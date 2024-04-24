По популярности

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Нюрнберг сквозь века Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя Начало: На вокзале € 95 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 минут 2 отзыва Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное Начало: По договорённости Расписание: пятница, суббота - время по договоренности заранее. € 110 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Нюрнберг - инструкция по применению Начало: По договоренности Расписание: ежедневно € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Из Нюрнберга в Регенсбург Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 155 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Из Нюрнберга в Вюрцбург Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 155 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 155 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Из Нюрнберга в Бамберг Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 155 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу Расписание: Ежедневно в 11:00 от € 125 за экскурсию