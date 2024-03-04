Нюрнберг — это скатные крыши и неприступный замок, шкворчащие сосиски и душистые пряники. Я влюблена в Нюрнберг, и от всего сердца хочу, чтобы и вы полюбили его. На прогулке я расскажу о периодах роста и падения города, приправлю это легендами и заметками о современной жизни. Мы поговорим о еде, культуре, традициях, архитектуре, Баварии и месте Нюрнберга в ней.

Описание

Что вас ожидает

Нюрнберг — город контрастов. С одной стороны, это крупный центр, транспортный хаб и место проведения промышленных выставок. С другой — здесь можно спокойно помечтать на траве у реки, отдохнуть в пивном саду и сделать фотографии как с открытки.

Вы пройдёте по улицам и площадям города, услышите о великих людях, которые жили здесь, и увидите основные достопримечательности:

Нюрнбергский замок, который за 100 лет ни разу не был завоёван

Дом, в котором жил и работал Альбрехт Дюрер и который не был разрушен во время войны

Протестанская церковь Святого Зебальда, которая сохранила католическое убранство

Рыночная площадь, где проводится самый известный рождественский рынок в Германии

Организационные детали