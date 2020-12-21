Как добраться до Рейкьявика на самолёте
В Рейкьявике 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Рейкьявика
- Кефлавик KEFKeflavik International Airport
- Рейкьявик (местный) RKVReykjavik International Airport
Самые дешёвые билеты в Рейкьявик из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 795
|3ч 10м
|07.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 232
|4ч
|14.02.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|2 476
|25ч 25м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇱🇻Риги
|2 497
|4ч 15м
|16.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 193
|15ч 40м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇮🇪Дублина
|3 641
|27ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 814
|25ч 20м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 881
|26ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 915
|29ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇸Исафьордюр
|4 138
|40м
|07.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 210
|12ч 35м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 319
|30ч 20м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Бари
|4 474
|23ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|4 550
|12ч 20м (⇵1)
|10.06.2021
|из 🇳🇴Осло
|4 611
|2ч 50м
|06.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|4 632
|26ч 20м (⇵2)
|22.04.2021
|из 🇨🇿Праги
|4 918
|27ч 40м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇮🇹Милана
|4 919
|29ч (⇵1)
|01.05.2021
|из 🇮🇹Рима
|5 262
|48ч 20м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 270
|11ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|5 334
|14ч 25м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 359
|28ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|5 369
|17ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|5 529
|28ч 25м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|5 593
|10ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|5 631
|51ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|5 906
|31ч 40м (⇵2)
|24.04.2021
|из 🇵🇱Кракова
|5 962
|4ч 30м
|13.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 042
|36ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|6 085
|17ч 45м (⇵1)
|26.03.2021
|из 🇵🇹Порту
|6 111
|30ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇸Эгильсстадира
|6 202
|1ч
|20.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|6 294
|34ч 40м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|6 317
|27ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|6 369
|19ч 40м (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇳🇱Эйндховена
|6 550
|31ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|6 627
|21ч 15м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇨🇭Женевы
|6 649
|16ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|6 701
|28ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 847
|52ч 45м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|6 912
|32ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|7 005
|33ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|7 161
|43ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|7 266
|12ч 40м (⇵1)
|17.09.2021
|из Фаро
|8 451
|1ч 30м
|20.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|8 493
|36ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|8 548
|23ч 15м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 590
|33ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|8 636
|29ч 55м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Сочи
|8 867
|62ч 25м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|9 171
|31ч 30м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|9 334
|19ч 40м (⇵2)
|04.08.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|9 355
|14ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|9 385
|17ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|9 443
|37ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|9 627
|21ч 50м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|9 647
|21ч 45м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|10 279
|24ч 10м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Иваново
|10 533
|26ч (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 621
|34ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|10 974
|19ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|11 633
|28ч 30м (⇵2)
|09.04.2021
|из 🇮🇹Перуджи
|11 750
|42ч 10м (⇵2)
|13.03.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|12 118
|33ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из Ялты
|12 542
|41ч 55м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|12 545
|37ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|12 573
|30ч 30м (⇵2)
|27.03.2021
|из 🇷🇺Омска
|12 788
|44ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|13 226
|33ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|13 392
|32ч 5м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|13 450
|22ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|13 856
|32ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|13 914
|46ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|14 053
|42ч 20м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|15 877
|62ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Курска
|16 100
|41ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|16 690
|31ч 50м (⇵2)
|31.05.2021
|из 🇷🇺Астрахани
|17 205
|28ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|17 548
|36ч 50м (⇵2)
|07.02.2021
|из 🇰🇿Алматы
|18 695
|34ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|19 367
|24ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|19 440
|31ч 10м (⇵2)
|14.02.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|19 610
|41ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|20 477
|38ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|22 951
|36ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|25 248
|34ч 5м (⇵2)
|03.08.2021
|из 🇺🇸Бостона
|25 274
|5ч 15м
|23.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|25 372
|60ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|25 717
|12ч (⇵1)
|20.05.2021
|из 🇨🇦Галифакса
|26 473
|20ч 5м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|26 831
|46ч 55м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|28 192
|36ч 5м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇺🇸Сиэтла
|28 661
|26ч 20м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|28 828
|55ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇭Аккры
|29 284
|19ч 25м (⇵2)
|02.07.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|29 862
|21ч 30м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|30 022
|38ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Орландо
|31 143
|30ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|32 890
|30ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|33 844
|27ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Рейкьявика
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Рейкьявика, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Берлин, Бухарест, Женева и Москва
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