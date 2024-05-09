1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Нюрнберг сквозь века
Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя
Начало: На вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€95 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €125 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг: о главном с отворотами
Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер
Начало: Недалеко от Нюрнбергского замка
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения9 мая 2024Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом Наш гид Вероника провела нас по всем знаковым местам и рассказала много интересного, за что ей большое спасибо!
- ССергей24 апреля 2024Редко попадаются гиды с такими широкими познаниями. Я был в Нюрнберге не первый раз, но Борис раскрыл его с разных сторон, связал историю географию, архитектуру вместе. Огромное спасибо! Настоятельно рекомендую.
- ННадежда1 апреля 2024Всё было супер! Вероника очень интересно рассказывает о городе, прогулка прошла на одном дыхании
- ССветлана1 апреля 2024День с Вероникой прошел отлично! Гид был готов к экскурсии. В общении добрый и порядочный человек. Спасибо, Вероника!
- ВВиктор7 февраля 2024История нацизма.
- ММария2 февраля 2024Экскурсия прошла замечательно, все понравилось.
- AAlexander22 октября 2023Такая двухчасовая экскурсия - самое то, чтоб вкратце узнать город, если приехал буквально на день. Тем более гид подсказала, что обязательно стоит посетить, и где можно поесть.
- SStanislav18 октября 2022Очень понравилась данная экскурсия
- ЮЮлия23 декабря 2019Очень замечательные экскурсии у ТЕЗ тура. Огромная масса хорошего настроения, впечатлений. Экскурсия была организована очень профессионально и грамотно. Мы прогулялись по улочкам старого города, узнали очень много исторических фактов. Спасибо, огромное
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Можно с детьми»
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