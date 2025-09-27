Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Нюрнберге на русском языке, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На поезде 2 часа 20% 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Как железная дорога прославила Нюрнберг Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке Начало: У DB Museum €96 €120 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Нюрнбергом Познакомьтесь с Нюрнбергом через его архитектуру и истории. Узнайте, как город стал важной точкой Европы, и насладитесь местными деликатесами Начало: У круглой башни напротив центрального вокзала от €140 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 81 отзыв Мини-группа до 10 чел. Увлекательное путешествие по средневековому Нюрнбергу Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города Начало: Недалеко от центрального вокзала Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15 €30 за человека Другие экскурсии Нюрнберга

