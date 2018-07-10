18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автопешеходная экскурсия по Мюнхену

Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
На авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену вы познакомитесь с историческим сердцем города и его современными достопримечательностями.

Посетите Штахус, Макс-Йозеф платц, Театинеркирхе, Резиденцию, Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хофбройхаус. Увидите Квартал искусств, дворец Нимфенбург, Олимпийский стадион и здания концерна BMW. Узнаете, почему Мюнхен - самый дорогой город Германии, и как баварцы оказались в России
4.8
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное сочетание авто и пеших прогулок
  • 🏰 Исторические и современные достопримечательности
  • 🍺 Мировая столица пива
  • 🎨 Знаменитые художественные музеи
  • 🏞️ Огромный Английский сад
Автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Автопешеходная экскурсия по Мюнхену

Что можно увидеть

  • Штахус
  • Макс-Йозеф платц
  • Театинеркирхе
  • Резиденция
  • Мариенплатц
  • Фрауэнкирхе
  • Хофбройхаус
  • Старая Пинакотека
  • Новая Пинакотека
  • Глиптотека
  • Музей Брандхорст
  • Королевская площадь
  • Дворец Нимфенбург
  • Олимпийский стадион
  • Музеи BMW
  • Пивоварни
  • Швабинг
  • Английский сад

Описание экскурсии

На авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену мы познакомимся и с историческим сердцем города: Штахус, Макс-Йозеф платц, Театинеркирхе, Резиденция, Мариенплатц, Фрауэнкирхе, Хофбройхаус, и с интереснейшими достопримечательностями вне исторических границ. Вы увидите Квартал искусств со знаменитыми художественными музеями: Старая и Новая Пинакотека, Глиптотека, музей Брандхорст, Королевская площадь, ареал дворца Нимфенбург, где и по сей день проживают представители королевской династии Виттельсбахов.

Нас также ждут: Олимпийский стадион — площадка Олимпиады-72, здания концерна BMW и посвященные бренду музеи, знаменитые баварские пивоварни с медными емкостями высотой с многоэтажные здания, богемный квартал Швабинг и огромный Английский сад.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему Мюнхен — самый дорогой город Германии?
  • Как баварцы оказались в России?
  • Отчего дворец Нимфенбург назывался «Увеселительным домом»?
  • Как попасть в музей за 1 евро?
  • Какого напитка в Германии выпивается больше, чем пива?
  • Как выглядят немецкие дачи?
  • Сколько получают сотрудники BMW и Siemens?

Организационные детали

  • Экскурсия состоит из двух частей: 1,5 часа мы осматриваем Мюнхен на автомобиле и 1,5 часа прогуливаемся пешком в историческом центре
  • В стоимость включены услуги экскурсовода. Авточасть экскурсии проводится на вашей или арендованной вами машине
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Хочется рассказать о экскурсии по Мюнхену с Иреной! Она в самом начале обозначила цель: Вы сможете Понять, Ваш ли это город? Мне очень отзывается такая цель экскурсии, потому что это
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вопрос личный для каждого из нас, есть ли точки соприкосновения с городом, есть ли отклик внутри до замирания от города. Ведь каждое путешествие и существует для поиска, в том числе и себя.
Экскурсия с Иреной прошла в замечательном настроении, интересно было всем: и взрослым, и детям. Ну а когда она встретила нас с сыном в лобби отеля и весело спросила у сына, почему ты яблоко грызёшь, ведь в Мюнхене нужно пить пиво… У моего 9 летнего сына округлились глаза, и он не поверил… Оказалось, существует детское "пиво", и Ирена на следующий день привезла нам его в отель… Счастью не было предела.
А самое интересное,"детское" пиво мы привезли домой, и вкус его пробовали уже дома, вспоминая Мюнхен, Ирену..
На этой экскурсии мы многое узнали и из истории города, и увидели главную площадь города, увидели кукольный спектакль на башне ратуши и многое-многое другое. Для меня трепетной оказалась история города, связанная с Гитлером и Рейхом. Оказалось, так много в городе ещё осталось, так недавно это было.
Наша экскурсия часто прерывалась вопросами Ирены, она заставляла нас подумать, соотности исторические факты, угадать названия. . Это было очень весело и всех нас радовало и смешило… На любые наши вопросы у Ирены были ответы, всё, что мы хотели узнать, она нам показывала, комментировала.
Мы узнали много и про современную жизнь Мюнхена, было интересно узнать про размер зарплат разных категорий, узнать про образование, про то, как проходит современный Октоберфест.
Ну и, конечно, как приятно, когда, уже гид своим видом уже погружает в атмосферу города: Ирена встретила нас в настоящем баварском костюме, таком аутентичном, сказочном и волшебном.
Хотим сказать от всей нашей компании большое спасибо Ирене, очень приятно узнавать город с таким эрудированным, красивым, весёлым, доброжелательным и позитивным гидом!

