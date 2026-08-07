В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
Во время увлекательной прогулки по старинному Нюрнбергу можно узнать, куда плывет Корабль дураков, попробовать знаменитые нюрнбергские колбаски и погрузиться в атмосферу самого колоритного немецкого города.
Гид проведет по главным достопримечательностям Нюрнберга, познакомит с забавными местными традициями, расскажет о Нюрнбергском процессе и особенностях франконской кухни.
Это уникальная возможность увидеть город, в котором родился Щелкунчик и производятся известные имбирные пряники
6 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальные достопримечательности
🍽 Франконская кухня
📜 Исторические факты
🎄 Рождественская ярмарка
🖼 Искусство Альбрехта Дюрера
🕰 Изобретения Средневековья
Что можно увидеть
Корабль дураков
Катакомбы XIV века
Метро, управляемое компьютером
Ресторанчики с историей
Рождественская ярмарка
Описание экскурсии
Диковинки города
Нюрнберг — самый любимый из посещенных мною немецких городов. Здесь «родился» Щелкунчик и производятся патентованные колбаски и имбирные пряники. Здесь есть своя «Венеция» и проходит самая знаменитая в мире рождественская ярмарка.
История и интересные факты о городе
В богатом и успешном Нюрнберге в Средние века императоры Священной Римской империи хранили атрибуты императорской власти и собирали рейхстаги. Здесь изобрели карманные часы, глобус, на котором не отмечена Америка (тогда её ещё просто не открыл Колумб!), и токарный станок. Здесь жил художник Альбрехт Дюрер, сделавший для искусства Германии не меньше, чем Леонардо да Винчи для Италии. Здесь ходит метро, управляемое компьютером, и сохранились катакомбы 14 века. А кто не слышал о карандашах «Фабер-Кастелл», до сих пор производимых графом Кастеллом, проживающим рядом с Нюрнбергом? Этот город способен удивить каждого!
Любопытные ответы на вопросы о городе
Что такое «хёрляйн»? Куда плывет Корабль дураков? Отчего нюрнбергские колбаски такие тоненькие? Какими были средневековые добродетели? Почему курфюрсты обходят статую кайзера Карла IV? Где проходил Нюрнбергский процесс? Зачем и как готовят пряники без муки?
Национальная кухня
Вам будет предложен обед с деликатесами франконской кухни: нюрнбергскими колбасками, свиной лопаткой, местным вином и бамбергским «копченым» пивом. Уютный ресторанчик выбираете вы, я лишь советую лучшие… те, которые посещали короли, великие композиторы и художники.
Организационные детали
В стоимость включены услуги экскурсовода при поездке на поезде или вашем автомобиле
При поездке на поезде билеты оплачиваются дополнительно. Цена билета «туда-обратно» для группы 1-5 человек от 29 до 69 евро
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Нюрнберге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
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