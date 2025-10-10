Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Нюрнберге на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 59 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Нюрнберг сквозь века: индивидуальная экскурсия Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов Начало: На вокзале €120 за всё до 10 чел. Пешая На поезде 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Как железная дорога прославила Нюрнберг Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке Начало: У DB Museum €120 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Нюрнбергом Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя Начало: У круглой башни напротив центрального вокзала от €140 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Нюрнберга

