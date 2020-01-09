27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака

Илона
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Илона – ваш гид
Приглашаю на неклассическую экскурсию о «древности» на современный лад.

Вы увидите знаменитые афинские холмы и их тайные уголки, пройдетесь по живописному району Плака, сравните традиции древних греков и современных жителей, вспомните греческие мифы и почувствуете город как местные жители.
От 79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Станция метро Acropolis
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У этой экскурсии27 отзывов
4.96
По холмам вокруг Акрополя
По холмам вокруг Акрополя

Что вас ожидает

Легендарные афинские холмы
Вы погуляете по главным городским холмам, познакомитесь с греческой мифологией и топ-моделями античного времени. Итак, в программе экскурсии:

  • Холм Ареопагос — с него проповедовал Апостол Павел и выступал Папа Римский Иоанн Павел II. Я расскажу, какой богиней создан холм и кому он посвящен. Вы узнаете, почему именно здесь заседал высший суд, и увидите грандиозный вход в Акрополь. С другой стороны Ареопагоса открывается вид на место, где когда-то протекала главная коммерческая и развлекательная жизнь города. Я расскажу, как выглядели древнегреческие торговые ряды, как древние греки «шопились», ходили в спортивные залы и собирались на «вечеринки».
  • Холм Нимф — на его склоне раньше находился источник, а сам холм был пронизан запутанной сетью каналов, питавших буйную растительность. Я расскажу о преданиях, населивших холм неземными существами — нимфами, любительницами влаги и тени. Греки очень любили нимф: приносили им жертвы, строили святилища и алтари, изображали их в скульптурах. Вы узнаете, какой обряд того времени дошел до современных дней.
  • Холм Пникс — место, где родилась демократия. Здесь когда-то собирались граждане Афин, «демос», для принятия важных решений о жизни города-государства. Вы увидите трибуну Бема, где выступали великие ораторы древности. Услышите историю о связи английского джентльмена и древнего грека. Узнаете, кем был официально одобрен первый публичный дом Афин, каким законам подчинялись древние греки и какие изобретения были найдены на холме.
  • Холм Муз (Холм Филопаппу) — самый высокий Акропольский холм. Вы узнаете, почему сейчас он носит имя римского сенатора с афинским гражданством Юлия Антиоха Филопаппу, а в древности назывался холмом Муз. Я расскажу, откуда было взято финансирование на строительство Парфенона или «древнегреческий офшор», что прячется в скалах Акрополя, и действительно ли на холме находилась тюрьма Сократа. Если экскурсия будет проходить вечером, то мы полюбуемся безумно красивым закатом. С холма Муз открываются умопомрачительные виды на Акрополь, простирающийся внизу город, горы и море. Вы ощутите, как в древности созерцание такого великолепия природы позволяло музам вдохновлять художников, поэтов, архитекторов, танцоров, актеров и философов на сотворение новых шедевров.

Прогулка по старинной Плаке
В завершение мы пройдемся по живописному району Плака, где я расскажу о традициях и быте древних греков и сравню их с образом жизни современных афинян. Вы узнаете, как жители Греции учились, участвовали в соревнованиях, собирались на войны, развлекались, женились, растили детей и хоронили родственников. Я сделаю все, чтобы вы почувствовали Афины во всем их многообразии, с запахами и звуками, прошлым и настоящим. По желанию, в Плаке вы можете отведать местные сладости, выпить кофе и перекусить в аутентичном кафе.

Организационные детали

Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.

