Как добраться до Осло на самолёте

В Осло 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Осло

Торп TRF Torp Sandefjord Airport Осло OSL Oslo Airport Gardermoen Moss Airport RYG не гражданский Moss Airport

Самые дешёвые билеты в Осло из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Осло

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Осло, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Берлин, Пекин, Бангкок, Стамбул и Хартум

Авиакомпании которые летают из аэропортов Осло