1 чел.
По популярности
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Нюрнбергу
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг: о главном с отворотами
Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер
Начало: Недалеко от Нюрнбергского замка
Завтра в 09:00
11 июля в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
12 июля в 13:00
13 июля в 08:00
€302 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения9 мая 2024Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом Наш гид Вероника провела нас по всем знаковым местам и рассказала много интересного, за что ей большое спасибо!
- ННадежда1 апреля 2024Всё было супер! Вероника очень интересно рассказывает о городе, прогулка прошла на одном дыхании
- ССветлана1 апреля 2024День с Вероникой прошел отлично! Гид был готов к экскурсии. В общении добрый и порядочный человек. Спасибо, Вероника!
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в июле 2024
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