18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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вопрос личный для каждого из нас, есть ли точки соприкосновения с городом, есть ли отклик внутри до замирания от города. Ведь каждое путешествие и существует для поиска, в том числе и себя.

Экскурсия с Иреной прошла в замечательном настроении, интересно было всем: и взрослым, и детям. Ну а когда она встретила нас с сыном в лобби отеля и весело спросила у сына, почему ты яблоко грызёшь, ведь в Мюнхене нужно пить пиво… У моего 9 летнего сына округлились глаза, и он не поверил… Оказалось, существует детское "пиво", и Ирена на следующий день привезла нам его в отель… Счастью не было предела.

А самое интересное,"детское" пиво мы привезли домой, и вкус его пробовали уже дома, вспоминая Мюнхен, Ирену..

На этой экскурсии мы многое узнали и из истории города, и увидели главную площадь города, увидели кукольный спектакль на башне ратуши и многое-многое другое. Для меня трепетной оказалась история города, связанная с Гитлером и Рейхом. Оказалось, так много в городе ещё осталось, так недавно это было.

Наша экскурсия часто прерывалась вопросами Ирены, она заставляла нас подумать, соотности исторические факты, угадать названия. . Это было очень весело и всех нас радовало и смешило… На любые наши вопросы у Ирены были ответы, всё, что мы хотели узнать, она нам показывала, комментировала.

Мы узнали много и про современную жизнь Мюнхена, было интересно узнать про размер зарплат разных категорий, узнать про образование, про то, как проходит современный Октоберфест.

Ну и, конечно, как приятно, когда, уже гид своим видом уже погружает в атмосферу города: Ирена встретила нас в настоящем баварском костюме, таком аутентичном, сказочном и волшебном.

Хотим сказать от всей нашей компании большое спасибо Ирене, очень приятно узнавать город с таким эрудированным, красивым, весёлым, доброжелательным и позитивным гидом!