Летим в Осло

Как добраться до Осло на самолёте

В Осло 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Осло

  1. Торп TRF
    Torp Sandefjord Airport
  2. Осло OSL
    Oslo Airport Gardermoen
  3. Moss Airport RYGне гражданский
    Moss Airport

Самые дешёвые билеты в Осло из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.11.2020из 🇬🇧Лондона7271ч 55м
09.11.2020из 🇵🇱Гданьска7801ч 30м
03.11.2020из 🇵🇱Варшавы7891ч 50м
23.10.2020из 🇱🇻Риги9071ч 40м
15.10.2020из 🇱🇹Вильнюса9081ч 55м
09.11.2020из 🇵🇱Кракова9292ч 10м
13.10.2020из 🇮🇹Милана1 1862ч 30м
12.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 3622ч 5м
01.11.2020из 🇪🇪Таллина1 3631ч 40м
01.11.2020из 🇦🇹Вены1 3662ч 30м
01.12.2020из 🇵🇱Щецина1 3971ч 25м
16.11.2020из 🇳🇴Тронхейм1 42055м
22.12.2020из 🇳🇴Тромсё1 4281ч 50м
08.11.2020из 🇸🇪Гётеборга1 44917ч (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 6543ч 10м
18.02.2021из 🇳🇴Бергена1 67255м
08.11.2020из 🇺🇦Киева1 7459ч 10м (⇵1)
04.11.2020из 🇮🇹Палермо1 82210ч 15м (⇵1)
26.11.2020из 🇮🇹Рима1 84320ч 30м (⇵1)
22.11.2020из 🇺🇦Одессы1 86920ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇱🇹Каунаса1 90822ч 20м (⇵1)
04.11.2020из 🇮🇹Катании1 91210ч 10м (⇵1)
11.05.2021из 🇵🇱Катовице1 933
01.02.2021из 🇷🇺Москвы2 00616ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 008 (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Берлина2 03922ч (⇵1)
11.11.2020из 🇭🇺Будапешта2 07514ч 30м (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇸Малаги2 087
03.12.2020из 🇸🇪Стокгольм2 20722ч 30м (⇵1)
30.12.2020из 🇺🇦Львова2 21724ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇧🇪Брюсселя2 35722ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇬🇷Афин2 35825ч 20м (⇵1)
04.11.2020из 🇵🇹Лиссабона2 36214ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇸Мадрида2 45313ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇹Неаполя2 45626ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 45847ч 5м (⇵2)
05.11.2020из 🇪🇸Аликанте2 47925ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇫🇷Парижа2 54324ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 63423ч (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇧Манчестера2 70517ч (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇷Ниццы2 79229ч 5м (⇵2)
21.11.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса2 81719ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇿Праги2 84925ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇳🇱Эйндховена2 89024ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇵🇹Фару2 90726ч 40м (⇵2)
02.11.2020из 🇪🇸Барселоны2 92916ч 25м (⇵1)
07.01.2021из 🇩🇪Кёльна3 00015ч 25м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇦Харькова3 02017ч 40м (⇵1)
01.04.2021из 🇮🇱Тель-Авива3 07119ч 20м (⇵1)
22.01.2021из 🇳🇱Амстердама3 12128ч 55м (⇵1)
05.12.2020из 🇳🇴Молде3 158
05.12.2020из 🇳🇴Олесунн3 15855м
19.11.2020из 🇪🇸Грана-Канарии3 18119ч 40м (⇵2)
04.11.2020из 🇳🇴Хеугесунн3 36855м
06.01.2021из 🇫🇮Хельсинки3 4691ч 35м
11.11.2020из 🇳🇴Стура3 578
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 60427ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇵🇱Познани3 60619ч 40м (⇵2)
04.11.2020из 🇪🇸Валенсии3 64850ч 25м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Мурманска3 69540ч 35м (⇵2)
18.12.2020из 🇩🇰Биллунн3 7351ч 10м
21.10.2020из 🇳🇴Нарвика3 7951ч 45м
04.02.2021из 🇳🇴Киркенеса3 9922ч 10м
15.10.2020из 🇬🇷Коса4 00727ч (⇵2)
15.09.2021из 🇳🇴Ставангера4 03645м
19.10.2020из 🇧🇬Софии4 08715ч 10м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Уфы4 2449ч 10м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Калининграда4 39238ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇾Ларнаки4 45934ч 45м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Казани4 52415ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇸Рейкьявика4 7232ч 45м
14.10.2020из 🇲🇹Валлетты4 81643ч 40м (⇵2)
08.02.2021из 🇷🇺Екатеринбурга4 84531ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Антальи5 17232ч 15м (⇵2)
05.03.2021из 🇦🇱Тираны5 18337ч 25м (⇵2)
19.12.2020из 🇧🇾Минска5 19415ч 5м (⇵1)
19.11.2020из 🇹🇳Туниса5 24254ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇧Абердина5 27823ч 25м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Кирова5 28826ч 25м (⇵2)
02.02.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода5 3215ч 10м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Сочи5 39739ч 40м (⇵2)
04.01.2021из 🇨🇭Женевы5 48547ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇭Цюриха5 58625ч 35м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Краснодара5 71232ч 30м (⇵2)
11.01.2021из 🇩🇪Дюссельдорфа5 81728ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Аданы6 01423ч 40м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Новосибирска6 02229ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇩🇪Мюнхена6 19535ч 35м (⇵2)
27.10.2020из 🇫🇷Марселя6 32834ч 30м (⇵2)
02.03.2021из 🇷🇺Саратова6 37939ч 40м (⇵2)
25.01.2021из 🇲🇩Кишинёва6 43834ч 40м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Белгорода6 48643ч 55м (⇵2)
07.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод6 52935ч 35м (⇵2)
04.11.2020из Лонгйира6 641
27.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону6 84344ч 35м (⇵2)
18.12.2020из 🇫🇷Страсбурга6 8857ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇳🇴Фёрде7 134
20.12.2020из 🇳🇴Хаммерфеста7 27417ч 37м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Омска7 29634ч 25м (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Красноярска7 29633ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Осло, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Берлин, Пекин, Бангкок, Стамбул и Хартум

Авиакомпании которые летают из аэропортов Осло