2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Предлагаю два прекрасных и насыщенных маршрута на выбор для увлекательного знакомства с Потсдамом: ни один из них не оставит вас равнодушным, оба позволят посетить также интересные окрестности после экскурсии.

Сан-Суси и эпоха Фридриха Великого

Удалившись из Берлина, Фридрих создал в Потсдаме свой мир и свой стиль — фридрицианское рококо, еще более вычурное и еще более прихотливое, чем даже архитектура елизаветинской эпохи в России. В убранстве Новых палат вы не отличите женщин от мужчин, всюду заметите драгоценные ткани: дамасский шелк и парчу. А также — беззастенчивую эротику и шедевры инкрустации. Вы погрузитесь в сложный и противоречивый мир мир великого правителя на закате эпохи, погуляете по прекрасному парку с виноградными холмами и беседками, хранящими тайны. Заглянете в Картинную галерею, где царят холод мрамора, краски фламандской живописи и академичных итальянских полотен.

После экскурсии вы можете самостоятельно посетить сам дворец Сан-Суси (аудиогид на русском языке) и Новый дворец (аудиогид на русском языке). С начала мая открыты и другие дворцы (без сопровождения на русском языке): Кухонный флигель, Китайский домик, Оранжерейный дворец, а также в парке Шарлоттенхоф по соседству: Римские купальни, дворец Шарлоттенхоф.

Потсдам в английском стиле: Новый сад, Мраморный дворец и дворец Цилилиенхоф

Новый Сад спрятан за высоким забором на берегах прекрасных озер, на другой стороне Потсдама и подальше от знаменитого дядюшкиного Сан Суси. Здесь я расскажу вам о том, что именуют палладинизмом, и о гении Андреа Палладино, создававшем спокойные, изящные формы. Мы проведём параллели с тенденциями в российской и немецкой архитектуре того времени, пока вы будете рассматривать камины из карарского мрамора, драгоценный паркет, изящные необычные залы и, конечно же, узнавать истории дружбы и любви короля на полотнах. Прогулка по парку будет не менее увлекательной: пирамида и дерево-мамонт, погребальные урны и развилки дорог Осириса, разноцветные домики и молочная ферма, обелиск и египетские сфинксы, готическая башня и пропавшая мавританская башня — так Восток говорил с Западом, а тайны ордена Розенкрейцера с нами.