Экскурсия Пешие Афины и Акрополь и по старой части города - району Плака

Описание экскурсииОбзорная пешеходная экскурсия по району Плака и посещение самого Акрополя
В любое удобное время для вас с 08:00 до 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Акрополь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Афины, Ермоу 84
Завершение: Athens Ermou 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время для вас с 08:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Афин
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