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В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле

Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
Во время увлекательной прогулки по старинному Нюрнбергу можно узнать, куда плывет Корабль дураков, попробовать знаменитые нюрнбергские колбаски и погрузиться в атмосферу самого колоритного немецкого города.

Гид проведет по главным достопримечательностям Нюрнберга, познакомит с забавными местными традициями, расскажет о Нюрнбергском процессе и особенностях франконской кухни.

Это уникальная возможность увидеть город, в котором родился Щелкунчик и производятся известные имбирные пряники

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🍽 Франконская кухня
  • 📜 Исторические факты
  • 🎄 Рождественская ярмарка
  • 🖼 Искусство Альбрехта Дюрера
  • 🕰 Изобретения Средневековья
В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле
В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле
В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле

Что можно увидеть

  • Корабль дураков
  • Катакомбы XIV века
  • Метро, управляемое компьютером
  • Ресторанчики с историей
  • Рождественская ярмарка

Описание экскурсии

Диковинки города

Нюрнберг — самый любимый из посещенных мною немецких городов. Здесь «родился» Щелкунчик и производятся патентованные колбаски и имбирные пряники. Здесь есть своя «Венеция» и проходит самая знаменитая в мире рождественская ярмарка.

История и интересные факты о городе

В богатом и успешном Нюрнберге в Средние века императоры Священной Римской империи хранили атрибуты императорской власти и собирали рейхстаги. Здесь изобрели карманные часы, глобус, на котором не отмечена Америка (тогда её ещё просто не открыл Колумб!), и токарный станок. Здесь жил художник Альбрехт Дюрер, сделавший для искусства Германии не меньше, чем Леонардо да Винчи для Италии. Здесь ходит метро, управляемое компьютером, и сохранились катакомбы 14 века. А кто не слышал о карандашах «Фабер-Кастелл», до сих пор производимых графом Кастеллом, проживающим рядом с Нюрнбергом? Этот город способен удивить каждого!

Любопытные ответы на вопросы о городе

Что такое «хёрляйн»? Куда плывет Корабль дураков? Отчего нюрнбергские колбаски такие тоненькие? Какими были средневековые добродетели? Почему курфюрсты обходят статую кайзера Карла IV? Где проходил Нюрнбергский процесс? Зачем и как готовят пряники без муки?

Национальная кухня

Вам будет предложен обед с деликатесами франконской кухни: нюрнбергскими колбасками, свиной лопаткой, местным вином и бамбергским «копченым» пивом. Уютный ресторанчик выбираете вы, я лишь советую лучшие… те, которые посещали короли, великие композиторы и художники.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги экскурсовода при поездке на поезде или вашем автомобиле
  • При поездке на поезде билеты оплачиваются дополнительно. Цена билета «туда-обратно» для группы 1-5 человек от 29 до 69 евро
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Нюрнберге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

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