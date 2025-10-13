Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам и парк Сан-Суси
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Отправьтесь в путешествие из Берлина в Потсдам, чтобы узнать историю прусских королей и насладиться красотой дворцов и парков
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Потсдамом
Берлин восхищает, но Потсдам завораживает! Прогуляйтесь по улицам, узнайте тайны прошлого и сравните его с Берлином. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: На Старом рынке
Сегодня в 09:00
11 окт в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
