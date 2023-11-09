Во время прогулки по старинному Нюрнбергу вы узнаете, куда плывет Корабль дураков, сможете попробовать знаменитые нюрнбергские колбаски и окунуться в атмосферу самого колоритного немецкого города. Я проведу вас по главным достопримечательности Нюрнберга, познакомлю с забавными местными традициями, расскажу всё о Нюрнбергском процессе и особенностях франконской кухни.

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Описание

Что вас ожидает

Диковинки города

Нюрнберг – самый любимый из посещенных мною немецких городов. Здесь «родился» Щелкунчик и производятся патентованные колбаски и имбирные пряники. Здесь есть своя «Венеция» и проходит самая знаменитая в мире рождественская ярмарка.

История и интересные факты о городе

В богатом и успешном Нюрнберге в Средние века императоры Священной Римской империи хранили атрибуты императорской власти и собирали рейхстаги. Здесь изобрели карманные часы, глобус, на котором не отмечена Америка (тогда ее еще просто не открыл Колумб!), и токарный станок. Здесь жил художник Альбрехт Дюрер, сделавший для искусства Германии не меньше, чем Леонардо да Винчи для Италии. Здесь ходит метро, управляемое компьютером, и сохранились катакомбы XIV века. А кто не слышал о карандашах «Фабер-Кастелл», до сих пор производимых графом Кастеллом, проживающим рядом с Нюрнбергом? Этот город способен удивить каждого!

Любопытные ответы на вопросы о городе

Что такое «хёрляйн»? Куда плывет Корабль дураков? Отчего нюрнбергские колбаски такие тоненькие? Какими были средневековые добродетели? Почему курфюрсты обходят статую кайзера Карла IV? Где проходил Нюрнбергский процесс? Зачем и как готовят пряники без муки?

Национальная кухня

Вам будет предложен обед с деликатесами франконской кухни: нюрнбергскими колбасками, свиной лопаткой, местным вином и бамбергским «копченым» пивом. Уютный ресторанчик выбираете вы, я лишь советую лучшие… те, которые посещали короли, великие композиторы и художники.

Организационные детали