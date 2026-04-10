Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Если вас больше интересует история города в качестве баварской столицы, вам стоит выбрать направление «Королевский мюнхен».



Вам расскажут о резиденции правителей, музейном квартале с галереями, Дворце правосудия. Хотите больше узнать о тайнах и легендах? Отправляйтесь на экскурсию «Мюнхен средневековый». Гид покажет центральную площадь Мариенплац, пивную Хофбройхауз, главный собор города – Фрауэнкирхе. 4.9 33 отзыва

Анна Ваш гид в Мюнхене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €100 за человека 4.9 33 отзыва 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Ежедневная групповая пешеходная экскурсия по Мюнхену. Минимальное количество участников 3 ч ловека, меньше рассматривается как индивидуальная экскурсия по Мюнхену Вы также узнаете о баварских традициях, главных достопримечательностях, особенностях архитектуры города. Наш гид станет вашим лучшим помощником: он не только предоставит вам основную информацию о Мюнхене, но и поможет составить программу пребывания в нем, порекомендует самые интересные музеи, картинные галереи, рестораны Мюнхена. В результате, вы будете комфортно чувствовать себя в столице Баварии и сможете самостоятельно продолжать знакомство с городом. Мы подготовили для вас два интересных маршрута. Посмотреть и скачать их вы можете прямо на сайте. Мы назвали маршруты «красный» и «синий» и чередуем их точно через день. Вам предстоит насыщенная программа. Во время нашей экскурсии мы увидим самые знаковые достопримечательности Мюнхена, такие как пешеходную улицу, Михаэльскирхе, Фрауэнкирхе, Мариенплятц, Виктуальенмаркт, Старый Двор, Резиденцию, Одеон, Придворный сад и многое другое.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Михаэльскирхе

Фрауэнкирхе

Мариенплятц

Виктуальенмаркт

Старый Двор

Резиденцию

Одеон

Придворный сад Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? На площади Карлсплятц/Штахус (Карлсплятц/Штахус) Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.9 Основано на последних 30 из 33 отзывов Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 28 4 5 3 – 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Н Наталья

Анна очень приятный, внимательный читать дальше уменьшить и увлечённый экскурсовод.

Рассказывает интересно и доступно, создаёт лёгкую и дружелюбную атмосферу, знает ответы на все вопросы и обязательно посоветует, куда поехать, что еще посмотреть, где поужинать, какие национальные блюда попробовать. Одним словом: Молодец. Нашим первым гидом по Мюнхену была Анна и она нам так понравилась, что мы были с ней еще на 2 экскурсиях. Все экскурсии оставили самые тёплые впечатления.Анна очень приятный, внимательный Вам был полезен этот отзыв? Да Нет L Leva_ka читать дальше уменьшить пролетали незаметно, очень интересные рассказы об истории города, получили представление о её славных и трагических страницах. Всем рекомендуем! Экскурсии разные, по разным улицам. Если вы впервые в Мюнхене, то советуем пройти по обоим маршрутам, не пожалеете. 12 и 13 октября были на обзорных экскурсиях по Мюнхену - «Средневековый Мюнхен» и «Мюнхен королевский». Очень понравились оба маршрута и экскурсоводы - Вера и Татьяна. Два с лишним часа Вам был полезен этот отзыв? Да Нет L Lyudmyla Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену прошла великолепно благодаря экскурсоводу Вере. Вера отличный знаток своего дела. Она прекрасно, изящно и с юмором излагала материал. Поэтому планирую еще экскурсии с Верой. Вера - лучшая! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет G Gabriella Экскурсия очень понравилась. Ёмкая, но очень познавательная. Получили максимум важной информации для понимания "духа" города, истории, архитектуры.

Огромное спасибо экскурсоводу Анне. Профессионал своего дела.

Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет И ИРИНА Нам с подругой экскурсия очень понравилась. Большое спасибо нашему экскурсаводу Анне Зайцевой. Она показала нам те места которые мы бы сами не нашли. Экскурсия была познавательна и интересная. Спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет С Светлана Экскурсия состоялась при любых условиях, как и обещали! Гидом была Вера. Интересный рассказ, наполненный легендами и историческими фактами. Спасибо! Город и страна стали ближе и понятнее! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 27 отзывов