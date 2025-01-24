2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Нюрнберг
Вдохновиться праздничной атмосферой города
«Нюрнберг славится своей Рождественской ярмаркой, за 4 недели до праздника эту грандиозную ярмарку посещают тысячи туристов со всего мира»
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
€105 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг: о главном с отворотами
Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер
Начало: Недалеко от Нюрнбергского замка
«Рыночная площадь, где проводится самый известный рождественский рынок в Германии»
Завтра в 18:30
5 ноя в 18:30
€170 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
«Здесь есть своя «Венеция» и проходит самая знаменитая в мире рождественская ярмарка»
6 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
€302 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Зимние»
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