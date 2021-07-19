Познакомьтесь с одним из самых красивых городов Германии, воспользовавшись 1-дневным билетом на hop-on hop-off автобус в Потсдаме, столице земли Бранденбург. Вы можете сойти на любой из 12 остановок маршрута и осмотреть магазины и живописные переулки в районе Бранденбургер-штрассе и знаменитого Голландского квартала с помощью автобусов, отправляющихся каждые 30 минут (зимой – 1 час).

Сойдите у Сан-Суси, поразительного дворца Фридриха Великого XVIII века, обладающего всем великолепием Версаля, и прогуляйтесь по грандиозному парку площадью 240 гектаров. Пройдите по богато обставленным комнатам к украшенным цветами террасам и прекрасным садам. Также вы можете посетить зал Рафаэля в Оранжерейном дворце, где находятся десятки копий картин художника.

Полный тур длится 1 час 45 минут и включает увлекательные объяснения от сопровождающего гида. Кроме того, в рамках 1 дня вы можете выходить на любых из следующих остановок: