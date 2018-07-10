18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену вы познакомитесь с историческим сердцем города и его современными достопримечательностями.
Посетите Штахус, Макс-Йозеф платц, Театинеркирхе, Резиденцию, Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хофбройхаус. Увидите Квартал искусств, дворец Нимфенбург, Олимпийский стадион и здания концерна BMW. Узнаете, почему Мюнхен - самый дорогой город Германии, и как баварцы оказались в России
Посетите Штахус, Макс-Йозеф платц, Театинеркирхе, Резиденцию, Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хофбройхаус. Увидите Квартал искусств, дворец Нимфенбург, Олимпийский стадион и здания концерна BMW. Узнаете, почему Мюнхен - самый дорогой город Германии, и как баварцы оказались в России
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное сочетание авто и пеших прогулок
- 🏰 Исторические и современные достопримечательности
- 🍺 Мировая столица пива
- 🎨 Знаменитые художественные музеи
- 🏞️ Огромный Английский сад
Что можно увидеть
- Штахус
- Макс-Йозеф платц
- Театинеркирхе
- Резиденция
- Мариенплатц
- Фрауэнкирхе
- Хофбройхаус
- Старая Пинакотека
- Новая Пинакотека
- Глиптотека
- Музей Брандхорст
- Королевская площадь
- Дворец Нимфенбург
- Олимпийский стадион
- Музеи BMW
- Пивоварни
- Швабинг
- Английский сад
Описание экскурсии
На авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену мы познакомимся и с историческим сердцем города: Штахус, Макс-Йозеф платц, Театинеркирхе, Резиденция, Мариенплатц, Фрауэнкирхе, Хофбройхаус, и с интереснейшими достопримечательностями вне исторических границ. Вы увидите Квартал искусств со знаменитыми художественными музеями: Старая и Новая Пинакотека, Глиптотека, музей Брандхорст, Королевская площадь, ареал дворца Нимфенбург, где и по сей день проживают представители королевской династии Виттельсбахов.
Нас также ждут: Олимпийский стадион — площадка Олимпиады-72, здания концерна BMW и посвященные бренду музеи, знаменитые баварские пивоварни с медными емкостями высотой с многоэтажные здания, богемный квартал Швабинг и огромный Английский сад.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Почему Мюнхен — самый дорогой город Германии?
- Как баварцы оказались в России?
- Отчего дворец Нимфенбург назывался «Увеселительным домом»?
- Как попасть в музей за 1 евро?
- Какого напитка в Германии выпивается больше, чем пива?
- Как выглядят немецкие дачи?
- Сколько получают сотрудники BMW и Siemens?
Организационные детали
- Экскурсия состоит из двух частей: 1,5 часа мы осматриваем Мюнхен на автомобиле и 1,5 часа прогуливаемся пешком в историческом центре
- В стоимость включены услуги экскурсовода. Авточасть экскурсии проводится на вашей или арендованной вами машине
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Хочется рассказать о экскурсии по Мюнхену с Иреной! Она в самом начале обозначила цель: Вы сможете Понять, Ваш ли это город? Мне очень отзывается такая цель экскурсии, потому что это
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Е
Если Вы ищете хорошего гида для Знакомства с Мюнхеном, вы его нашли.
Ирена - замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек.
За три часа экскурсии не было скучно ни минуты,- ни
Ирена - замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек.
За три часа экскурсии не было скучно ни минуты,- ни
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Е
Немного поздно пишу отзыв с благодарностью Ирэне. Мы заказывали 3 экскурсии: завод БМВ, Мюнхен и Зальцбург. 2 вела сама Ирэна и они были организованы на самом высоком уровне. Все четко
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О
Гибридная Мюнхенская экскурсия была очень содержательной, интересной как в информативном плане, так и в плане познания, ощущения и пропущения через себя исторических фактов этого чудесного, прекрасного древнего и главного города
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С
Экскурсия понравилась.
Экскурсовод Ирэна рассказал об истории основных достопримечательностей Мюнхена.
Также экскурсовод дал много практической информации, необходимой для посещения смотровой площадки, пинакотеки и др. мест в праздничные дни.
Экскурсовод помогла определиться с выбором ресторанов в которых можно пообедать и отметить Новый год.
Поездка на автомобиле позволила быстро осмотреть ряд достопримечательностей, находящихся на удалении от центра города.
Очень благодарные Ирэне за качественную и интересную экскурсию.
Экскурсовод Ирэна рассказал об истории основных достопримечательностей Мюнхена.
Также экскурсовод дал много практической информации, необходимой для посещения смотровой площадки, пинакотеки и др. мест в праздничные дни.
Экскурсовод помогла определиться с выбором ресторанов в которых можно пообедать и отметить Новый год.
Поездка на автомобиле позволила быстро осмотреть ряд достопримечательностей, находящихся на удалении от центра города.
Очень благодарные Ирэне за качественную и интересную экскурсию.
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М
Ирена, благодарим Вас за экскурсию - все было отлично. Но вот Трипстер, через который мы заказывали экскурсию, откровенно говоря, замучил своими настойчивыми просьбами написать отзыв. Поэтому, Женя из Трипстера, я поставила оценки, а Вы уж напишите отзыв, если Вам так надо!
Такого рода настойчивость переросла в назойливость. Тем не менее желаем Вам долгой и финансово успешной работы проекта! Всех благ))))))
Такого рода настойчивость переросла в назойливость. Тем не менее желаем Вам долгой и финансово успешной работы проекта! Всех благ))))))
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