2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Маршрут на выбор: Новые палаты и парк Сан-Суси или Новый сад и Мраморный дворец

Римма
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Римма – ваш гид
Знаете ли вы, ради чего стоит ехать в Потсдам? Я с радостью покажу вам эти места — роскошный парк и Новые палаты Сан-Суси, детища монарха с безупречным вкусом — Новый сад, Мраморный дворец и дворец Цилилиенхоф.

Вы узнаете главное про эпоху, в которую «расцвёл» Потсдам, полюбуетесь местной природой и изящными архитектурными формами.

Путешествие в Потсдам со знатоком его истории и достопримечательностей — мечта любого эстета!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам

Что вас ожидает

Предлагаю два прекрасных и насыщенных маршрута на выбор для увлекательного знакомства с Потсдамом: ни один из них не оставит вас равнодушным, оба позволят посетить также интересные окрестности после экскурсии.

Сан-Суси и эпоха Фридриха Великого
Удалившись из Берлина, Фридрих создал в Потсдаме свой мир и свой стиль — фридрицианское рококо, еще более вычурное и еще более прихотливое, чем даже архитектура елизаветинской эпохи в России. В убранстве Новых палат вы не отличите женщин от мужчин, всюду заметите драгоценные ткани: дамасский шелк и парчу. А также — беззастенчивую эротику и шедевры инкрустации. Вы погрузитесь в сложный и противоречивый мир мир великого правителя на закате эпохи, погуляете по прекрасному парку с виноградными холмами и беседками, хранящими тайны. Заглянете в Картинную галерею, где царят холод мрамора, краски фламандской живописи и академичных итальянских полотен.

После экскурсии вы можете самостоятельно посетить сам дворец Сан-Суси (аудиогид на русском языке) и Новый дворец (аудиогид на русском языке). С начала мая открыты и другие дворцы (без сопровождения на русском языке): Кухонный флигель, Китайский домик, Оранжерейный дворец, а также в парке Шарлоттенхоф по соседству: Римские купальни, дворец Шарлоттенхоф.

Потсдам в английском стиле: Новый сад, Мраморный дворец и дворец Цилилиенхоф
Новый Сад спрятан за высоким забором на берегах прекрасных озер, на другой стороне Потсдама и подальше от знаменитого дядюшкиного Сан Суси. Здесь я расскажу вам о том, что именуют палладинизмом, и о гении Андреа Палладино, создававшем спокойные, изящные формы. Мы проведём параллели с тенденциями в российской и немецкой архитектуре того времени, пока вы будете рассматривать камины из карарского мрамора, драгоценный паркет, изящные необычные залы и, конечно же, узнавать истории дружбы и любви короля на полотнах. Прогулка по парку будет не менее увлекательной: пирамида и дерево-мамонт, погребальные урны и развилки дорог Осириса, разноцветные домики и молочная ферма, обелиск и египетские сфинксы, готическая башня и пропавшая мавританская башня — так Восток говорил с Западом, а тайны ордена Розенкрейцера с нами.

Организационные детали

  • Экскурсии проводятся с апреля по октябрь в любой день, кроме понедельника. В зимний сезон возможен только второй вариант экскурсии.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: в Новые палаты и Картинную галерею по индивидуальному тарифу €6.00/чел. и 8 €/чел. Рекомендуется: единый билет Sanssouci+: €19.00/чел. (если вы решите остаться в парке). Комби-билет в Мраморный дворец и дворец Целилиенхоф: €10.00/чел.
  • Тарифы общественного транспорта по индивидуальному тарифу. Рекомендуется: билет на весь день для зоны АВС: €7.70/чел. или групповой билет €20.80, если 3-5 человек путешествуют совместно.
  • Экскурсия начинается в Потсдаме, но я смогу сопроводить вас из Берлина по предварительной договорённости.
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Римма
Римма
Приветствую гостей Берлина! Я живу в Германии больше 20 лет. Все маршруты изучены, тайные тропинки по историческим кварталам исхожены, масса разрешительных лицензий на проведение экскурсий дворцах Берлина и Потсдама имеется. Со мною можно – куда хотите! Экскурсии обзорные и тематические, пешком и на автомобиле, индивидуальные и групповые… Хотите сэкономить время? Начнем экскурсию прямо с вокзала или из аэропорта! Наоборот, можете себе позволить лишние день-два? Отправимся в города неподалеку!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
Были на экскурсии семьей, провели в Потсдаме целый день. Римма - очень приятный и эрудированный рассказчик. Узнали много нового и интересного по истории и просто о жизни в современной Германии. Обязательно приедем еще, свем рекомендуем!
24 октября 2018
Римма, спасибо Вам большое за день, проведённый чудесно и с большой пользой! Все было великолепно: Римма встретила нас на вокзале, мы совместно добрались до Постадама. Время в пути прошло очень быстро под рассказы с предысторией о нравах правителей Пруссии.
Успели неспела и с расстановкой посмотреть 3 замка и чайный домик в Потсдаме и прогуляться по парку.
Дополнительным бонусом были подсказки Риммы о лучших ракурсах для фотографий и посещение главной площади Потсдама, которая расположена вдалеке от основной цели экскурсии.
Спасибо! Будем рекомендовать друзьям!

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Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов. Потсдам откроется вам как книга с иллюстрациями по истории Пруссии, а мои рассказы помогут не путать многочисленных Фридрихов и Вильгельмов. Вы прогуляетесь по паркам Шарлоттенхоф, Сан-Суси и Новому парку, заглянете во дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф (если захотите) и пройдётесь по двухэтажному историческому центру.

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