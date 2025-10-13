Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Потсдаме на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Потсдам и парк Сан-Суси Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке от €125 за всё до 10 чел. Пешая 5 часов 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Потсдам: энциклопедия прусских королей Отправьтесь в путешествие из Берлина в Потсдам, чтобы узнать историю прусских королей и насладиться красотой дворцов и парков Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо €225 за всё до 10 чел. Пешая 4.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Знакомство с Потсдамом Берлин восхищает, но Потсдам завораживает! Прогуляйтесь по улицам, узнайте тайны прошлого и сравните его с Берлином. Погрузитесь в историю и культуру Начало: На Старом рынке €220 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Потсдама

Ответы на вопросы от путешественников по Потсдаму в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Потсдаме Потсдам и парк Сан-Суси Потсдам: энциклопедия прусских королей Знакомство с Потсдамом В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Потсдаму в октябре 2025 Сейчас в Потсдаме в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 225. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Потсдаме (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 14 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь