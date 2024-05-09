К Ксения

Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом Наш гид Вероника провела нас по всем знаковым местам и рассказала много интересного, за что ей большое спасибо!