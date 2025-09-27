-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: У DB Museum
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
€96
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Нюрнбергом
Познакомьтесь с Нюрнбергом через его архитектуру и истории. Узнайте, как город стал важной точкой Европы, и насладитесь местными деликатесами
Начало: У круглой башни напротив центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Нюрнбергу
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нюрнберге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в сентябре 2025
Сейчас в Нюрнберге в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 140 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Нюрнберге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 86 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь