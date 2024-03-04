Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер
Нюрнберг — это скатные крыши и неприступный замок, шкворчащие сосиски и душистые пряники. Я влюблена в Нюрнберг, и от всего сердца хочу, чтобы и вы полюбили его.
На прогулке я расскажу о периодах роста и падения города, приправлю это легендами и заметками о современной жизни. Мы поговорим о еде, культуре, традициях, архитектуре, Баварии и месте Нюрнберга в ней.
На прогулке я расскажу о периодах роста и падения города, приправлю это легендами и заметками о современной жизни. Мы поговорим о еде, культуре, традициях, архитектуре, Баварии и месте Нюрнберга в ней.
Ближайшие даты:
4
мар
мар
9
мар
мар
10
мар
мар
11
мар
мар
12
мар
мар
13
мар
мар
14
мар
мар
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Нюрнберг — город контрастов. С одной стороны, это крупный центр, транспортный хаб и место проведения промышленных выставок. С другой — здесь можно спокойно помечтать на траве у реки, отдохнуть в пивном саду и сделать фотографии как с открытки.
Вы пройдёте по улицам и площадям города, услышите о великих людях, которые жили здесь, и увидите основные достопримечательности:
- Нюрнбергский замок, который за 100 лет ни разу не был завоёван
- Дом, в котором жил и работал Альбрехт Дюрер и который не был разрушен во время войны
- Протестанская церковь Святого Зебальда, которая сохранила католическое убранство
- Рыночная площадь, где проводится самый известный рождественский рынок в Германии
Организационные детали
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
- По запросу я расскажу, в какие музеи стоит сходить, и при необходимости помогу купить билеты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Нюрнбергского замка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Jana — ваш гид в Нюрнберге
Я много где жила, но в Нюрнберг влюбилась с первого взгляда. Редко где встретишь такое сочетание истории, удобства и красоты. Решила остаться 😉 Моя философия на прогулках проста. Город — это не только стены, улицы и транспорт. Это переплетение историй и судеб. Я помогаю увидеть больше, чем просто здания, делюсь историями, задаю вопросы, приглашаю к дискуссии. Надеюсь, это помогает путешествовать, погружаясь и меняясь. В конце концов, в этом ведь смысл любого приключения — вернуться из него немного другим.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нюрнберга
Похожие туры из Нюрнберга
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Узнать и полюбить город за 2 часа
недалеко от центрального вокзала
Завтра
11 фев
12 фев
13 фев
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Нюрнберг сквозь века
Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя
на вокзале
Сегодня
Завтра
12 фев
13 фев
€95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг - инструкция по применению
По договоренности
Сегодня
Завтра
11 фев
12 фев
€120 за всё до 5 чел.