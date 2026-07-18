Мои заказы

Экскурсия Пешие Афины и Акрополь и по старой части города - району Плака

Экскурсия Пешие Афины и Акрополь и по старой части города - району Плака

Описание экскурсии

Обзорная пешеходная экскурсия по району Плака и посещение самого Акрополя

В любое удобное время для вас с 08:00 до 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Акрополь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Афины, Ермоу 84
Завершение: Athens Ermou 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время для вас с 08:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Афин

Похожие экскурсии на «Экскурсия Пешие Афины и Акрополь и по старой части города - району Плака»

Акрополь: в гости к богине Афине
Пешая
1.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
Посетить «визитную карточку» города и расшифровать античные памятники с профессиональным гидом
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 14:00
20 июл в 11:30
от €142 за всё до 6 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Пешая
3 часа
132 отзыва
Билеты
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 14:30
20 июл в 11:00
от €219 за всё до 6 чел.
Акрополь с профессиональным гидом
Пешая
3 часа
53 отзыва
Билеты
Акрополь с профессиональным гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
от €235 за всё до 5 чел.
Афины - город вечной красоты и свободы
Пешая
2 часа
255 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины - город вечной красоты и свободы
Откройте для себя древние Афины: прогулка по Плаке, знакомство с Акрополем и легендами Греции. Уникальная возможность понять эллинский дух
Начало: У метро Тиссион
Завтра в 12:30
20 июл в 10:30
от €175 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Афинах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Афинах
€160 за экскурсию