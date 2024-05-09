К Ксения Ежедневная прогулка по Нюрнбергу Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом Наш гид Вероника провела нас по всем знаковым местам и рассказала много интересного, за что ей большое спасибо!

С Сергей Нюрнберг сквозь века Редко попадаются гиды с такими широкими познаниями. Я был в Нюрнберге не первый раз, но Борис раскрыл его с разных сторон, связал историю географию, архитектуру вместе. Огромное спасибо! Настоятельно рекомендую.

Н Надежда Ежедневная прогулка по Нюрнбергу Всё было супер! Вероника очень интересно рассказывает о городе, прогулка прошла на одном дыхании

С Светлана Ежедневная прогулка по Нюрнбергу День с Вероникой прошел отлично! Гид был готов к экскурсии. В общении добрый и порядочный человек. Спасибо, Вероника!

В Виктор Нюрнберг сквозь века История нацизма.

М Мария Нюрнберг сквозь века Экскурсия прошла замечательно, все понравилось.

A Alexander Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу Такая двухчасовая экскурсия - самое то, чтоб вкратце узнать город, если приехал буквально на день. Тем более гид подсказала, что обязательно стоит посетить, и где можно поесть.

S Stanislav Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу Очень понравилась данная экскурсия