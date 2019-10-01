18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком

Увлекательная авто-пешая прогулка по баварской столице — в историческом центре и за его пределами

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Говорят, все немцы либо уже живут в Мюнхене, либо мечтают в нем жить...

И это правда! Баварская столица — один из самых современных и комфортных городов мира! Мюнхен — город Олимпиады, концернов BMW, Siemens, университетов, музеев и, безусловно, мировая столица пива.

Убедиться во всем этом можно, осматривая Мюнхен не только в старинном центре, но и выехав за его пределы.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
4.89
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком

Что вас ожидает

На авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену мы познакомимся и с историческим сердцем города: Штахус, Макс-Йозеф платц, Театинеркирхе, Резиденция, Мариенплатц, Фрауэнкирхе, Хофбройхаус, и с интереснейшими достопримечательностями вне исторических границ. Вы увидите Квартал искусств со знаменитыми художественными музеями: Старая и Новая Пинакотека, Глиптотека, музей Брандхорст, Королевская площадь, ареал дворца Нимфенбург, где и по сей день проживают представители королевской династии Виттельсбахов.

Нас также ждут: Олимпийский стадион — площадка Олимпиады-72, здания концерна BMW и посвященные бренду музеи, знаменитые баварские пивоварни с медными емкостями высотой с многоэтажные здания, богемный квартал Швабинг и огромный Английский сад.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему Мюнхен — самый дорогой город Германии?
  • Как баварцы оказались в России?
  • Отчего дворец Нимфенбург назывался «Увеселительным домом»?
  • Как попасть в музей за 1 евро?
  • Какого напитка в Германии выпивается больше, чем пива?
  • Как выглядят немецкие дачи?
  • Сколько получают сотрудники BMW и Siemens?

