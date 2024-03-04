Нюрнберг: о главном с отворотами
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберге

Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер

Нюрнберг — это скатные крыши и неприступный замок, шкворчащие сосиски и душистые пряники. Я влюблена в Нюрнберг, и от всего сердца хочу, чтобы и вы полюбили его.

На прогулке я расскажу о периодах роста и падения города, приправлю это легендами и заметками о современной жизни. Мы поговорим о еде, культуре, традициях, архитектуре, Баварии и месте Нюрнберга в ней.
Нюрнберг: о главном с отворотами
Нюрнберг: о главном с отворотами
Нюрнберг: о главном с отворотами
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Нюрнберг — город контрастов. С одной стороны, это крупный центр, транспортный хаб и место проведения промышленных выставок. С другой — здесь можно спокойно помечтать на траве у реки, отдохнуть в пивном саду и сделать фотографии как с открытки.

Вы пройдёте по улицам и площадям города, услышите о великих людях, которые жили здесь, и увидите основные достопримечательности:

  • Нюрнбергский замок, который за 100 лет ни разу не был завоёван
  • Дом, в котором жил и работал Альбрехт Дюрер и который не был разрушен во время войны
  • Протестанская церковь Святого Зебальда, которая сохранила католическое убранство
  • Рыночная площадь, где проводится самый известный рождественский рынок в Германии

Организационные детали

  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
  • По запросу я расскажу, в какие музеи стоит сходить, и при необходимости помогу купить билеты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Нюрнбергского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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