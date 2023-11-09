Познавательная прогулка по городу
Я проведу вас по главным достопримечательности Нюрнберга, познакомлю с забавными местными традициями, расскажу всё о Нюрнбергском процессе и особенностях франконской кухни.
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Описание
Что вас ожидает
Диковинки города
Нюрнберг – самый любимый из посещенных мною немецких городов. Здесь «родился» Щелкунчик и производятся патентованные колбаски и имбирные пряники. Здесь есть своя «Венеция» и проходит самая знаменитая в мире рождественская ярмарка.
История и интересные факты о городе
В богатом и успешном Нюрнберге в Средние века императоры Священной Римской империи хранили атрибуты императорской власти и собирали рейхстаги. Здесь изобрели карманные часы, глобус, на котором не отмечена Америка (тогда ее еще просто не открыл Колумб!), и токарный станок. Здесь жил художник Альбрехт Дюрер, сделавший для искусства Германии не меньше, чем Леонардо да Винчи для Италии. Здесь ходит метро, управляемое компьютером, и сохранились катакомбы XIV века. А кто не слышал о карандашах «Фабер-Кастелл», до сих пор производимых графом Кастеллом, проживающим рядом с Нюрнбергом? Этот город способен удивить каждого!
Любопытные ответы на вопросы о городе
Что такое «хёрляйн»? Куда плывет Корабль дураков? Отчего нюрнбергские колбаски такие тоненькие? Какими были средневековые добродетели? Почему курфюрсты обходят статую кайзера Карла IV? Где проходил Нюрнбергский процесс? Зачем и как готовят пряники без муки?
Национальная кухня
Вам будет предложен обед с деликатесами франконской кухни: нюрнбергскими колбасками, свиной лопаткой, местным вином и бамбергским «копченым» пивом. Уютный ресторанчик выбираете вы, я лишь советую лучшие… те, которые посещали короли, великие композиторы и художники.
Организационные детали
- Место и время начала экскурсии: в районе главного вокзала Нюрнберга либо от вашего отеля. Возможно также проведение с выездом из Мюнхена на моем автомобиле. Длительность экскурсии в этом случае составит 7-9 часов с момента выезда до момента возвращения.
- Цена: от 480 евро, включая услуги гида с момента встречи, услуги водителя и авто для группы 1-3 человек. На автомобиле в Нюрнберге мы сможем посмотреть не только исторический центр, но и «территорию партийных съездов»: огромный Колизей, поле Цеппелина и пр. При увеличении количества участников цена согласовывается дополнительно и не обязательно увеличивается.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.