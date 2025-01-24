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1 чел. По популярности Пешая 2 отзыва 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Рождественский Нюрнберг Вдохновиться праздничной атмосферой города «Нюрнберг славится своей Рождественской ярмаркой, за 4 недели до праздника эту грандиозную ярмарку посещают тысячи туристов со всего мира» € 105 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Нюрнберг: о главном с отворотами Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер Начало: Недалеко от Нюрнбергского замка «Рыночная площадь, где проводится самый известный рождественский рынок в Германии» € 170 за всё до 10 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города «Здесь есть своя «Венеция» и проходит самая знаменитая в мире рождественская ярмарка» € 302 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Нюрнберга

Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Зимние»

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