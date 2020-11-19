Как добраться до Осло на самолёте
В Осло 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Осло
- Торп TRFTorp Sandefjord Airport
- Осло OSLOslo Airport Gardermoen
- Moss Airport RYGне гражданскийMoss Airport
Самые дешёвые билеты в Осло из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|727
|1ч 55м
|09.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|780
|1ч 30м
|03.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|789
|1ч 50м
|23.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|907
|1ч 40м
|15.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|908
|1ч 55м
|09.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|929
|2ч 10м
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 186
|2ч 30м
|12.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 362
|2ч 5м
|01.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|1 363
|1ч 40м
|01.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 366
|2ч 30м
|01.12.2020
|из 🇵🇱Щецина
|1 397
|1ч 25м
|16.11.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|1 420
|55м
|22.12.2020
|из 🇳🇴Тромсё
|1 428
|1ч 50м
|08.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|1 449
|17ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 654
|3ч 10м
|18.02.2021
|из 🇳🇴Бергена
|1 672
|55м
|08.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 745
|9ч 10м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 822
|10ч 15м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 843
|20ч 30м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|1 869
|20ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|1 908
|22ч 20м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 912
|10ч 10м (⇵1)
|11.05.2021
|из 🇵🇱Катовице
|1 933
|2ч
|01.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|2 006
|16ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 008
|8ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 039
|22ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 075
|14ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 087
|4ч
|03.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|2 207
|22ч 30м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 217
|24ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 357
|22ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 358
|25ч 20м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 362
|14ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 453
|13ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 456
|26ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 458
|47ч 5м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 479
|25ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 543
|24ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 634
|23ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 705
|17ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 792
|29ч 5м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|2 817
|19ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 849
|25ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|2 890
|24ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 907
|26ч 40м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 929
|16ч 25м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇩🇪Кёльна
|3 000
|15ч 25м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|3 020
|17ч 40м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 071
|19ч 20м (⇵1)
|22.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|3 121
|28ч 55м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇳🇴Молде
|3 158
|1ч
|05.12.2020
|из 🇳🇴Олесунн
|3 158
|55м
|19.11.2020
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|3 181
|19ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇳🇴Хеугесунн
|3 368
|55м
|06.01.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|3 469
|1ч 35м
|11.11.2020
|из 🇳🇴Стура
|3 578
|1ч
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 604
|27ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|3 606
|19ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|3 648
|50ч 25м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|3 695
|40ч 35м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|3 735
|1ч 10м
|21.10.2020
|из 🇳🇴Нарвика
|3 795
|1ч 45м
|04.02.2021
|из 🇳🇴Киркенеса
|3 992
|2ч 10м
|15.10.2020
|из 🇬🇷Коса
|4 007
|27ч (⇵2)
|15.09.2021
|из 🇳🇴Ставангера
|4 036
|45м
|19.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 087
|15ч 10м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|4 244
|9ч 10м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|4 392
|38ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|4 459
|34ч 45м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|4 524
|15ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|4 723
|2ч 45м
|14.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|4 816
|43ч 40м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|4 845
|31ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 172
|32ч 15м (⇵2)
|05.03.2021
|из 🇦🇱Тираны
|5 183
|37ч 25м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 194
|15ч 5м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|5 242
|54ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Абердина
|5 278
|23ч 25м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Кирова
|5 288
|26ч 25м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|5 321
|5ч 10м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 397
|39ч 40м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇨🇭Женевы
|5 485
|47ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 586
|25ч 35м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 712
|32ч 30м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 817
|28ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|6 014
|23ч 40м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|6 022
|29ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 195
|35ч 35м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|6 328
|34ч 30м (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇷🇺Саратова
|6 379
|39ч 40м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|6 438
|34ч 40м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|6 486
|43ч 55м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|6 529
|35ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из Лонгйира
|6 641
|4ч
|27.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 843
|44ч 35м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|6 885
|7ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇳🇴Фёрде
|7 134
|1ч
|20.12.2020
|из 🇳🇴Хаммерфеста
|7 274
|17ч 37м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Омска
|7 296
|34ч 25м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|7 296
|33ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Осло
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Осло, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Берлин, Пекин, Бангкок, Стамбул и Хартум
- 22.12.202021.01.2021