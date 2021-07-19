Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь Потсдамом из двухэтажного автобуса с открытым верхом
Взгляните на старинные городские стены на площади Луизенплац
Осмотрите Holländisches Viertel, старый Голландский квартал
Сойдите у Музея кино и узнайте о знаменитой киноиндустрии региона
Отправляйтесь ко дворцу Сан-Суси, бывшей резиденции королевской семьи Пруссии
Посетите Новый дворец, где император Вильгельм II подписал декларацию об объявлении войны в 1914 году
Откройте для себя Оранжерейный дворец, где в прошлом принимали зарубежных королевских гостей
Отдохните в римских купальнях
Исследуйте русскую колонию Александровку
Познакомьтесь с одним из самых красивых городов Германии, воспользовавшись 1-дневным билетом на hop-on hop-off автобус в Потсдаме, столице земли Бранденбург. Вы можете сойти на любой из 12 остановок маршрута и осмотреть магазины и живописные переулки в районе Бранденбургер-штрассе и знаменитого Голландского квартала с помощью автобусов, отправляющихся каждые 30 минут (зимой – 1 час).
Сойдите у Сан-Суси, поразительного дворца Фридриха Великого XVIII века, обладающего всем великолепием Версаля, и прогуляйтесь по грандиозному парку площадью 240 гектаров. Пройдите по богато обставленным комнатам к украшенным цветами террасам и прекрасным садам. Также вы можете посетить зал Рафаэля в Оранжерейном дворце, где находятся десятки копий картин художника.
Полный тур длится 1 час 45 минут и включает увлекательные объяснения от сопровождающего гида. Кроме того, в рамках 1 дня вы можете выходить на любых из следующих остановок:
1. Луизенплац.
2. Главный железнодорожный вокзал (Hauptbahnhof).
3. Музей кино.
4. Голландский квартал.
5. Глиникский мост.
6. Мраморный дворец.
7. Цецилиенхоф.
8. Александровка.
9. Новый дворец.
10. Оранжерейный дворец.
11. Сан-Суси.
12. Обелиск.
Ответы на вопросы
Что входит
1-дневный билет на hop-on hop-off тур
Наушники и аудиогид (на русском, английском, испанском, немецком, итальянском, французском или португальском языке)
Информационный буклет с картой, достопримечательностями и местными предложениями
Что не входит
Билеты для посещения достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Важная информация
Отправление первого автобуса: 10:25
Отправление последнего автобуса: 15:25
Интервал: каждые 30 минут
Интервал между отправлениями автобусов: приблизительно каждые 30 минут (летом) или 1 час (зимой)
Продолжительность полного тура: 1 час 45 минут
Ваучер предоставляет гибкий доступ к услуге на срок до 12 месяцев с даты поездки, которую вы выберете во время бронирования
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
J
Jutta
19 июля 2021
Die Streckenführung und die Informationen zu Potsdam sind rundum gelungen. Negativ: Man erhält einen Flyer mit Fahrplan, der leider nicht stimmt, da der Bus - anders als angekündigt - nicht halbstündlich, sondern nur stündlich fährt. Dann nutzt man den Bus nach einem Stopp nur ungerne, da die Wartezeit zu lang wird.
Auf der Homepage gibt es den Doppeldecker zu 17 € und den oben offenen Doppeldecker zu 20 €. Nutzen darf man dann aber beide Busse, wobei wir den 'preiswerteren' Bus aber nur einmal aus der Ferne gesehen haben.
K
Klaus
23 сен 2019
Сама поездка была отличной. Особенно гид сделал тур очень интересным. Жаль, однако, что сначала мы должны были ехать на Luisenplatz у первого входа на мост Глинике, чтобы обменять там наш распечатанный билет. Почему это? Это было также на стороне, чтобы не быть понятым таким образом. Поездка определенно стоит того!
А
Аноним
17 июня 2017
This is a great way to get around Potsdam for a day. The pick up & drop off at the main train station was very convenient for our day trip from Berlin - took about an hour to Potsdam in the S Bahn.
We didn't get off at every stop but certainly enjoyed the commentary for all the places on the route. Would recommend, especially if you only have 1 day in Potsdam.
Ещё 262 отзыва
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