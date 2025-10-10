Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века: индивидуальная экскурсия
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
Завтра в 09:00
11 окт в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: У DB Museum
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Нюрнбергом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У круглой башни напротив центрального вокзала
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