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Е
Если Вы ищете хорошего гида для Знакомства с Мюнхеном, вы его нашли.
Ирена - замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек.
За три часа экскурсии не было скучно ни минуты,- ни
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мне, ни моим детям (10 и 15 лет). Увлекательная история старого и современного Мюнхена ни одного из нас не оставила равнодушным, так как была подана очень профессионально и больше даже в форме беседы, чем в форме монолога лектора. За это короткое время мы узнали удивительные факты из истории Мюнхена, традиции жителей, нюансы национальных костюмов, а также полюбовались архитектурными памятниками и даже попробовали мороженого от “сумасшедшего мороженщика» (очень вкусное мороженое из пива и из груши с пармезаном!)))
Маршрут экскурсии - продуманный до мелочей, нигде не стояли, нигде не бежали, ничего не ждали и везде попали вовремя. Дети не устали даже к концу пешеходной части экскурсии.
Под конец экскурсии, у нас троих сложилось впечатление, что мы нашли не просто отличного гида, но и нового «старого» друга в Мюнхене.
Ирена, спасибо большое!

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Е
Немного поздно пишу отзыв с благодарностью Ирэне. Мы заказывали 3 экскурсии: завод БМВ, Мюнхен и Зальцбург. 2 вела сама Ирэна и они были организованы на самом высоком уровне. Все четко
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и вовремя. Было очень душевно, информативно и интересно. Были очень рады, что Ирэна нам организовала посещение завода, так как поздно бронировали, за что отдельное спасибо. Дети до сих пор в восторге. Мы узнали, кроме всего прочего, где найти сумасшедшего мороженщика, где самые вкусные рульки (там и пиво тоже самое вкусное) и тд. На все вопросы получили исчерпывающие ответы и помощь. Большую часть рекомендованных гидом мест мы посетили, и нигде не разочаровались.

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О
Гибридная Мюнхенская экскурсия была очень содержательной, интересной как в информативном плане, так и в плане познания, ощущения и пропущения через себя исторических фактов этого чудесного, прекрасного древнего и главного города
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Баварии! Мне очень понравился размеренная скорость и план показа достопримечательностей, все было хорошо показано, рассказано и проработано гидом Ольгой, приятное общение, ответы на все вопросы. Ольга - очень опытный и эрудированный гид - экскурсовод, очень милый человек и приятный собеседник, она не только поделилась своими знаниями о Мюнхене, но и дала практические советы о том, что можно посмотреть и сделать в этом прекрасном городе, куда сходить, приехать, взять в качестве сувениров из Баварии И так далее!!!! Ольга также сделала несколько моих фотографий и любезно согласилась на чашечку кофе в моей компании! Спасибо большое Ольге, водителю и благодарность и удачи Трипстеру!

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С
Экскурсия понравилась.
Экскурсовод Ирэна рассказал об истории основных достопримечательностей Мюнхена.
Также экскурсовод дал много практической информации, необходимой для посещения смотровой площадки, пинакотеки и др. мест в праздничные дни.
Экскурсовод помогла определиться с выбором ресторанов в которых можно пообедать и отметить Новый год.
Поездка на автомобиле позволила быстро осмотреть ряд достопримечательностей, находящихся на удалении от центра города.
Очень благодарные Ирэне за качественную и интересную экскурсию.
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М
Ирена, благодарим Вас за экскурсию - все было отлично. Но вот Трипстер, через который мы заказывали экскурсию, откровенно говоря, замучил своими настойчивыми просьбами написать отзыв. Поэтому, Женя из Трипстера, я поставила оценки, а Вы уж напишите отзыв, если Вам так надо!
Такого рода настойчивость переросла в назойливость. Тем не менее желаем Вам долгой и финансово успешной работы проекта! Всех благ))))))
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