По холмам вокруг Акрополя
По холмам вокруг Акрополя
По холмам вокруг Акрополя
По холмам вокруг Акрополя
По холмам вокруг Акрополя
По холмам вокруг Акрополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Станция метро Acropolis.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илона
Илона
Меня зовут Илона. Я переехала в Грецию всего лишь 3 года назад, но полюбила эту страну всей душой. Я закончила историко-филологический факультет, а также курсы по истории Греции и с удовольствием посещаю проходящие в Афинах культурные и исторические мероприятия. Моя главная миссия на данный момент — показать Афины без фильтров, с их правдами и неправдами, с их запахами и звуками, так, как когда-то я увидела этот город сама. Афины — город, где древность и современность так гармонично слились воедино, город, где каждый найдет себе место по душе. Я хочу показать вам секретные места и кафе Афин и их окрестности. Я стану вашим проводником по самым фотогеничным уголкам города — неформальным районам, креативным пространствам, улочкам в цветах и холмам с самыми красивыми закатами.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Очень понравилась экскурсия, большое спасибо нашему гиду Илоне! Она так увлеченно и вдохновенно рассказывала о событиях, которые происходили 2500 лет назад, что захотелось узнавать про этот период еще и еще! Интересный маршрут, чуть вдали от обычных туристических троп, и мы увидели и Акрополь, и сами Афины с новых точек! Было совсем не утомительно, а от непогоды мы отдохнули в небольшом уютном кафе, где выпили бодрящего горячего кофе и слопали вкуснейшие греческие десерты, выбранные нами по рекомендации Илоны! Желаем Илоне дальнейших творческих успехов в выбранном деле!
7 января 2020
Большое спасибо Илоне за блестяще спланированную и очень познавательную экскурсию по «Хломам вокруг Акрополя» 05.01.2020 г. Полюбовались красотами Афин и узнали очень много нового о древнегреческой культуре и мифологии. Советуем всех, кто хотел бы познакомиться с историей Афин обязательно начать с этой экскурсии.
Николай.
9 ноября 2019
Благодарим Илону за экскурсию. Она чудесно окунула нас в мир Древней Греции, показав прекрасные Афины. Акрополь мы увидели во всей красе с холмов. Прогулялись по очаровательной району Плака и Анафиотике. Отдельнл спасибо за рекомендацию поужинать в кафе с видом на Акрополь и помощь в бронировании столика. Мы провели замечательный вечер
27 сентября 2019
Спасибо Илоне за интересную экскурсию. После нее возникло желание узнать как много больше о древнегреческой истории.
10 июня 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании. Илона прекрасный экскурсовод , человек , влюблённый в Грецию. За три часа мы узнали очень много нового о истории страны и Афин. Поскольку день был очень жаркий, она старалась минимально нас держать на солнце, выбирая участки более затенённые. Ещё раз благодарим Илону и фирму, предоставившую нам прекрасного гида.
11 мая 2019
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии с Илоной, узнали много нового и интересного. Без сомнений, Илона неиисякаемый клалнзь знаний и интересных историй, как из прошлого Греции так и ее современности. Девушкам на заметку - Илона оказывается и чудесный фотограф и была рада фотографировать нас у каждой стены у которой мы восторженно кричали "вау". Вся экскурсия была в нашем темпе, мы никуда не бежали и не торопились и под конец завершили прогулку в классной таверне которую порекомендовала нам Илона. В общем, не сомневайтесь, заказывайте и получайте удовольствие!
20 апреля 2019
Илона замечательный человек и гид. Показала мне Афины и столько всего рассказала интересного. Хочу отметить главное - как она это делает. С такой любовью, с таким интересом, человек живет этим. Видно, что любовь к Греции, ее культуре и истории у человека в сердце. 3 часа прошли легко и непринужденно, мы не бежали, а охват был огромный. Представление об Афинах сложились однозначно, даже появились любимые места.
Благодарю Илону, мне очень понравилось и я рада нашему знакомству. Рекомендую.
13 апреля 2019
Мы были впятером (взрослые, около 30 лет), и брали экскурсию "Афины без прикрас". Гуляли три часа (если не больше) по холмам.
Рекомендую как экскурсию, так и экскурсовода. Сама программа экскурсии построена очень логично, мы получили массу информации не только о местах, которые посетили, но и о местах, которые видно с холмов. Все это в целом позволяет составить цельную картину истории древнего города.
Илона- прекрасная обаятельная девушка, ответила на все наши вопросы, расказывала истории последовательно, без лишних дат и имён. Мы были уставшими после Акрополя, и, учитывая это, Илона позволяла нам много отдыхать) По окончании экскурсии она посоветовала нам прекрасную таверну, где мы и поужинали.
Спасибо!
17 марта 2019
Спасибо Илоне за классную экскурсию) Часто пользуюсь услугами индивидуальных гидов и есть с чем сравнить.После 5и часовой прогулки не чувствовалось усталости,практически вся информация осталась в голове,а это большая редкость) Всем советую)
14 марта 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Интересно и понятно рассказано, без нагромождения датами. Экскурсия проходит по самым сногсшибательным местам с прекрасными видами на город и Акрополь. 3,5 часа пролетели как мгновение и я понимаю, что запомнила все, что нам рассказывала Илона, потому что было оч интересно!
Спасибо большое!:)
Ещё 17 отзывов

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