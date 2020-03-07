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Описание
Экскурсия по центральной части Мюнхена с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом. Во время нашей экскурсии мы увидим самые знаковые достопримечательности Мюнхена, такие как пешеходную улицу, Михаэльскирхе, Фрауэнкирхе, Мариенплятц, Виктуальенмаркт, Старый Двор, Резиденцию, Одеон, Придворный сад и многое другое.
Ответы на вопросы
Что не входит
Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мюнхене
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Tatyana K.
7 мар 2020
Благодарим за экскурсию Анну, за полученную информацию, и Показанные удивительные архитектурные моменты Мюнхена!
М
Мария Г.
1 янв 2020
Хочется сказать спасибо экскурсоводу Эвелине за прекрасную экскурсию. Несмотря на то, что весь день лил проливной дождь, ей удалось сгладить досаду от этого своим живым, бодрым рассказом, приправленным отличным чувством юмора. Мы смогли посмотреть все достопримечательности, побывать в нескольких церквях и закончили экскурсию у ресторана ХофБрой.
О
Оксана А.
17 дек 2019
Были на экскурсии 14.12.2019 г. Вообщем неплохо, интересный гид, которая пыталась охватить и о исторической части Мюнхена, и рассказать о современной жизни баварцев. Но нам показалось, что все как-то быстро и скомкано, хотелось бы больше времени на экскурсию.
Е
Елена Х.
6 ноя 2019
Хорошая экскурсия. Грамотный гид. Я попала на синий маршрут. Для первого знакомства с городом интересней красный. Рекомендую.
А
Андрей G.
16 окт 2019
Прекрасная экскурсия в отличном исполнении экскурсовода Бориса. Подробно и интересно рассказал о всех достопримечательностях центра города нашей семье, показал всё достойное внимание, при этом дал подробную информацию по городу полезную для нас, впервые посещающих город. Спасибо руководителю проекта этой экскурсии и сопровождению TEZTourЭкскурсии за оперативную реакцию.
А
Александр Г.
8 авг 2019
Ходили по красному маршруту, узнали много интересных деталей. Анна хороший экскурсовод!
В
Виктория Д.
8 мая 2019
3 мая была на экскурсии "Очарование Баварских замков". Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ирине и водителю Илье. Все было организовано очень хорошо. Интересный рассказ и красивые места по пути. Потрясающие виды замков и Альп! всем рекомендую. Виктория.
А
Анна В.
26 апр 2019
Экскурсия прошла прекрасно. Даже форс-мажор с транспортом не повлиял на положительные впечатления. Ирина, экскурсовод, которая пришла для замены, рассказывала интересно и увлекательно) Я рекомендую
P
Pavel B.
15 мар 2019
Очень полезно начинать именно с такой экскурсии. К сожалению, мы попали на эту экскурсию только в последний день и пожалели о том, что были на ней не в первый день. Рекомендация: использовать микрофон и одноразовые наушники - очень удобно, перед этим в Праге были на пешеохдной экскурсии с наушниками, не нужно смотреть в рот экскурсоводу, слушая можно отходить, рассматривать и фотографироваться.
А
Александр Г.
11 мар 2019
очень хорошая экскурсия от Анны
И
Ирина К.
3 фев 2019
Хорошая обзорная экскурсия - королевский Мюнхен
I
Irina J.
31 янв 2019
Вы все отзывы публикуете или только с5*?Надеюсь учтете мои пожелания. Экскурсия была 27.01.2019г на 2часа по красному маршруту за 20евро с гидом Борисом отчество в Европе не положено,хотя россиянам обращаться к человеку в возрасте по имени не тактично. Экскурсию оценю на 3+по причинам 1. Гид провёл её на уровне "бытейском"а не профессиональном мало исторических мест показал А те что показал мало что о них рассказал. 2. рассказ его был мало слышим особенно в церкве,,где понятно громко не говорят,кстати ей он уделил слишком много времени15 мин и потом остаток интересных объектов скомкал даже ничего не сказал о церкви Петра и где она находиться. О правлении династей Виттельсбахов и становлении Баварии как королевства,хотя экскурсия должна осветить время до 19-20в. 3неплохо бы перед началом экскурсии представиться самому и познакомиться с группой,чтобы иметь лучше представление в каком объёме и на что сделать больший акцент в программе. Интересно было узнать о гербе боварии,скульптурных украшиях на домах и на улице,о том как живут боварцы сегодня (об этом не прочтёшь 4. Гид похоже не патриот вашей команды,ибо не посоветовал прийти на следующий день,как мы планировали,не увлёк нас о том что мы ещё не видели и что узнаем интересного Ирина
А
Анна О.
15 дек 2018
Экскурсия понравилась, замечательный гид! Для тех, кто впервые в Мюнхене я бы рекомендовала брать ежедневную экскурсию, которая дороже и по времени занимает 3-4 часа, так как мне лично 2,5 было мало! Так же для удобства туристов, я бы посоветовала использовать наушники, с этим методом я познакомилась в Праге- это удобно и позволяет качественно услышать информацию! В целом, рекомендую всем, сама осталась довольна, если буду в Европе - обязательно закажу экскурсии здесь!
Ю
Юлия К.
19 окт 2018
Была на экскурсии с гидом Татьяной. Очень приятная женщина, рассказывает интересно, не утомляет. 2 часа (даже чуть больше) пролетели незаметно, хотелось, чтобы экскурсия продолжалась ещё. Для знакомства с прекрасным городом Мюнхеном - берите эту экскурсию, не пожалеете!
С
Сергей Я.
21 июля 2018
Отличная экскурсия. Все понравилось.
Ещё 8 отзывов
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