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Летим в Рейкьявик

Как добраться до Рейкьявика на самолёте

В Рейкьявике 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Рейкьявика

  1. Кефлавик KEF
    Keflavik International Airport
  2. Рейкьявик (местный) RKV
    Reykjavik International Airport

Самые дешёвые билеты в Рейкьявик из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.12.2020из 🇬🇧Лондона1 7953ч 10м
07.11.2020из 🇵🇱Гданьска2 232
14.02.2021из 🇵🇱Варшавы2 47625ч 25м (⇵1)
08.01.2021из 🇱🇻Риги2 4974ч 15м
16.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 19315ч 40м (⇵1)
08.12.2020из 🇮🇪Дублина3 64127ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇦Одессы3 81425ч 20м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Москвы3 88126ч (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇴Бухареста3 91529ч 30м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇸Исафьордюр4 13840м
07.12.2020из 🇺🇦Киева4 21012ч 35м (⇵1)
22.12.2020из 🇱🇹Вильнюса4 31930ч 20м (⇵1)
06.11.2020из 🇮🇹Бари4 47423ч (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇹Болоньи4 55012ч 20м (⇵1)
10.06.2021из 🇳🇴Осло4 6112ч 50м
06.11.2020из 🇦🇹Вены4 63226ч 20м (⇵2)
22.04.2021из 🇨🇿Праги4 91827ч 40м (⇵1)
30.01.2021из 🇮🇹Милана4 91929ч (⇵1)
01.05.2021из 🇮🇹Рима5 26248ч 20м (⇵2)
11.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива5 27011ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇭🇺Будапешта5 33414ч 25м (⇵1)
24.10.2020из 🇩🇪Берлина5 35928ч (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне5 36917ч 35м (⇵2)
13.11.2020из 🇬🇧Манчестера5 52928ч 25м (⇵2)
16.11.2020из 🇺🇦Львова5 59310ч 50м (⇵1)
28.10.2020из 🇫🇷Парижа5 63151ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇸🇪Стокгольм5 90631ч 40м (⇵2)
24.04.2021из 🇵🇱Кракова5 9624ч 30м
13.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону6 04236ч 10м (⇵2)
03.11.2020из 🇩🇰Копенгагена6 08517ч 45м (⇵1)
26.03.2021из 🇵🇹Порту6 11130ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇸Эгильсстадира6 202
20.12.2020из 🇷🇺Уфы6 29434ч 40м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Саратова6 31727ч 25м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇧Бирмингема6 36919ч 40м (⇵2)
15.04.2021из 🇳🇱Эйндховена6 55031ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇳🇱Амстердама6 62721ч 15м (⇵1)
30.01.2021из 🇨🇭Женевы6 64916ч 30м (⇵1)
21.10.2020из 🇲🇩Кишинёва6 70128ч 50м (⇵1)
28.10.2020из 🇹🇷Стамбула6 84752ч 45м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Краснодара6 91232ч 45м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇹Палермо7 00533ч (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Мадрида7 16143ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Венеции7 26612ч 40м (⇵1)
17.09.2021из Фаро8 4511ч 30м
20.10.2020из 🇷🇺Казани8 49336ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇫🇷Бордо8 54823ч 15м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Екатеринбурга8 59033ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Тюмени8 63629ч 55м (⇵2)
15.02.2021из 🇷🇺Сочи8 86762ч 25м (⇵2)
14.01.2021из 🇫🇮Хельсинки9 17131ч 30м (⇵2)
21.12.2020из 🇺🇦Запорожье9 33419ч 40м (⇵2)
04.08.2021из 🇧🇪Брюсселя9 35514ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇧🇾Минска9 38517ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Чебоксар9 44337ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇭Цюриха9 62721ч 50м (⇵1)
10.02.2021из 🇷🇺Нижневартовска9 64721ч 45м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Самары10 27924ч 10м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Иваново10 53326ч (⇵2)
25.01.2021из 🇷🇺Новосибирска10 62134ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Калининграда10 97419ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇾Ларнаки11 63328ч 30м (⇵2)
09.04.2021из 🇮🇹Перуджи11 75042ч 10м (⇵2)
13.03.2021из 🇬🇪Тбилиси12 11833ч 10м (⇵2)
24.10.2020из Ялты12 54241ч 55м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Оренбурга12 54537ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод12 57330ч 30м (⇵2)
27.03.2021из 🇷🇺Омска12 78844ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка13 22633ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Перми13 39232ч 5м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Красноярска13 45022ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка13 85632ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Мурманска13 91446ч 35м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Анапы14 05342ч 20м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Кемерово15 87762ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Курска16 10041ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Ставрополя16 69031ч 50м (⇵2)
31.05.2021из 🇷🇺Астрахани17 20528ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇪🇬Каира17 54836ч 50м (⇵2)
07.02.2021из 🇰🇿Алматы18 69534ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇪Дубая19 36724ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Томска19 44031ч 10м (⇵2)
14.02.2021из 🇰🇬Бишкека19 61041ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇪Шарджи20 47738ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇦Монреаля22 95136ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Владивостока25 24834ч 5м (⇵2)
03.08.2021из 🇺🇸Бостона25 2745ч 15м
23.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)25 37260ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда25 71712ч (⇵1)
20.05.2021из 🇨🇦Галифакса26 47320ч 5м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска26 83146ч 55м (⇵2)
02.12.2020из 🇺🇸Вашингтона28 19236ч 5м (⇵2)
02.01.2021из 🇺🇸Сиэтла28 66126ч 20м (⇵2)
27.12.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса28 82855ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇭Аккры29 28419ч 25м (⇵2)
02.07.2021из 🇺🇿Ташкента29 86221ч 30м (⇵2)
27.11.2020из 🇺🇸Балтимора30 02238ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Орландо31 14330ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Майами32 89030ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Атланты33 84427ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Рейкьявика, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Берлин, Бухарест, Женева и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Рейкьявика