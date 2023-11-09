Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов

Познавательная прогулка по городу

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Во время прогулки по старинному Нюрнбергу вы узнаете, куда плывет Корабль дураков, сможете попробовать знаменитые нюрнбергские колбаски и окунуться в атмосферу самого колоритного немецкого города.

Я проведу вас по главным достопримечательности Нюрнберга, познакомлю с забавными местными традициями, расскажу всё о Нюрнбергском процессе и особенностях франконской кухни.
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Диковинки города

Нюрнберг – самый любимый из посещенных мною немецких городов. Здесь «родился» Щелкунчик и производятся патентованные колбаски и имбирные пряники. Здесь есть своя «Венеция» и проходит самая знаменитая в мире рождественская ярмарка.

История и интересные факты о городе

В богатом и успешном Нюрнберге в Средние века императоры Священной Римской империи хранили атрибуты императорской власти и собирали рейхстаги. Здесь изобрели карманные часы, глобус, на котором не отмечена Америка (тогда ее еще просто не открыл Колумб!), и токарный станок. Здесь жил художник Альбрехт Дюрер, сделавший для искусства Германии не меньше, чем Леонардо да Винчи для Италии. Здесь ходит метро, управляемое компьютером, и сохранились катакомбы XIV века. А кто не слышал о карандашах «Фабер-Кастелл», до сих пор производимых графом Кастеллом, проживающим рядом с Нюрнбергом? Этот город способен удивить каждого!

Любопытные ответы на вопросы о городе

Что такое «хёрляйн»? Куда плывет Корабль дураков? Отчего нюрнбергские колбаски такие тоненькие? Какими были средневековые добродетели? Почему курфюрсты обходят статую кайзера Карла IV? Где проходил Нюрнбергский процесс? Зачем и как готовят пряники без муки?

Национальная кухня

Вам будет предложен обед с деликатесами франконской кухни: нюрнбергскими колбасками, свиной лопаткой, местным вином и бамбергским «копченым» пивом. Уютный ресторанчик выбираете вы, я лишь советую лучшие… те, которые посещали короли, великие композиторы и художники.

Организационные детали

  • Место и время начала экскурсии: в районе главного вокзала Нюрнберга либо от вашего отеля. Возможно также проведение с выездом из Мюнхена на моем автомобиле. Длительность экскурсии в этом случае составит 7-9 часов с момента выезда до момента возвращения.
  • Цена: от 480 евро, включая услуги гида с момента встречи, услуги водителя и авто для группы 1-3 человек. На автомобиле в Нюрнберге мы сможем посмотреть не только исторический центр, но и «территорию партийных съездов»: огромный Колизей, поле Цеппелина и пр. При увеличении количества участников цена согласовывается дополнительно и не обязательно увеличивается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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