Организационные детали

  • Экскурсия состоит из двух частей: 1,5 часа мы осматриваем Мюнхен на автомобиле и 1,5 часа прогуливаемся пешком в историческом центре
  • В стоимость включены услуги экскурсовода, если авто-пешеходная экскурсия проводится на вашем автомобиле
  • Путешественникам без авто предлагаю воспользоваться моим автопарком. Автомобильная часть экскурсии для групп от 1 до 19 человек пройдет на лицензированном немецком автомобиле: BMW, Mercedes или Volkswagen с водителем-профессионалом (стоимость по согласованию)
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 октября 2019
Спасибо Александру за интересную и нескучную экскурсию.
22 апреля 2019
Добрый вечер! Нам экскурсию проводила Марина. Она очень веселая и деликатная. Сделано все, чтобы нам было комфортно. Спасибо, мы очень довольны.
28 февраля 2019
В Мюнхене мы были короткое время между рейсами. Нас встретили и на машине провели по городу. Не смотря на то что у нас было мало времени мы смогли составить представление о городе. Узнали о истории архитектуре и людях которые там живут. Вкусно поели и выпили пива в ресторанчике. Захотелось приехать и познакомиться с городом более подробно. Спасибо Ирене за тёплый приём.
18 ноября 2018
Экскурсию нам проводила Марина, так как Ирэна заболела.
К экскурсоводу у меня нет никаких вопросов, все доступно рассказала, показала. Меня смутил водитель, который обеспечивал автомобильную часть нашей Экскурсии.
Он гнал так, что сложилось впечатление, как будто мы на гонках, а не на Экскурсии. Некоторое объекты и здания не удалось разглядеть. При этом с нами ещё были дети, и мы ему сделали замечание, но на тактику вождения это никак не повлияло.
18 октября 2018
Ольга провела с нами замечательную пешеходно-автомобильную экскурсию по Мюнхену. Прекрасное знание города, его истории, замечательное совпадение интересов к музыке и изобразительному искусству.
Мы очень рады, что Ирена предложила нам такого знающего экскурсовода.
30 сентября 2018
Экскурсия для нас проводила Марина. Экскурсия прошла отлично! Марина - очень обаятельный и позитивный человек. Рассказывает интересно, с юмором. Потом еще в оставшиеся 2 дня ходили по Мюнхену и вспоминали рассказы Марины, делились с друзьями, которые присоединились к нам позже и не попали на экскурсию.
Спасибо Марине за то, что познакомила нас с Мюнхеном!
Нам всем очень понравилось!
29 сентября 2018
Отличная Экскурсия, отличный гид. Но, есть одно но, дороговато для меня.
10 июля 2018
Хочется рассказать о экскурсии по Мюнхену с Иреной! Она в самом начале обозначила цель: Вы сможете Понять, Ваш ли это город? Мне очень отзывается такая цель экскурсии, потому что это вопрос личный для каждого из нас, есть ли точки соприкосновения с городом, есть ли отклик внутри до замирания от города. Ведь каждое путешествие и существует для поиска, в том числе и себя.
Экскурсия с Иреной прошла в замечательном настроении, интересно было всем: и взрослым, и детям. Ну а когда она встретила нас с сыном в лобби отеля и весело спросила у сына, почему ты яблоко грызёшь, ведь в Мюнхене нужно пить пиво... У моего 9 летнего сына округлились глаза, и он не поверил... Оказалось, существует детское "пиво", и Ирена на следующий день привезла нам его в отель... Счастью не было предела.
А самое интересное, "детское" пиво мы привезли домой, и вкус его пробовали уже дома, вспоминая Мюнхен, Ирену..
На этой экскурсии мы многое узнали и из истории города, и увидели главную площадь города, увидели кукольный спектакль на башне ратуши и многое-многое другое. Для меня трепетной оказалась история города, связанная с Гитлером и Рейхом. Оказалось, так много в городе ещё осталось, так недавно это было.
Наша экскурсия часто прерывалась вопросами Ирены, она заставляла нас подумать, соотности исторические факты, угадать названия.. Это было очень весело и всех нас радовало и смешило...
На любые наши вопросы у Ирены были ответы, всё, что мы хотели узнать, она нам показывала, комментировала.
Мы узнали много и про современную жизнь Мюнхена, было интересно узнать про размер зарплат разных категорий, узнать про образование, про то, как проходит современный Октоберфест.
Ну и, конечно, как приятно, когда, уже гид своим видом уже погружает в атмосферу города: Ирена встретила нас в настоящем баварском костюме, таком аутентичном, сказочном и волшебном.
Хотим сказать от всей нашей компании большое спасибо Ирене, очень приятно узнавать город с таким эрудированным, красивым, весёлым, доброжелательным и позитивным гидом!
18 июня 2018
Если Вы ищете хорошего гида для Знакомства с Мюнхеном, вы его нашли.
Ирена - замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек.
За три часа экскурсии не было скучно ни минуты,- ни мне, ни моим детям (10 и 15 лет). Увлекательная история старого и современного Мюнхена ни одного из нас не оставила равнодушным, так как была подана очень профессионально и больше даже в форме беседы, чем в форме монолога лектора. За это короткое время мы узнали удивительные факты из истории Мюнхена, традиции жителей, нюансы национальных костюмов, а также полюбовались архитектурными памятниками и даже попробовали мороженого от “сумасшедшего мороженщика» ( очень вкусное мороженое из пива и из груши с пармезаном!)))
Маршрут экскурсии - продуманный до мелочей, нигде не стояли, нигде не бежали, ничего не ждали и везде попали вовремя. Дети не устали даже к концу пешеходной части экскурсии.
Под конец экскурсии, у нас троих сложилось впечатление, что мы нашли не просто отличного гида, но и нового «старого» друга в Мюнхене.
Ирена, спасибо большое!
9 июня 2018
Немного поздно пишу отзыв с благодарностью Ирэне. Мы заказывали 3 экскурсии: завод БМВ, Мюнхен и Зальцбург. 2 вела сама Ирэна и они были организованы на самом высоком уровне.Все четко и вовремя. Было очень душевно, информативно и интересно. Были очень рады, что Ирэна нам организовала посещение завода, так как поздно бронировали, за что отдельное спасибо. Дети до сих пор в восторге. Мы узнали, кроме всего прочего, где найти сумасшедшего мороженщика, где самые вкусные рульки (там и пиво тоже самое вкусное) и тд. На все вопросы получили исчерпывающие ответы и помощь. Большую часть рекомендованных гидом мест мы посетили, и нигде не разочаровались.
Ещё 8 отзывов

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