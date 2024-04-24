Индивидуальные экскурсии в Нюрнберге с личным гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Нюрнберге на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нюрнберг сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Нюрнберг сквозь века
Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя
Начало: На вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
95 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа 9 минут
2 отзыва
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
Начало: По договорённости
Расписание: пятница, суббота - время по договоренности заранее.
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
110 за всё до 15 чел.
Нюрнберг - инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг - инструкция по применению
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Из Нюрнберга в Регенсбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Из Нюрнберга в Регенсбург
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Из Нюрнберга в Вюрцбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
Индивидуальная
7 часов
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за человека
Из Нюрнберга в Бамберг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Из Нюрнберга в Бамберг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 125 за экскурсию
Нюрнберг: о главном с отворотами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг: о главном с отворотами
Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер
Начало: Недалеко от Нюрнбергского замка
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Нюрнберг сквозь века
    Редко попадаются гиды с такими широкими познаниями. Я был в Нюрнберге не первый раз, но Борис раскрыл его с разных сторон, связал историю географию, архитектуру вместе. Огромное спасибо! Настоятельно рекомендую.
  • В
    Виктор
    7 февраля 2024
    Нюрнберг сквозь века
    История нацизма.
    История нацизмаИстория нацизмаИстория нацизмаИстория нацизмаИстория нацизма
  • М
    Мария
    2 февраля 2024
    Нюрнберг сквозь века
    Экскурсия прошла замечательно, все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Индивидуальные»

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  5. Из Нюрнберга в Вюрцбург
Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в июне 2024
Сейчас в Нюрнберге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 95 до 170. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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