Вы все отзывы публикуете или только с5*?Надеюсь учтете мои пожелания. Экскурсия была 27.01.2019г на 2часа по красному маршруту за 20евро с гидом Борисом отчество в Европе не положено,хотя россиянам обращаться к человеку в возрасте по имени не тактично. Экскурсию оценю на 3+по причинам 1. Гид провёл её на уровне "бытейском"а не профессиональном мало исторических мест показал А те что показал мало что о них рассказал. 2. рассказ его был мало слышим особенно в церкве,,где понятно громко не говорят,кстати ей он уделил слишком много времени15 мин и потом остаток интересных объектов скомкал даже ничего не сказал о церкви Петра и где она находиться. О правлении династей Виттельсбахов и становлении Баварии как королевства,хотя экскурсия должна осветить время до 19-20в. 3неплохо бы перед началом экскурсии представиться самому и познакомиться с группой,чтобы иметь лучше представление в каком объёме и на что сделать больший акцент в программе. Интересно было узнать о гербе боварии,скульптурных украшиях на домах и на улице,о том как живут боварцы сегодня (об этом не прочтёшь 4. Гид похоже не патриот вашей команды,ибо не посоветовал прийти на следующий день,как мы планировали,не увлёк нас о том что мы ещё не видели и что узнаем интересного Ирина