1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Нюрнберг сквозь века
Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя
Начало: На вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа 9 минут
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
Начало: По договорённости
Расписание: пятница, суббота - время по договоренности заранее.
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
€110 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг - инструкция по применению
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Нюрнберга в Регенсбург
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€155 за человека
Индивидуальная
3 часа
Из Нюрнберга в Бамберг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €125 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг: о главном с отворотами
Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер
Начало: Недалеко от Нюрнбергского замка
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей24 апреля 2024Редко попадаются гиды с такими широкими познаниями. Я был в Нюрнберге не первый раз, но Борис раскрыл его с разных сторон, связал историю географию, архитектуру вместе. Огромное спасибо! Настоятельно рекомендую.
- ВВиктор7 февраля 2024История нацизма.
- ММария2 февраля 2024Экскурсия прошла замечательно, все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в июне 2024
Сейчас в Нюрнберге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 95 до 170. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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