в шляпах с перьями. Было много историй, подтвержденных фактами и сохранившихся до наших дней. Прогулка была насыщенной и интересной. Благодаря нашему гиду, мы увидели этот город в другом ракурсе и были восхищены историей Мюнхена. Кроме того, мы смогли попробовать пиво с соленым кренделем, сидя под тенью каштана, в садике с фонтаном и непременно на столе из дуба. Все так, как это положено в традициях этого города. Благодарим за экскурсию!

  • S
    Sergey
    28 мая 2024
    Замки баварских королей
    Экскурсия была проведена на высоком уровне!
  • S
    Svetlana
    28 мая 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
  • М
    Максим
    28 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
  2. Мюнхен - любовь с первого взгляда
  3. Главное в Мюнхене за 2 часа
  4. Тайны и шарм Мюнхена
  5. Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Можно с детьми" можно забронировать 54 экскурсии от 25 до 688. Туристы уже оставили гидам 1353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 54 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 1353 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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