Как добраться до Рейкьявика на самолёте

В Рейкьявике 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Рейкьявика

Кефлавик KEF Keflavik International Airport Рейкьявик (местный) RKV Reykjavik International Airport

Самые дешёвые билеты в Рейкьявик из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Рейкьявика

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Рейкьявика, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Берлин, Бухарест, Женева и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Рейкьявика